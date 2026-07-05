„Voiau să-l «rupă» pe Mbappe!” Strategia la care a apelat Deschamps pentru a-și proteja starul de jocul dur al Paraguayului +43 foto
Didier Deschamps. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Voiau să-l «rupă» pe Mbappe!” Strategia la care a apelat Deschamps pentru a-și proteja starul de jocul dur al Paraguayului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 09:42
  • Didier Deschamps (57 de ani), selecționerul Franței, a vorbit despre meciul câștigat cu greu de „Les Bleus” în optimile Cupei Mondiale, 1-0 cu Paraguay, la Philadelphia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La capătul unei partide care s-a jucat pe o căldură sufocantă, Franța s-a calificat în sferturile de finală după un penalty transformat de Kylian Mbappe în minutul 70, obținut de Desire Doue.

Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Citește și
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Citește mai mult
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”

Deschamps, după victoria chinuită a Franței cu Paraguay: „Nu este genul de fotbal care să aducă oamenii pe stadion”

La final, Deschamps a spus că s-a temut ca Mbappe să nu fie lovit în ultimele minute, când Paraguay încerca să egaleze.

„I-am rugat pe cei mai mari doi jucători să meargă și să stea lângă Kylian la final, pentru că voiau să-l «rupă».

Nu a fost ușor. Au folosit toate trucurile posibile. Nu este genul de fotbal care să aducă oamenii pe stadion, dar s-au apărat bine. Este întotdeauna dificil împotriva acestor echipe sud-americane.

Am văzut multe lucruri. I-am pregătit pe jucători, știau ce meci îi așteaptă. Nu vreau să critic Paraguayul, fiecare echipă joacă așa cum vrea.

Dar au fost câteva insulte de pe banca lor de care m-aș fi putut lipsi”, a spus selecționerul Franței, conform reuters.com.

Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo
Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo

Galerie foto (43 imagini)

Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo Penalty-ul obținut de Desire Doue și transformat de Kylian Mbappe în meciul cu Paraguay. Foto: captură YouTube / @AntenaPLAYRo
+43 Foto
labels.photo-gallery

Selecționerul Franței a spus că, spre finalul partidei, principala grijă a fost ca echipa sa să evite un nou cartonaș și un conflict inutil. Didier Deschamps a avut însă reproșuri și la adresa arbitrajului lui Ilgiz Tantashev.

„Cel mai important era ca la final să nu existe dispute și să nu mai primim încă un cartonaș. Am luat trei galbene într-un meci cu multe faulturi.

Nu spun că noi nu am faultat, dar au fost multe faulturi de ambele părți”, a mai spus Deschamps.

Kylian Mbappe a evitat cartonașul galben, deși a fost provocat în mai multe rânduri de adversari. În schimb, Manu Kone, Bradley Barcola și Michael Olise au fost avertizați pe parcursul partidei.

Imaginea pe care o aveți despre Kylian este departe de realitate. Am spus din prima zi că are acest spirit. Depune efort pentru echipă, este un jucător de top, iar când vorbește, vorbește pentru întregul grup. Didier Deschamps, selecționerul Franței

Franța va întâlni Maroc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, joi, 9 iulie, de la ora 23:00 (ora României). Marocanii au trecut de Canada, scor 3-0.

Citește și

A încălcat regulamentul? FOTO: Decizia arbitrului care a creat indignare în ultimele minute din Argentina - Capul Verde 3-2. Ce impune IFAB
Campionatul Mondial
23:50
A încălcat regulamentul? FOTO: Decizia arbitrului care a creat indignare în ultimele minute din Argentina - Capul Verde 3-2. Ce impune IFAB
Citește mai mult
A încălcat regulamentul? FOTO: Decizia arbitrului care a creat indignare în ultimele minute din Argentina - Capul Verde 3-2. Ce impune IFAB
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Superliga
23:39
Transferuri la FCSB Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”
Citește mai mult
Transferuri la FCSB  Mihai Stoica, noi detalii despre viitoarele mutări ale roș-albaștrilor: „Suntem foarte aproape de doi jucători”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
Campionatul Mondial franta argentina paraguay Didier Deschamps cm 2026
Știrile zilei din sport
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
Campionatul Mondial
05.07
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
Citește mai mult
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru  după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Superliga
05.07
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Citește mai mult
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru  după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Mondial încheiat pentru Kovacs?  Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
Campionatul Mondial
05.07
Mondial încheiat pentru Kovacs? Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
Citește mai mult
Mondial încheiat pentru Kovacs?  Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Campionatul Mondial
05.07
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Citește mai mult
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:38
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
10:16
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
09:43
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
09:50
Balogun, ținta meme-urilor VIDEO+FOTO: Ce glume au apărut după ce a scăpat de suspendare » Și Trump a fost luat la țintă
Balogun, ținta meme-urilor VIDEO+FOTO: Ce glume au apărut după ce a scăpat de suspendare » Și Trump a fost luat la țintă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Top stiri
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Campionatul Mondial
01:04
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Citește mai mult
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român!  Detaliile transferului
Stranieri
05.07
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român! Detaliile transferului
Citește mai mult
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român!  Detaliile transferului
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani,  descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
Tenis
05.07
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani, descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
Citește mai mult
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani,  descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant
B365
04.07
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant
Citește mai mult
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share