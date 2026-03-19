„Faze penibile” VIDEO. Mihai Stoica oferă noi detalii despre scandalul de la alegerile FRF: „Săracul nici nu mai știa de capul lui”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre scandalul de la Adunarea Generală a Federației Române.

Participanții au decis cine va fi președintele Federației, dar și cine va ocupa alte funcții importante din conducerea fotbalului românesc.

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Au fost înregistrate 264 de voturi, iar unul singur a fost anulat. Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost preferat doar de 5 membri.

Mihai Stoica, despre ce s-a întâmplat la Adunarea Generală a FRF: „Faze penibile! Ăla nu mai știa de capul lui”

Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

„Acum se votează președintele? Vorbiți serios?”, a strigat Drăgan. Apoi, contracandidatul lui Burleanu a afirmat că se aștepta să se voteze membrii comitetului executiv, nu președintele, pentru că el nu a apucat să își țină discursul.

Ulterior, bodyguarzii au intrat în sală pentru a încerca să îl țină pe Drăgan.

Despre cele întâmplate la Adunarea Generală, conducătorul de la FCSB a declarat:

„Cred că cei de la FRF au făcut o singură greșeală. Ar fi trebuit să-l lase pe Ilie Drăgan să vorbească, nu să îi taie microfonul, pentru că după au fost niște faze penibile.

Ăla țipa pe acolo, la un moment dat presa îl filma, el nu se mai auzea, unul i-a zis «ia-o de la capăt», iar ăla, săracul, nici nu mai știa de capul lui. N-a fost în regulă.

Eu cred că ar fi trebuit să fie lăsat să vorbească. E clar că știa că nu are nicio șansă, dar totuși era un candidat validat care ar fi trebuit să fie lăsat măcar să își prezinte programul”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport