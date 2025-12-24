Îngrijorată pentru Alcaraz  Fosta campioană, după ce spaniolul a renunțat la antrenor: „Mi-e teamă că  își va încheia cariera repede”

Marion Bartoli (41 de ani), fosta campioană de la Wimbledon, a vorbit cu îngrijorare despre ce ar putea urma pentru Carlos Alcaraz (22 de an, #1 ATP), după despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero (45 de ani).

În urmă cu câteva zile, Alcaraz anunța în mod surprinzător finalul colaborării cu antrenorul care l-a ajutat să cucerească șase titluri de Grand Slam.

Marion Bartoli, îngrijorată pentru Carlos Alcaraz: „Mă tem ca se va retrage foarte repede”

Fosta campioană este de părere că odată cu despărțirea de Juan Carlos Ferrero, Alcaraz ar putea să regreseze considerabil. Ea a oferit exemplul suedezului Bjorn Borg, care și-a încheiat cariera fulminantă la doar 25 de ani.

„Sunt îngrijorată de modul în care această despărțire l-ar putea afecta pe Carlos, deși sunt încrezătoare că poate face față cu talentul său enorm. Cu toate acestea, are nevoie de o structură solidă, ca orice geniu.

Dacă nu o are, mă tem că se va retrage din tenisul profesionist foarte curând, așa cum a făcut Borg la 25 de ani, și nimeni nu își dorește asta pentru că avem de-a face cu un adevărat geniu.

Dacă lucrurile nu se rezolvă la începutul sezonului și Sinner câștigă primele două turnee de Grand Slam ale anului, mi se pare evident că îl va aduce înapoi pe Ferrero ca antrenor”, a declarat Bartoli, conform puntodebreak.com.

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero (Foto: IMAGO)

Cine ar putea să-l antreneze pe Alcaraz începând cu 2026

Sursa citată a alcătuit o listă de cinci posibili antrenori pentru Carlos Alcaraz.

Printre numele vehiculate se află Andy Murray, Goran Ivanisevic (ambii foști antrenori ai lui Novak Djkokovic), dar și Carlos Moya, cel care a avut un impact uriaș în ceea ce privește cariera lui Rafael Nadal.

Lista celor 5 posibili antrenori ai lui Alcaraz:

Andy Murray

Goran Ivanisevic

Nicolas Almagro

David Ferrer

Carlos Moya

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport