Victorie de prestigiu pentru Poli Timișoara Bănățenii au învins o formație din Serie A:  jucătorul transferat de la Dinamo, decisiv

Poli Timișoara a reușit să o învingă pe Lecce (locul 17 în sezonul trecut din Serie A), scor 1-0, în cel de-al treilea amical al verii, disputat în cantonamentul din Austria.

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După înfrângerea cu Al-Riyad (0-1) și remiza cu Al-Shabab (0-0), bănățenii au bifat primul succes al perioadei de pregătire din Austria înaintea startului noului sezon din Liga 2.

Formația lui Dan Alexa și-a aflat deja programul.

Poli Timișoara, victorie de prestigiu cu Lecce

Prima ocazie a partidei desfășurate la Sochaux i-a aparținut lui Popa, dar șutul său din afara careului a fost reținut de Falcone. Era minutul 9.

Ulterior, italienii au avut și ei două ocazii la poarta apărată de Micu.

Ultima ocazie periculoasă a primei reprize i-a aparținut lui Romario Benzar, căpitanul lui Poli și fostul jucător al celor de la Lecce, care a trimis periculos la colțul scurt, dar mingea a fost respinsă, potrivit sspolitehnica.ro.

La patru minute după pauză, bănățenii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă pentru un fault asupra lui Marincu, însă Benzar nu a reușit să-l învingă pe Fruchtl.

Lecce a dominat partida din punct de vedere teritorial, dar tot Poli a fost mai aproape de gol prin Ovidiu Popescu și Iosif Liviu Rotariu.

În minutul 86, alb-violeții au primit un nou penalty, de această dată pentru un henț.

Artean și-a asumat execuția, însă Fruchtl a fost din nou la post. Pe fază, Ianis Doană, fotbalist transferat de la Dinamo, a urmărit excelent și a marcat unicul gol al meciului.

Dan Alexa: „Trebuie să-ți dea încredere un astfel de rezultat”

„Sunt mulțumit de rezultat, de atitudinea echipei. Am avut o atitudine corectă pentru un adversar precum Lecce. Am mai avut două-trei situații bune de a înscrie, plus un penalty ratat.

Una peste alta, un test bun. Cam toți jucătorii au avut atitudine, sigur, cu greșelile pe care le mai fac. Încă mai avem de reglat multe lucruri, dar e un rezultat important pentru mine și pentru jucători. Trebuie să-ți dea încredere.

Noi, în momentul ăsta, suntem o echipă în formare. Sunt mulți jucători noi. Și genul ăsta de rezultate îți dau încredere că facem lucrurile corect”, a spus Dan Alexa după meci, pentru contul clubului.

Echipele folosite în Poli Timișoara - Lecce

Politehnica: Micu (84, Ungureanu) – Vlaicu (84, Huszti), P. Paul, C. Ene (77. S. Itu) – Benzar (cpt.; 73, Vasluian), I. L. Rotariu (84, Artean), Ov. Popescu (77, Dolghi), Marincu (67, Adam), Burlacu-Luca (84, Ștefanovici) – Morar (64, Spătaru), D. Popa (81, Doană)

Micu (84, Ungureanu) – Vlaicu (84, Huszti), P. Paul, C. Ene (77. S. Itu) – Benzar (cpt.; 73, Vasluian), I. L. Rotariu (84, Artean), Ov. Popescu (77, Dolghi), Marincu (67, Adam), Burlacu-Luca (84, Ștefanovici) – Morar (64, Spătaru), D. Popa (81, Doană) Pe bancă: Pînzariu – C. Toma, Drăghici, Chițu

Pînzariu – C. Toma, Drăghici, Chițu Menajați: Bonț și Dîrlea

Bonț și Dîrlea Antrenor: Dan Alexa

Dan Alexa US Lecce: Falcone (cpt.) – Kovac, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba – Gorter – Laerke, Pierotti, Maleh, Onyemachi – Stulic

Falcone (cpt.) – Kovac, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba – Gorter – Laerke, Pierotti, Maleh, Onyemachi – Stulic Au mai jucat: Fruchtl, Ubani, Gaspar, Jean, Gallo, Ngom, Fofana, Coulibaly, N’Dri, Burnete și Laerke

Fruchtl, Ubani, Gaspar, Jean, Gallo, Ngom, Fofana, Coulibaly, N’Dri, Burnete și Laerke Antrenor: Eusebio di Francesco

Pentru bănățeni urmează duelul cu Al-Faisaly (Arabia Saudită), programat vineri, cu începere de la ora 17:00. Va fi ultimul test al echipei antrenate de Dan Alexa. Partida se va desfășura la Murska Sobota (Slovenia).

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