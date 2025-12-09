Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Superliga

George Neagu
Publicat: 09.12.2025, ora 10:38
Actualizat: 09.12.2025, ora 10:41
  • Gabi Munteanu, tatăl fotbalistului de la CFR Cluj, Louis Munteanu, explică de ce ar fi picat, de fapt, transferul la FCSB.
  • În luna noiembrie, FCSB a fost aproape să-l transfere pe Louis Munteanu (23 de ani), însă mutarea nu s-a concretizat.

În urmă cu o lună, Gigi Becali, patronul FCSB, ar fi ajuns la un acord cu Ioan Varga, patronul de la CFR, pentru transferul lui Louis Munteanu.

Discuțiile s-ar fi complicat în momentul în care Louis Munteanu a solicitat un salariu imens, de 60.000 de euro pe lună, dorindu-și să fie cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB.

Tatăl lui Louis Munteanu: „Nu numărul 1 ca salariu, ci ca jucător

Gabi Munteanu, tatăl atacantului de la CFR Cluj, a declarat că s-a produs o neînțelegere la acele negocieri.

„Chiar și eu, personal, am vorbit cu domnul Gigi Becali, vreau să-i mulțumesc, este un om super OK, a făcut foarte multe pentru fotbalul românesc. A fost o neînțelegere între el și Louis. Nu am spus niciodată. Nu, nu am spus că nu vrem să mergem la FCSB. A fi la FCSB...

E o echipă de top, unde Louis putea să crească. Normal că s-ar fi dus, Louis nu s-a opus mutării la FCSB, chiar i-a spus domnului Becali că vrea să se ducă, dar vrea să fie numărul 1.

Nu numărul 1 ca salariu, ci ca jucător. Vrea să fie numărul 1 din echipă, ceea ce nu este un lucru rău. Nu putea să ceară să fie titular, Louis a jucat mereu doar pe valoarea lui”, a declarat tatăl lui Louis Munteanu pentru digisport.ro.

Ulterior, prezent la Gala Fanatik de luni, Gigi Becali a declarat că nu își mai dorește să-l transfere pe Louis Munteanu.

Jucătorul formației din Gruia nu trece printr-o perioadă foarte bună. Atacantul a jucat în 20 de meciuri pentru CFR și a marcat doar 3 goluri.

În sezonul 2024/2025, Munteanu a marcat 25 de goluri în toate competițiile, în cele 42 de meciuri jucate

Ce a declarat Gigi Becali despre Louis Munteanu: „Vrea să fie numărul 1 la FCSB”

La începutul lunii noiembrie, Gigi Becali a vorbit despre negocierile cu CFR pentru transferul lui Louis Munteanu, dar și despre problemele pe care le-a întâmpinat.

„Ipotetic vorbind, dacă cere 60.000 de euro pe lună, voi îi dați banii? Am banii, dar dacă faci gestul ăsta, ți-ai distrus toată șandramaua. Ce faci cu ceilalți jucători? Nu poți să-i dai 60.000 pe lună.

După vin la tine Bîrligea, Olaru… Tănase nu vine. El are cel mai mare salariu: 30.000 de euro pe lună, dar are bonusuri. Am propus așa, dar nu vrea”, a declarat patronul FCSB la Digi Sport.

Apoi, a patronul FCSB a dezvăluit ce ar fi discutat direct cu vârful CFR-ului: „El a zis că vrea să aibă mai mulți bani decât toți. Vrea să ia mai mult decât Tănase. Mi-a zis: «Vreau să fiu numărul 1!»”.

În ultima perioadă, două cluburi importante din Ligue 1 și-au îndreptat atenția către Louis Munteanu. Este vorba de Nantes și Olimpique Lyon. Până acum, nimic nu s-a concretizat în ceea ce privește mutarea atacantului.

5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

CFR Cluj gigi becali transfer liga 1 fcsb louis munteanu
