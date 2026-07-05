„Voiau să-l «rupă» pe Mbappe!” Strategia la care a apelat Deschamps pentru a-și proteja starul de jocul dur al Paraguayului

Didier Deschamps (57 de ani), selecționerul Franței, a vorbit despre meciul câștigat cu greu de „Les Bleus” în optimile Cupei Mondiale, 1-0 cu Paraguay, la Philadelphia.

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La capătul unei partide care s-a jucat pe o căldură sufocantă, Franța s-a calificat în sferturile de finală după un penalty transformat de Kylian Mbappe în minutul 70, obținut de Desire Doue.

Deschamps, după victoria chinuită a Franței cu Paraguay: „Nu este genul de fotbal care să aducă oamenii pe stadion”

La final, Deschamps a spus că s-a temut ca Mbappe să nu fie lovit în ultimele minute, când Paraguay încerca să egaleze.

„I-am rugat pe cei mai mari doi jucători să meargă și să stea lângă Kylian la final, pentru că voiau să-l «rupă».

Nu a fost ușor. Au folosit toate trucurile posibile. Nu este genul de fotbal care să aducă oamenii pe stadion, dar s-au apărat bine. Este întotdeauna dificil împotriva acestor echipe sud-americane.

Am văzut multe lucruri. I-am pregătit pe jucători, știau ce meci îi așteaptă. Nu vreau să critic Paraguayul, fiecare echipă joacă așa cum vrea.

Dar au fost câteva insulte de pe banca lor de care m-aș fi putut lipsi”, a spus selecționerul Franței, conform reuters.com.

Selecționerul Franței a spus că, spre finalul partidei, principala grijă a fost ca echipa sa să evite un nou cartonaș și un conflict inutil. Didier Deschamps a avut însă reproșuri și la adresa arbitrajului lui Ilgiz Tantashev.

„Cel mai important era ca la final să nu existe dispute și să nu mai primim încă un cartonaș. Am luat trei galbene într-un meci cu multe faulturi.

Nu spun că noi nu am faultat, dar au fost multe faulturi de ambele părți”, a mai spus Deschamps.

Kylian Mbappe a evitat cartonașul galben, deși a fost provocat în mai multe rânduri de adversari. În schimb, Manu Kone, Bradley Barcola și Michael Olise au fost avertizați pe parcursul partidei.

Imaginea pe care o aveți despre Kylian este departe de realitate. Am spus din prima zi că are acest spirit. Depune efort pentru echipă, este un jucător de top, iar când vorbește, vorbește pentru întregul grup. Didier Deschamps, selecționerul Franței

Franța va întâlni Maroc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, joi, 9 iulie, de la ora 23:00 (ora României). Marocanii au trecut de Canada, scor 3-0.

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