Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri

Am aflat și ultimele necunoscute din Bundesliga, odată cu disputarea ultimelor nouă partide din etapa #34.

VFB Stuttgart, Hoffenheim și Leverkusen au dat o luptă de la distanță pentru ultimul loc de Liga Campionilor.

Bayern Munchen, Borussia Dortmund și RB Leipzig erau deja sigure că vor evolua în cea mai puternică competiție intercluburi în stagiunea următoare.

VFB Stuttgart a prins ultimul bilet de Liga Campionilor

VFB Stuttgart a evoluat pe terenul celor de la Frankfurt. Formația antrenată de Sebastian Hoeness conducea cu 2-0 la pauză, însă a trebuit să se mulțumească doar cu o remiză.

A fost suficient pentru șvabi, care au încheiat sezonul pe locul 4, ultimul care asigură prezența în Liga Campionilor , în timp ce Hoffenheim și Leverkusen vor merge în Europa League.

Freiburg, care a încheiat sezonul pe locul 7, ar putea reprezenta și ea Germania în viitorul sezon din Liga Campionilor, în cazul în care se va impune în finala Europa League cu Aston Villa.

Până atunci, este sigură ca va evolua în preliminariile Conference League.

St. Pauli și Heidenheim au retrogradat, Wolsfburg merge la baraj

A fost o bătălie dramatică și în zona roșie a clasamentului din Bundesliga. St.Pauli, Heidenheim și Wolfsburg aveau toate trei câte 26 de puncte înaintea acestei runde.

Primele două au retrogradat, în timp ce Wolfsburg merge la baraj, după victoria în duelul direct cu St. Pauli, scor 3-1.

Pentru a rămâne în Bundesliga, fosta campioană va da piept cu una dintre Elversberg, Hannover și Paderborn, care se află la egalitate înaintea ultimei etape din eșalonul secund.

Bayern, record de goluri

Campioană de etape bune, Bayern a făcut spectacol la ultima reprezentație din această stagiune.

Echipa pregătită de Vincent Kompany a învins-o pe Köln cu 5-1 și a încheiat sezonul cu 122 de goluri marcate, un record al acestui mileniu în top 5 ligi europene.

Este depășită doar de Torino, care a reușit 125 de goluri în sezonul 1947/48.

Bayern scored 122 Bundesliga goals this season, most of this millennium in top 5 European leagues. ❤️🤍



Only Torino in history (1947/48) did better. pic.twitter.com/Pgfv9b433o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

