Bruno Fernandes scrie istorie  Căpitanul lui Manchester United, record istoric  în Premier League

Bruno Fernandes (31 de ani), căpitanul lui Manchester United, a doborât recordul pentru cele mai multe pase decisive reușite într-un sezon de Premier League.

Lusitanul a oferit o pasă decisivă în victoria lui United cu Brighton, scor 3-0. Mai mult, el a și marcat în startul reprizei secunde.

Bruno Fernandes i-a pasat lui Patrick Dorgu pentru golul de 1-0 în partida cu Brighton și a depășit recordul pentru cele mai multe assisturi într-un sezon de Premier League.

Aceasta a fost a 21-a pasă decisivă a lui Fernandes în această stagiune, recordul fiind de 20. Thierry Henry și Kevin De Bruyne reușiseră această performanță în 2003, respectiv 2020.

Fernandes egalase recordul în victoria lui United din etapa trecută, scor 3-1 cu Nottingham Forest. Mai mult, sâmbătă, mijlocașul portughez a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League.

Chiar dacă a oferit 72 de pase decisive în toți anii petrecuți la United, Bruno Fernandes este departe de a depăși recordul pentru cele mai multe assist-uri din istoria Premier League.

Acesta este deținut Ryan Giggs, legenda lui Manchester United, care a reușit 162 de contribuții decisive.

40 de milioane de euro este cota lui Bruno Fernandes, potrivit Transfermarkt

Din 2020 la Manchester United, Bruno Fernandes a jucat nu mai puțin de 327 de meciuri în tricoul „diavolilor” din Manchester, reușind să înscrie 107 goluri.

Alături de gruparea britanică, mijlocașul portughez a câștigat două trofee: Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

