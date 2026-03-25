Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Naționala României a ajuns la Istanbul în jurul orei 14:00, delegația fiind cazată la hotelul Le Meridien, acolo unde „tricolorii” vor rămâne înaintea confruntării de mâine seară cu Turcia.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Echipa pregătită de Mircea Lucescu a sosit în metropola turcă în jurul orei locale 12:15, după care a plecat spre hotel cu autocarul. La destinație, jucătorii au fost întâmpinați de reprezentanți ai hotelului, agenți de securitate, dar și de câțiva suporteri români care au venit special pentru a-i vedea.

Escortați de forțe de ordine pe tot traseul, fotbaliștii au intrat discret în hotel. Un fan venit din Italia, din Siena, a avut însă curajul să se apropie, reușind să schimbe câteva cuvinte cu jucătorii și să facă fotografii alături de aceștia.

„Avem încredere în voi, nea Mircea! Știm că puteți, nu vă fie teamă, suntem lângă voi”, i-a zis unul dintre fani lui Lucescu.

Delegația „tricoloră” a fost îmbrăcată în tricouri și treninguri purtând brandul „Generația de suflet”, o colecție lansată anul trecut.

Ca de fiecare dată, delegația României a fost însoțită de președintele FRF, Răzvan Burleanu, alături de Mihai Stoichiță, Gino Iorgulescu, dar și de foștii mari internaționali Ilie Dumitrescu și Miodrag Belodedici.

În această seară, naționala are programate activitățile oficiale premergătoare partidei: conferința de presă va avea loc la ora 17:30 (ora României), urmată de antrenamentul oficial, începând cu ora 18:00.

