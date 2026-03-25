„Tricolorii" au ajuns în Turcia FOTO+VIDEO. Ce s-a întâmplat în fața hotelului din Istanbul. Jucătorii, însoțiți de Burleanu și Iorgulescu
Nationala

alt-text Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 14:17
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 17:29
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România. 
  • Naționala României a ajuns la Istanbul în jurul orei 14:00, delegația fiind cazată la hotelul Le Meridien, acolo unde „tricolorii” vor rămâne înaintea confruntării de mâine seară cu Turcia.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Echipa pregătită de Mircea Lucescu a sosit în metropola turcă în jurul orei locale 12:15, după care a plecat spre hotel cu autocarul. La destinație, jucătorii au fost întâmpinați de reprezentanți ai hotelului, agenți de securitate, dar și de câțiva suporteri români care au venit special pentru a-i vedea.

Tot aici după 103 ani FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro a descoperit hotelul în care a stat România în 1923 la primul meci cu Turcia. E neschimbat!
Citește și
Tot aici după 103 ani FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro a descoperit hotelul în care a stat România în 1923 la primul meci cu Turcia. E neschimbat!
Citește mai mult
Tot aici după 103 ani FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro a descoperit hotelul în care a stat România în 1923 la primul meci cu Turcia. E neschimbat!

Delegația României a ajuns la Istanbul

Escortați de forțe de ordine pe tot traseul, fotbaliștii au intrat discret în hotel. Un fan venit din Italia, din Siena, a avut însă curajul să se apropie, reușind să schimbe câteva cuvinte cu jucătorii și să facă fotografii alături de aceștia.

„Avem încredere în voi, nea Mircea! Știm că puteți, nu vă fie teamă, suntem lângă voi”, i-a zis unul dintre fani lui Lucescu.

Delegația „tricoloră” a fost îmbrăcată în tricouri și treninguri purtând brandul „Generația de suflet”, o colecție lansată anul trecut.

Ca de fiecare dată, delegația României a fost însoțită de președintele FRF, Răzvan Burleanu, alături de Mihai Stoichiță, Gino Iorgulescu, dar și de foștii mari internaționali Ilie Dumitrescu și Miodrag Belodedici.

În această seară, naționala are programate activitățile oficiale premergătoare partidei: conferința de presă va avea loc la ora 17:30 (ora României), urmată de antrenamentul oficial, începând cu ora 18:00.

Citește și

„O onoare să fiu comparat cu Hagi” Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună”. Mesajul său pentru „tricolori”
Nationala
13:52
„O onoare să fiu comparat cu Hagi” Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună”. Mesajul său pentru „tricolori”
Citește mai mult
„O onoare să fiu comparat cu Hagi” Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună”. Mesajul său pentru „tricolori”
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
Nationala
13:30
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
Citește mai mult
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
Una dintre cele mai populare vedete de la PRO TV a publicat capturi cu câteva dintre mesajele pe care le primește: „Îmi e milă de ei”
turcia echipa nationala a romaniei istanbul baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Nationala
00:10
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
Citește mai mult
Dilemă de ultimă oră!  După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Nationala
25.03
„Nu avem nicio șansă” Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat
Citește mai mult
„Nu avem nicio șansă”  Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști” + Ce jucător a lăudat 
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Nationala
25.03
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Cum jucăm cu Turcia  Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Nationala
25.03
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Citește mai mult
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:34
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
11:29
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
„Situația e oribilă” Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors”
11:59
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
„Mi-a lipsit” Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare”
11:12
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion” A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion”  A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Top stiri
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Nationala
25.03
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Citește mai mult
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Nationala
25.03
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
Citește mai mult
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător”
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Superliga
25.03
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
Citește mai mult
„Perioadă grea” Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
B365
25.03
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
Citește mai mult
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 27 rapid 13 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
26.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share