„Faze penibile” VIDEO. Mihai Stoica oferă noi detalii despre scandalul de la alegerile FRF: „Săracul nici nu mai știa de capul lui”

Mihai Stoica FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 10:14
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 10:14
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre scandalul de la Adunarea Generală a Federației Române.
  • Participanții au decis cine va fi președintele Federației, dar și cine va ocupa alte funcții importante din conducerea fotbalului românesc.

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Au fost înregistrate 264 de voturi, iar unul singur a fost anulat. Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost preferat doar de 5 membri.

Citește și
Citește mai mult
Mihai Stoica, despre ce s-a întâmplat la Adunarea Generală a FRF: „Faze penibile! Ăla nu mai știa de capul lui”

Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

„Acum se votează președintele? Vorbiți serios?”, a strigat Drăgan. Apoi, contracandidatul lui Burleanu a afirmat că se aștepta să se voteze membrii comitetului executiv, nu președintele, pentru că el nu a apucat să își țină discursul.

Ulterior, bodyguarzii au intrat în sală pentru a încerca să îl țină pe Drăgan.

Despre cele întâmplate la Adunarea Generală, conducătorul de la FCSB a declarat:

„Cred că cei de la FRF au făcut o singură greșeală. Ar fi trebuit să-l lase pe Ilie Drăgan să vorbească, nu să îi taie microfonul, pentru că după au fost niște faze penibile.

Ăla țipa pe acolo, la un moment dat presa îl filma, el nu se mai auzea, unul i-a zis «ia-o de la capăt», iar ăla, săracul, nici nu mai știa de capul lui. N-a fost în regulă.

Eu cred că ar fi trebuit să fie lăsat să vorbească. E clar că știa că nu are nicio șansă, dar totuși era un candidat validat care ar fi trebuit să fie lăsat măcar să își prezinte programul”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO:ro

Galerie foto (45 imagini)

+45 Foto
Citește și

Campionate
09:41
Citește mai mult
Nationala
09:29
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FRF Mihai Stoica Adunarea Generala fcsb alegeri
Știrile zilei din sport
Superliga
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Media
19.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
10:20
10:36
09:58
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Diverse
19.03
Citește mai mult
Nationala
19.03
Citește mai mult
Superliga
19.03
Citește mai mult
B365
19.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share