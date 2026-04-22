Cătălin Cîrjan (23 de ani) a vorbit despre ultimele imagini publicate de Lamine Yamal (18 ani), după Gala Laureus, la care a fost premiat drept „Cel mai bun tânăr sportiv al anului”.

Starul Barcelonei a postat o fotografie dintr-un avion privat, cu mâncare de la McDonald's, și a stârnit multiple reacții și controverse.

Cătălin Cîrjan: „Eu sunt pe partea lui Ronaldo”

Mijlocașul „câinilor” nu este de acord cu o astfel de alimentație, mai ales dacă aceasta devine un obicei în viața unui sportiv.

„Fiecare îşi alege calea, dar eu nu sunt de acord cu asta, eu am mers pe partea lui Ronaldo, cu disciplină, cu mâncare sănătoasă şi asta mă ajuta pe mine să merg la următorul nivel.

Cred că fiecare face alegeri în viaţă şi fiecare plăteşte pentru alegerile lui.

Sunt ispite, nu zice nimeni să nu mănânci, dar trebuie să fii disciplinat. Dacă ai mâncat o dată, să nu mai mănânci în următoarea zi şi să se repete iar. Din punctul meu de vedere trebui să existe un echilibru în toate”, a declarat Cîrjan, potrivit orangesport.ro.

Cătălin Cîrjan: „Am încercat să nu mă mai uit pe rețelele sociale”

Căpitanul „alb-roșiilor” a prefațat duelul cu U Craiova și a dezvăluit că nu a mai urmărit mesajele din social media, din cauza ultimelor rezultate dezamăgitoare.

„Urmează un meci foarte dificil. Craiova are o echipă foarte bună. Însă noi suntem bine pregătiți, avem încredere după ultimul meci din campionat și cred că vom câștiga acest meci.

E un traseu greu în Cupă, dar trebuie să îi bați pe cei mai buni ca să te bucuri de acest trofeu. Nu ne dorim adversari ușori, ci să fim bine pregătiți și să arătăm bine pe teren.

Am încercat să nu mă mai uit pe rețelele sociale pentru că am fost dezamăgit de ce s-a întâmplat în ultimul timp, de mesajele primite. Îmi doresc doar să intru pe teren și să demonstrez ceea ce știu să fac.

Suporterii se așteaptă de la mine să conduc echipa și să câștigăm meci de meci. E normal ca suporter să îți dorești să câștigi trofee, să câștigi titlul. Eu le spun însă că și noi, jucătorii, ne dorim aceleași lucruri.

Vreau ca la fiecare meci să dau gol sau pasă de gol, să îmi ajut echipa cât mai mult. Dar suntem oameni, toți greșim, avem perioade bune, dar și perioade mai puțin bune. Eu cred că dau totul la fiecare meci și sper să îmi ajut echipa la următoarele partide.

Anul acesta ne-am propus să câștigăm titlul sau Cupa. Acum suntem pe 5 în campionat și în semifinalele Cupei, așa că avem șanse să ajungem în cupele europene. Noi ne dorim să scoatem maximum din meciurile rămase din acest sezon”, a mai spus Cîrjan, conform agerpres.ro.

