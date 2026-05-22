David Matei, comparat cu Hagi Sorin Cârțu, despre jucătorul convocat în premieră la națională: „Și Lucescu a făcut la fel” +43 foto
David Matei FOTO Sport Pictures
Superliga

David Matei, comparat cu Hagi Sorin Cârțu, despre jucătorul convocat în premieră la națională: „Și Lucescu a făcut la fel”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 16:30
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 16:30
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre convocarea lui David Matei (19 ani) la naționala României.

Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a anunțat lotul pe care se va baza la meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Printre noutăți se află și tânărul David Matei, care a impresionat în tricoul Universității Craiova, formație care a cucerit titlul de campioană a României.

Carrick, confirmat în funcție Tehnicianul a semnat noul contract cu Manchester United: „De atunci am simțit magia”
Citește și
Carrick, confirmat în funcție Tehnicianul a semnat noul contract cu Manchester United: „De atunci am simțit magia”
Citește mai mult
Carrick, confirmat în funcție Tehnicianul a semnat noul contract cu Manchester United: „De atunci am simțit magia”

Sorin Cârțu: „Și Hagi a venit la națională tot așa”

Sorin Cârțu a făcut o paralelă cu momentul în care Gică Hagi a fost convocat în premieră, la doar 18 ani, de regretatul Mircea Lucescu.

„Foarte bine, foarte bine. Vede el ceva. E un moment pe care copilul poate să exploateze la maxim și să îi dea încredere. Poate vede în el un viitor jucător de echipă națională și vrea să îl obișnuiască cu atmosfera.

Și Hagi a fost la vremea respectivă venit la națională tot așa, când l-a convocat Lucescu”, a declarat Sorin Cîrțu, citat de digisport.ro.

David Matei a fost transferat de U Craiova în vara anului trecut, după două sezoane petrecute în Liga 2, la Steaua.

Tânărul fotbalist a profitat din plin de regula U21, fiind om de bază în primul „11” al formației din Bănie.

36 de meciuri
a jucat David Matei pentru U Craiova: a marcat 5 goluri și a reușit două pase decisive

Înainte de a fi convocat de Hagi, Matei a bifat 24 de prezențe pentru echipele naționale de tineret ale României:

  • 2 apariții la U17
  • 5 apariții la U18
  • 12 apariții la U19
  • 2 apariții la U20
  • 3 apariții la U21

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg
U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg

Galerie foto (43 imagini)

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Lotul României pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace la barajul pentru Conference League, de la FCSB, Dinamo și FC Botoșani.

Citește și

Cel mai mortal turneu! Oamenii de știință avertizează ce poate însemna Mondialul american
Campionatul Mondial
16:10
Cel mai mortal turneu! Oamenii de știință avertizează ce poate însemna Mondialul american
Citește mai mult
Cel mai mortal turneu! Oamenii de știință avertizează ce poate însemna Mondialul american
Profit din prima zi Câte bilete a vândut FCSB pentru barajul cu Botoșani. Va fi record de asistență pentru roș-albaștri în 2026, în Liga 1
Superliga
15:46
Profit din prima zi Câte bilete a vândut FCSB pentru barajul cu Botoșani. Va fi record de asistență pentru roș-albaștri în 2026, în Liga 1
Citește mai mult
Profit din prima zi Câte bilete a vândut FCSB pentru barajul cu Botoșani. Va fi record de asistență pentru roș-albaștri în 2026, în Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Universitatea Craiova Sorin Cartu romania david matei
Știrile zilei din sport
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Volei
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Citește mai mult
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Superliga
00:12
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește mai mult
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Campionate
22.05
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Citește mai mult
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Campionate
22.05
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:57
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan, o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
11:04
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
11:29
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
11:52
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Top stiri
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Nationala
09:00
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Citește mai mult
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Superliga
22.05
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Citește mai mult
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Liga Campionilor
22.05
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
B365
21.05
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
Citește mai mult
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 25 rapid 15 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share