Plan dejucat VIDEO. Unde au putut găsi jandarmii torțele ascunse de ultrașii Petrolului
Jandarmii au descoperit materiale pirotehnice în instalația sanitară a stadionului Ilie Oană, înainte de Petrolul - Rapid / Foto: captură Facebook @jand.romana
Plan dejucat VIDEO. Unde au putut găsi jandarmii torțele ascunse de ultrașii Petrolului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 10:50
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 10:50
  • PETROLUL - RAPID 0-1. Jandarmeria a descoperit în instalația sanitară a stadionului „Ilie Oană” mai multe materiale pirotehnice ale fanilor ploieșteni.

Suporterii celor de la Petrolul Ploiești au creat o atmosferă de meci mare în timpul „Primvs Derby”. Au afișat două scenografii uriașe, iar în repriza secundă au pregătit și un show pirotehnic.

„Am suferit" Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit" Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit" Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu

PETROLUL - RAPID. Fanii ploieșteni au ascuns materiale pirotehnice în instalația sanitară a stadionului

Fanii „lupilor” și-au ascuns pe unde au putut arsenalul de torțe și fumigene. O parte din ele au fost găsite de jandarmi în instalația sanitară a stadionului „Ilie Oană”!

„Astăzi (n.r. sâmbătă), înaintea desfășurării meciului dintre echipele Petrolul Ploiești și Rapid București, jandarmii au descoperit în urma controalelor efectuate mai multe materiale pirotehnice ascunse în instalația sanitară a stadionului.

Deși, de fiecare dată, am transmis un apel la responsabilitate, constatăm cu regret că unii participanți aleg să ignore regulile și să pună în pericol siguranța celor din jur — copii, suporteri, jucători.

A fi suporter înseamnă în primul rând să îți susții echipa cu respect pentru ceilalți și pentru regulile care fac posibil un meci sigur.

Jandarmeria Română va continua să acționeze pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot pune în pericol siguranța participanților și va sancționa de fiecare dată orice încălcare a legii", au scris oficialii Jandarmeriei, pe pagina oficială de Facebook.

VIDEO. Fanii Petrolului show pirotehnic în meciul cu Rapid

Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO.  Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești 
Superliga
00:47
Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO. Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești
Dobre, din nou în fața ultrașilor VIDEO.  Ce s-a întâmplat la Ploiești între căpitan și galerie, după scandalul din Giulești 
„Nu poți inventa așa ceva" Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!"
Superliga
00:18
„Nu poți inventa așa ceva" Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!"
„Nu poți inventa așa ceva" Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!"

18:07
