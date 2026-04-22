Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului

Inter Milano s-a calificat, marți, în finala Cupei Italiei, după un meci dramatic contra celor de la Como, scor 3-2, iar reacția lui Chivu din finalul partidei nu a fost trecută cu vederea de italieni.

Cristi Chivu a fost prins în mijlocul bucuriei de pe „Giuseppe Meazza”, după ce Sucic a marcat golul calificării în ultimul act al competiției.

Pasiunea lui Cristi Chivu i-a impresionat pe italieni

Inter a fost condusă cu 2-0 în returul semifinalei, însă elevii lui Cristi Chivu au reușit o „remontada” de senzație în finalul meciului, prin „dubla” lui Calhanoglu și reușita decisivă a lui Sucic.

Tehnicianul român a fost surprins având mai multe reacții pe marginea terenului, mergând dintr-o parte în alta, încercând să gestioneze finalul de meci și să ofere ultimele indicații jucătorilor.

Apoi, la golul jucătorului croat, din minutul 89, Chivu a explodat de fericire și a alergat spre grupul de jucători care au celebrat reușita la colțul terenului.

Clipul cu pasiunea lui Cristi Chivu a fost publicat pe rețelele de socializare chiar de către Serie A:

Inter va întâlni câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio în finala Cupei, iar în acest weekend poate cuceri matematic titlul în Serie A, dacă va câștiga contra lui Torino, iar AC Milan și Napoli vor obține cel mult un egal în această rundă.

Dacă cele două rivale vor pierde cu Juventus, respectiv Cremonese, „nerazzurrii” au nevoie doar de un punct cu Torino pentru a-și asigura trofeul.

