„Frate, ești prost?!" Niciodată integralist, a schimbat naționala pentru a ajunge la Mondial: „Sunt, cu siguranță, un jucător interesant"
Carney Chukwuemeka (Foto: IMAGO)
Campionate

„Frate, ești prost?!" Niciodată integralist, a schimbat naționala pentru a ajunge la Mondial: „Sunt, cu siguranță, un jucător interesant"

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 16:08
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 16:09
  • Carney Chukwuemeka (22 de ani) a ales să reprezinte Austria.
  • Mijlocașul Borussiei Dortmund iese în evidență printr-o statistică inedită. Detalii, în rândurile de mai jos.

Părinții lui Carney sunt nigerieni. El s-a născut în Austria, dar a crescut în Anglia și a devenit campion european U19 în 2022, alături de „Cei Trei Lei”.

Cu puține șanse de a evolua pentru naționala de seniori a Albionului, a luat o decizie care speră că-l va ajuta să fie prezent la Cupa Mondială din această vară.

Carney Chukwuemeka, niciodată integralist

Chukwuemeka a devenit jucător profesionist în iulie 2021. De atunci, a jucat în 97 de meciuri pentru Aston Villa, Chelsea și Borussia Dortmund.

Surprinzător este faptul că nu a fost niciodată integralist. A fost titular de 18 ori, dar niciodată nu a stat mai mult de 82 de minute pe teren! În celelalte 79 de partide a intrat ca rezervă.

10 goluri
a produs Carney Chukwuemeka la echipele de club pentru care a evoluat. A marcat de 6 ori și a livrat 4 pase decisive

Într-un interviu realizat de Federația Austriacă, fotbalistul a explicat: „Din păcate, am fost destul de accidentat de-a lungul carierei mele, iar creșterea rapidă probabil că nici nu m-a ajutat. De fapt, eram destul de mic când eram copil. Poate că toate acestea au jucat un rol, dar sper ca în curând să joc meci după meci”.

Sunt bun din punct de vedere tehnic și pot ajuta la crearea de ocazii. Sunt, de asemenea, capabil să șutez. Sunt, cu siguranță, un jucător interesant. În sistemul în care joacă Austria (4-2-3-1), m-aș vedea jucând în spatele atacanților. Carney Chukwuemeka, jucător Borussia Dortmund

Vrea la CM 2026: „Ar fi o mare onoare”

Austria a câștigat grupa H (din care a făcut parte și România) a preliminariilor europene pentru Mondialul din această vară, iar la turneul final va juca împotriva Argentinei, Algeriei și Iordaniei.

Chukwuemeka a dezvăluit că David Alaba, căpitanul naționalei austriece, l-a căutat personal în trecut, când s-a confruntat cu probleme.

„Am fost primit foarte călduros, toată lumea este foarte drăguță cu mine. Toți încearcă să mă învețe germană, chiar și cu argou austriac. Și primele sesiuni de antrenament au mers bine. Vorbesc puțină germană, dar învăț din ce în ce mai mult.

Alaba m-a sunat acum câțiva ani. Eram des accidentat pe atunci și vorbeam frecvent cu el, m-a ajutat mult. Sunt recunoscător pentru asta. Acum a spus: «În sfârșit, ești aici».

Ar fi o mare onoare pentru mine (n.r. - să fie prezent la CM 2026). Austria a jucat un rol important în viața părinților mei, în special pentru tatăl meu. Abia aștept să joc pentru Austria.

Sunt deja foarte entuziasmat. Sper să primesc timp de joc (în amicalele cu Ghana și Coreea de Sud, pe 27 și 31 martie) și să le pot arăta fanilor ce pot face.

Am multe rude care locuiesc în Austria. În plus, mama face cel mai bun șnițel și îmi place Kaiserschmarren (n.r. - un desert austriac). Știu deja ceva în germană: «Oida, bist du deppad» („Frate, ești prost?”)”, a mai spus fotbalistul lui Dortmund.

Cifrele lui Carney Chukwuemeka:

  • Aston Villa: 16 meciuri, 1 pasă decisivă
  • Chelsea: 32 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă
  • Borussia Dortmund: 49 de meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive

austria borussia dortmund carney chukwuemeka
Opinii
Top stiri
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Nationala
25.03
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Citește mai mult
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Nationala
25.03
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Citește mai mult
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Superliga
25.03
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Citește mai mult
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
B365
25.03
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
Citește mai mult
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 27 rapid 13 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share