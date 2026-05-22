David Matei, comparat cu Hagi Sorin Cârțu, despre jucătorul convocat în premieră la națională: „Și Lucescu a făcut la fel”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre convocarea lui David Matei (19 ani) la naționala României.

Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a anunțat lotul pe care se va baza la meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Printre noutăți se află și tânărul David Matei, care a impresionat în tricoul Universității Craiova, formație care a cucerit titlul de campioană a României.

Sorin Cârțu: „Și Hagi a venit la națională tot așa”

Sorin Cârțu a făcut o paralelă cu momentul în care Gică Hagi a fost convocat în premieră, la doar 18 ani, de regretatul Mircea Lucescu.

„Foarte bine, foarte bine. Vede el ceva. E un moment pe care copilul poate să exploateze la maxim și să îi dea încredere. Poate vede în el un viitor jucător de echipă națională și vrea să îl obișnuiască cu atmosfera.

Și Hagi a fost la vremea respectivă venit la națională tot așa, când l-a convocat Lucescu”, a declarat Sorin Cîrțu, citat de digisport.ro.

David Matei a fost transferat de U Craiova în vara anului trecut, după două sezoane petrecute în Liga 2, la Steaua.

Tânărul fotbalist a profitat din plin de regula U21, fiind om de bază în primul „11” al formației din Bănie.

36 de meciuri a jucat David Matei pentru U Craiova: a marcat 5 goluri și a reușit două pase decisive

Înainte de a fi convocat de Hagi, Matei a bifat 24 de prezențe pentru echipele naționale de tineret ale României:

2 apariții la U17

5 apariții la U18

12 apariții la U19

2 apariții la U20

3 apariții la U21

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0

Lotul României pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace la barajul pentru Conference League, de la FCSB, Dinamo și FC Botoșani.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport