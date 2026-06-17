Camelia Voinea, victorie în instanță Antrenoarea a anunțat decizia luată de Tribunalul București în cazul său » FRG a reacționat imediat

Tribunalul București a dat câștig de cauză antrenoarei Camelia Voinea (56 de ani), după ce aceasta a contestat decizia Federației Române de Gimnastică de a o suspenda temporar din orice activitate.

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GOLAZO.ro a publicat, în finalul anului 2025, o serie de dezvăluiri din partea mai multor gimnaste, care susțin că au fost hărțuite de antrenoarea Camelia Voinea, dar și memoriul depus la ANS de mai multe sportive, inclusiv Denisa Golgotă.

Cea din urmă a transmis, după Mondialele de la Jakarta, că a depus o plângere la FRG pentru hărțuire fizică și psihică, fără să dea un nume concret, însă Camelia Voinea s-a aflat atunci printre antrenorii care au însoțit lotul la competiție.

Tribunalul București, decizie favorabilă Cameliei Voinea

După decizia luată în luna mai de Federația Română de Gimnastică, Camelia Voinea a depus contestație.

În urma hotărârii luate de Tribunalul București, care a fost pronunțată pe 11 iunie, cererea antrenoarei a fost admisă, iar pedeapsa primită din partea Comitetului Executiv al FRG a fost suspendată.

Această măsură va rămâne activă până la soluționarea definitivă a dosarului, iar Federația Română de Gimnastică este obligată să îi plătească Cameliei Voinea cheltuieli de judecată în valoare de 6.070 lei.

Decizia luată de Tribunalul București. Foto: captură portal.just.ro.

Oficialii FRG au reacționat imediat după ce Tribunalul București i-a dat câștig de cauză Cameliei Voinea și au depus apel, miercuri, 16 iunie.

Dosarul se va muta în perioada următoare pe rolul Curții de Apel, acolo unde reprezentanții FRG vor încerca să demonstreze legalitatea hotărârii luate în luna mai.

Foto: captură portal.just.ro

Reacția Cameliei Voinea: „Justiția nu s-a lăsat condusă de campania media defăimătoare împotriva mea”

Imediat după decizia luată de Tribunalul București, Camelia Voinea a transmis un amplu mesaj pe rețelele de socializare.

„Bună ziua! Tribunalul București a admis cererea mea și a suspendat efectele Hotărârii CEX FRG nr. 26/15.05.2026.

Justiția nu s-a lăsat condusă de campania media defăimătoare împotriva mea — așa cum, cu tristețe o spun după jumătate de secol dedicat acestui sport, a făcut-o propria mea federație.

FRG, inclusiv în fața Tribunalului București a declarat că m-a suspendat din cauza articolelor din mass-media și că nu vrea să se asocieze cu persoana mea. Dar când eu sau sportivele antrenate de mine făceam performanță, atunci s-a asociat fără nicio problemă...

Acum sunt privită ca o paria și sunt acuzată de către FRG că-mi folosesc fiica în scop de șantaj... Acolo s-a ajuns... să fiu denigrată nu doar ca antrenor, ci și ca mamă...

FRG nu și-a motivat suspendarea pe lege și pe regulament, ci pe articole calomnioase din presă. Să ne înțelegem și pe ce tip de articole... pe articole cu declarații anonime și înregistrări modificate și scoase «din dulap» după 10-14 ani. Aceasta este diferența dintre o instanță și o federație care nu doar că a uitat să-și prețuiască propriile valori, sportivi, antrenori, dar și-a uitat și propriile sale regulamente.

Justiția a privit legea și probele. Și a decis! Eu nu port ranchiună... eu vreau doar să fac performanță pentru România, așa cum am făcut toată viața, în calitate de sportiv și acum de antrenor.

Mă întorc la sportivele mele. Mă întorc la antrenamente.

P.S. Mulțumesc familiei că mi-a fost alături, sutelor de persoane care m-au încurajat, colegilor mei cu care am împărțit sala de antrenament, domnului Director CSM Constanța și echipei mele de avocați care au acționat cu profesionalism.

Va urma...”, a transmis antrenoarea, marți, pe Facebook.

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