„Frate, ești prost?!” Niciodată integralist, a schimbat naționala pentru a ajunge la Mondial: „Sunt, cu siguranță, un jucător interesant”

Carney Chukwuemeka (22 de ani) a ales să reprezinte Austria.

Mijlocașul Borussiei Dortmund iese în evidență printr-o statistică inedită. Detalii, în rândurile de mai jos.

Părinții lui Carney sunt nigerieni. El s-a născut în Austria, dar a crescut în Anglia și a devenit campion european U19 în 2022, alături de „Cei Trei Lei”.

Cu puține șanse de a evolua pentru naționala de seniori a Albionului, a luat o decizie care speră că-l va ajuta să fie prezent la Cupa Mondială din această vară.

Carney Chukwuemeka, niciodată integralist

Chukwuemeka a devenit jucător profesionist în iulie 2021. De atunci, a jucat în 97 de meciuri pentru Aston Villa, Chelsea și Borussia Dortmund.

Surprinzător este faptul că nu a fost niciodată integralist. A fost titular de 18 ori, dar niciodată nu a stat mai mult de 82 de minute pe teren! În celelalte 79 de partide a intrat ca rezervă.

10 goluri a produs Carney Chukwuemeka la echipele de club pentru care a evoluat. A marcat de 6 ori și a livrat 4 pase decisive

Într-un interviu realizat de Federația Austriacă, fotbalistul a explicat: „Din păcate, am fost destul de accidentat de-a lungul carierei mele, iar creșterea rapidă probabil că nici nu m-a ajutat. De fapt, eram destul de mic când eram copil. Poate că toate acestea au jucat un rol, dar sper ca în curând să joc meci după meci”.

Sunt bun din punct de vedere tehnic și pot ajuta la crearea de ocazii. Sunt, de asemenea, capabil să șutez. Sunt, cu siguranță, un jucător interesant. În sistemul în care joacă Austria (4-2-3-1), m-aș vedea jucând în spatele atacanților. Carney Chukwuemeka, jucător Borussia Dortmund

Vrea la CM 2026: „Ar fi o mare onoare”

Austria a câștigat grupa H (din care a făcut parte și România) a preliminariilor europene pentru Mondialul din această vară, iar la turneul final va juca împotriva Argentinei, Algeriei și Iordaniei.

Chukwuemeka a dezvăluit că David Alaba, căpitanul naționalei austriece, l-a căutat personal în trecut, când s-a confruntat cu probleme.

„Am fost primit foarte călduros, toată lumea este foarte drăguță cu mine. Toți încearcă să mă învețe germană, chiar și cu argou austriac. Și primele sesiuni de antrenament au mers bine. Vorbesc puțină germană, dar învăț din ce în ce mai mult.

Alaba m-a sunat acum câțiva ani. Eram des accidentat pe atunci și vorbeam frecvent cu el, m-a ajutat mult. Sunt recunoscător pentru asta. Acum a spus: «În sfârșit, ești aici».

Ar fi o mare onoare pentru mine (n.r. - să fie prezent la CM 2026). Austria a jucat un rol important în viața părinților mei, în special pentru tatăl meu. Abia aștept să joc pentru Austria.

Sunt deja foarte entuziasmat. Sper să primesc timp de joc (în amicalele cu Ghana și Coreea de Sud, pe 27 și 31 martie) și să le pot arăta fanilor ce pot face.

Am multe rude care locuiesc în Austria. În plus, mama face cel mai bun șnițel și îmi place Kaiserschmarren (n.r. - un desert austriac). Știu deja ceva în germană: «Oida, bist du deppad» („Frate, ești prost?”)”, a mai spus fotbalistul lui Dortmund.

Cifrele lui Carney Chukwuemeka:

Aston Villa: 16 meciuri, 1 pasă decisivă

Chelsea: 32 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă

32 de meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă Borussia Dortmund: 49 de meciuri, 4 goluri, 2 pase decisive

