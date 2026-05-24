Hermannstadt - FC Voluntari 3-2 Victorie cu emoții pentru trupa lui Dorinel Munteanu, în turul barajul de menținere/promovare în Liga 1

FC Hermannstadt a învins FC Voluntari, scor 3-2, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superliga.

Returul este programat luni, 1 iulie, cu începere de la ora 20:30.

După duelul spectaculos de la Târgoviște dintre Chindia și Farul (3-3), nici meciul de la Sibiu nu a dezamăgit.

Neguț a deschis scorul pentru Hermannstadt în minutul 27, iar Balaure a „dublat” avantajul gazdelor chiar înainte de pauză.

Hermmanstadt - FC Voluntari 3-2 . Victorie cu emoții pentru trupa lui Dorinel Munteanu

Sibienii au început excelent partea secundă. Buș a dus scorul la 3-0, după ce marcat la trei minute de la reluarea jocului.

Părea o victorie facilă pentru trupa lui Dorinel Munteanu, dar lucrurile nu au stat deloc așa. Mihai Roman a redus din handicap în minutul 53. La doar două minute, Crișan i-a adus pe ilfoveni la doar un gol în spatele adversarei.

FC Voluntari a avut șansa să plece cu o remiză de la Sibiu, însă Babic și Merloi n-au reușit să-l învingă pe Lazar.

S-a terminat 3-2, iar totul se va decide săptămâna viitoare la retur. Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu” este programată luni, cu începere de la ora 20:30, și se vede în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Hermannstadt - FC Voluntari 3-2

Au marcat: Neguț '27', Balaure '45, Buș '48/ M. Roman '53, R Crișan '55

Echipele de start:

Hermannstadt: Lazar - Căpușă, I. Stoica, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru - Balaure, Dr. Albu, Zargary - Neguț, Chițu, Buș

FC Voluntari: Chioveanu - Schieb, R. Crișan, Onișa, Șuteu - D. Andrei, I. Gheorghe (cpt.), Cvek, Guțea - Mih. Roman, Babic

Arbitru : Feșnic Horațiu Mircea. Asistenți : Cerei Alexandru și Ilinca Cristian Daniel. Arbitru VAR : Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR : Dumitrache Bogdan. Stadion: Municipal (Sibiu)

Pentru Hermannstadt, o eventuală retrogradare ar fi o cădere dureroasă, mai ales după parcursul din ultimele sezoane.

Sibienii au terminat sezonul trecut pe primul loc în play-out, cu 36 de puncte

În stagiunea 2023-2024 au încheiat pe locul 3 în aceeași fază a campionatului, cu 34 de puncte.

FC Voluntari a ajuns la barajul de promovare și sezonul trecut, când a întâlnit Unirea Slobozia, însă a ratat revenirea în Liga 1 după un duel decis la loviturile de departajare.

Ilfovenii au câștigat manșa tur cu 2-1, pe teren propriu, însă Slobozia s-a impus în retur cu 1-0, după 120 de minute. La general a fost 2-2, iar ialomițenii au rămas în Superliga după 4-3 la penalty-uri.

Returul este programat luni, 1 iunie, de la ora 20:30, la Voluntari.

3-3 s-a terminat cealaltă partidă din manșa tur a barajului de menținere/promovare în Superliga, dintre Chindia Târgoviște și Farul Constanța, disputată la Târgoviște. Returul va avea loc la Ovidiu, pe 31 mai, de la ora 20:30

Din sezonul 2020-2021, de când a fost introdus sistemul cu patru echipe implicate în barajul de menținere/promovare, patru formații din liga secundă au reușit să facă pasul în primul eșalon:

CS Mioveni - a promovat în fața lui Hermannstadt

U Cluj - a promovat în fața lui Dinamo

Dinamo - a promovat în fața lui FC Argeș

Metaloglobus - a promovat în fața lui Poli Iași

