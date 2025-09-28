PETROLUL - RAPID 0-1. Jandarmeria a descoperit în instalația sanitară a stadionului „Ilie Oană” mai multe materiale pirotehnice ale fanilor ploieșteni.

Suporterii celor de la Petrolul Ploiești au creat o atmosferă de meci mare în timpul „Primvs Derby”. Au afișat două scenografii uriașe, iar în repriza secundă au pregătit și un show pirotehnic.

PETROLUL - RAPID. Fanii ploieșteni au ascuns materiale pirotehnice în instalația sanitară a stadionului

Fanii „lupilor” și-au ascuns pe unde au putut arsenalul de torțe și fumigene. O parte din ele au fost găsite de jandarmi în instalația sanitară a stadionului „Ilie Oană”!

„Astăzi (n.r. sâmbătă), înaintea desfășurării meciului dintre echipele Petrolul Ploiești și Rapid București, jandarmii au descoperit în urma controalelor efectuate mai multe materiale pirotehnice ascunse în instalația sanitară a stadionului.

Deși, de fiecare dată, am transmis un apel la responsabilitate, constatăm cu regret că unii participanți aleg să ignore regulile și să pună în pericol siguranța celor din jur — copii, suporteri, jucători.

A fi suporter înseamnă în primul rând să îți susții echipa cu respect pentru ceilalți și pentru regulile care fac posibil un meci sigur.

Jandarmeria Română va continua să acționeze pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot pune în pericol siguranța participanților și va sancționa de fiecare dată orice încălcare a legii", au scris oficialii Jandarmeriei, pe pagina oficială de Facebook.

VIDEO. Fanii Petrolului show pirotehnic în meciul cu Rapid

