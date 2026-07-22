Victorie de prestigiu pentru Poli Timișoara Bănățenii au învins o formație din Serie A:  jucătorul transferat de la Dinamo, decisiv
Poli Timișoara/ Foto: Facebook @Poli Timișoara
Liga 2

Victorie de prestigiu pentru Poli Timișoara Bănățenii au învins o formație din Serie A: jucătorul transferat de la Dinamo, decisiv

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 21:45
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 22:51
  • Poli Timișoara a reușit să o învingă pe Lecce (locul 17 în sezonul trecut din Serie A), scor 1-0, în cel de-al treilea amical al verii, disputat în cantonamentul din Austria.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După înfrângerea cu Al-Riyad (0-1) și remiza cu Al-Shabab (0-0), bănățenii au bifat primul succes al perioadei de pregătire din Austria înaintea startului noului sezon din Liga 2.

Formația lui Dan Alexa și-a aflat deja programul.

Deplasare cu probleme la Sofia  Fanii Universității Craiova reclamă că au fost opriți intenționat de bulgari: ce spune conducerea
Citește și
Deplasare cu probleme la Sofia Fanii Universității Craiova reclamă că au fost opriți intenționat de bulgari: ce spune conducerea
Citește mai mult
Deplasare cu probleme la Sofia  Fanii Universității Craiova reclamă că au fost opriți intenționat de bulgari: ce spune conducerea

Poli Timișoara, victorie de prestigiu cu Lecce

Prima ocazie a partidei desfășurate la Sochaux i-a aparținut lui Popa, dar șutul său din afara careului a fost reținut de Falcone. Era minutul 9.

Ulterior, italienii au avut și ei două ocazii la poarta apărată de Micu.

Ultima ocazie periculoasă a primei reprize i-a aparținut lui Romario Benzar, căpitanul lui Poli și fostul jucător al celor de la Lecce, care a trimis periculos la colțul scurt, dar mingea a fost respinsă, potrivit sspolitehnica.ro.

La patru minute după pauză, bănățenii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă pentru un fault asupra lui Marincu, însă Benzar nu a reușit să-l învingă pe Fruchtl.

Lecce a dominat partida din punct de vedere teritorial, dar tot Poli a fost mai aproape de gol prin Ovidiu Popescu și Iosif Liviu Rotariu.

În minutul 86, alb-violeții au primit un nou penalty, de această dată pentru un henț.

Artean și-a asumat execuția, însă Fruchtl a fost din nou la post. Pe fază, Ianis Doană, fotbalist transferat de la Dinamo, a urmărit excelent și a marcat unicul gol al meciului.

Dan Alexa: „Trebuie să-ți dea încredere un astfel de rezultat”

„Sunt mulțumit de rezultat, de atitudinea echipei. Am avut o atitudine corectă pentru un adversar precum Lecce. Am mai avut două-trei situații bune de a înscrie, plus un penalty ratat.

Una peste alta, un test bun. Cam toți jucătorii au avut atitudine, sigur, cu greșelile pe care le mai fac. Încă mai avem de reglat multe lucruri, dar e un rezultat important pentru mine și pentru jucători. Trebuie să-ți dea încredere.

Noi, în momentul ăsta, suntem o echipă în formare. Sunt mulți jucători noi. Și genul ăsta de rezultate îți dau încredere că facem lucrurile corect”, a spus Dan Alexa după meci, pentru contul clubului.

Echipele folosite în Poli Timișoara - Lecce

  • Politehnica: Micu (84, Ungureanu) – Vlaicu (84, Huszti), P. Paul, C. Ene (77. S. Itu) – Benzar (cpt.; 73, Vasluian), I. L. Rotariu (84, Artean), Ov. Popescu (77, Dolghi), Marincu (67, Adam), Burlacu-Luca (84, Ștefanovici) – Morar (64, Spătaru), D. Popa (81, Doană)
  • Pe bancă: Pînzariu – C. Toma, Drăghici, Chițu
  • Menajați: Bonț și Dîrlea
  • Antrenor: Dan Alexa
  • US Lecce: Falcone (cpt.) – Kovac, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba – Gorter – Laerke, Pierotti, Maleh, Onyemachi – Stulic
  • Au mai jucat: Fruchtl, Ubani, Gaspar, Jean, Gallo, Ngom, Fofana, Coulibaly, N’Dri, Burnete și Laerke
  • Antrenor: Eusebio di Francesco

Pentru bănățeni urmează duelul cu Al-Faisaly (Arabia Saudită), programat vineri, cu începere de la ora 17:00. Va fi ultimul test al echipei antrenate de Dan Alexa. Partida se va desfășura la Murska Sobota (Slovenia).

Citește și

„Plătim taxe de un milion de euro”  Președintele clubului din Liga 1 cere implicarea autorităților locale: „Le-am spus asta”
Superliga
21:05
„Plătim taxe de un milion de euro” Președintele clubului din Liga 1 cere implicarea autorităților locale: „Le-am spus asta”
Citește mai mult
„Plătim taxe de un milion de euro”  Președintele clubului din Liga 1 cere implicarea autorităților locale: „Le-am spus asta”
Scandal la FRG! Ofițerul de safeguarding care a luat atitudine împotriva abuzurilor a fost dat afară:  „M-a ferit Dumnezeu de nebuni!”
Gimnastica
19:41
Scandal la FRG! Ofițerul de safeguarding care a luat atitudine împotriva abuzurilor a fost dat afară: „M-a ferit Dumnezeu de nebuni!”
Citește mai mult
Scandal la FRG! Ofițerul de safeguarding care a luat atitudine împotriva abuzurilor a fost dat afară:  „M-a ferit Dumnezeu de nebuni!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Poli Timisoara liga 2 serie a cantonament lecce ianis doana
Știrile zilei din sport
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Conference League
00:05
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Citește mai mult
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Conference League
23.07
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
Conference League
23.07
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
Citește mai mult
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Conference League
23.07
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Citește mai mult
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:05
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
23:54
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
00:12
„Îmi pare rău că nu a fost VAR” VIDEO. Risto Radunovic nu își explică prestația FCSB din meciul cu Auda: „Nu mă așteptam la așa ceva”
„Îmi pare rău că nu a fost VAR” VIDEO.  Risto Radunovic nu își explică prestația FCSB din meciul cu Auda: „Nu mă așteptam la așa ceva”
23:44
„Azi n-am pierdut nimic!” Marius Baciu, declarație surprinzătoare după înfrângerea cu Auda: „Vă spun sigur”
„Azi n-am pierdut nimic!” Marius Baciu, declarație surprinzătoare după înfrângerea cu Auda: „Vă spun sigur”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Top stiri
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Campionatul Mondial
23.07
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Citește mai mult
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Campionate
23.07
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Citește mai mult
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
Superliga
23.07
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
Citește mai mult
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente
B365
23.07
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente
Citește mai mult
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 11 rapid 24 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share