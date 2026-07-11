Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, și Marius Ștefănescu (27 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii”, au prefațat duelul cu Universitatea Craiova din Supercupa României.

U Craiova - U Cluj se joacă duminică, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Ardelenii au un moral ridicat înaintea acestei partide, după remiza, scor 0-0, cu Dinamo Kiev, din prima manșă a turului I preliminar al Europa League.

Bergodi își dorește ca jucătorii săi să se concentreze la maximum pe meciul cu U Craiova și să nu se gândească la meciul retur cu formația din Ucraina.

U CRAIOVA - U CLUJ. Cristiano Bergodi: „Jucătorii să se gândească la Supercupă”

„Jucătorii mei sunt pregătiți foarte bine, mai ales după acest rezultat important cu Dinamo Kiev. E moralul un pic mai ridicat.

Faptul că jucăm acum Supercupa ne împiedică un pic. Am făcut un 0-0 în deplasare și avem o șansă în returul de la Cluj.

Suntem în perioada de pregătire și e normal să apară schimbări în echipă. Jucătorii trebuie să se gândească acum la Supercupă, nu la meciul de joi ”, a declarat Bergodi, citat de digisport.ro.

Tehnicianul italian este conștient de miza meciului și de faptul că U Craiova se anunță un adversa dificil, în condițiile în care oltenii au cucerit eventul.

„E un meci cu trofeul pe masă. E clar că va fi un meci important pentru noi și vom încerca să îl câștigăm.

Va fi o partidă dificilă, deoarece jucăm împotriva campioanei României. Au făcut eventul anul trecut, chiar împotriva noastră.

Va fi un pic diferit acum, pentru că sunt jucători noi în ambele tabere. Vom vedea. E un meci de care pe care. Fiecare meci are istoria lui. Nu putem să comparăm acum cu ce s-a întâmplat în finalul campionatului trecut”, a concluzionat Bergodi.

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0 , meciul care a decis titlul în Liga 1 sezonul trecut

Marius Ștefănescu: „Vreau să câștig Supercupa și cu U Cluj”

Mijlocașul revenit în această vară în Liga 1 este un specialist în ceea ce privește victoriile din Supercupa României.

Ștefănescu are patru astfel de trofee în palmares (2022 și 2023 cu Sepsi, respectiv 2024 și 2025 cu FCSB).

Fotbalistul a anunțat că obiectivul său este să câștige competiția și cu U Cluj.

„Mă simt foarte bine. Așteptăm cu nerăbdare să ne luptăm pentru trofeu.

Este un trofeu pus în joc, unul foarte important, și sper să îl câștigăm. Este un trofeu pe care l-am mai câștigat și vreau acum să-l câștig și cu U Cluj.

Am văzut meciul din finala Cupei României, iar pe cel de aici, din campionat, l-am urmărit chiar din tribună. Dar fiecare meci este diferit și sper ca de această dată să ne bucurăm noi”, a spus Ștefănescu pentru sursa citată.

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