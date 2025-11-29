„Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan” Eroul „câinilor” din meciul cu Oțelul: „A fost foarte multă presiune pe mine” + Ce spune despre lupta la titlu +21 foto
Cătălin Cîrjan FOTO: SportPictures
Superliga

„Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan” Eroul „câinilor” din meciul cu Oțelul: „A fost foarte multă presiune pe mine” + Ce spune despre lupta la titlu

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 23:45
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 00:59
  • Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” știe ce nu a funcționat în jocul echipei.
  • Căpitanul dinamoviștilor a vorbit despre șansele la titlu ale echipei, după ce echipa a trecut pe locul 2 în clasamentul Ligii 1.

Cătălin Cîrjan a marcat singurul gol al partidei, în minutul 37.

Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Dinamo - Oțelul 1-0. Cătălin Cîrjan, despre punctele slabe ale „câinilor”: „Știam că întâlnim o echipă agresivă”

La finalul partidei, Cătălin Cîrjan a fost nemulțumit că Dinamo nu reușit să profite de ocaziile din repriza secundă:

„Știam că întâlnim o echipă agresivă, care se apără foarte bine, dar cred că am făcut o primă repriză bună, ne-am creat câteva ocazii.

Din păcate, n-am marcat la acele contraatacuri, dar până la urmă sunt fericit că am luat cele trei puncte și sunt fericit că am marcat”, a declarat Cătălin Cîrjan, la Prima Sport.

Cîrjan a vorbit și despre golul marcat.

„Simțeam nevoia să înscriu, pentru că ultimele meciuri... Unele au fost bune, altele mai puțin, dar îmi lipsea golul.

A fost foarte multă presiune pe mine, toată lumea spunea că sunt într-o pasă proastă, toată lumea vorbea despre jocul meu, dar aș vrea să spun că Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan. Înseamnă toată echipa, suporterii. Nu trebuie să ne uităm doar la jocul meu, dar mă bucur că în seara asta mi-a ieșit și am reușit să-mi ajut echipa.”

Mijlocașul a acuzat probleme la nivelul gambei, însă a continuat partida.

„Am simțit (n.r. - dureri) la gambă, dar mi-am doresc să joc până la final, să luăm cele trei puncte și să dau tot până la final”, a răspuns căpitanul „câinilor”.

Cătălin Cîrjan: „Fanii visează la titlu”

Întrebat despre șansele la titlu ale lui Dinamo, căpitanul „câinilor roșii” a răspuns:

„Fanii visează, am văzut foarte multe lume care spune asta, dar eu știu că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să muncim, să o luăm ești cu meci și vom vedea în play-off, cred că se va juca totul”, a spus Cătălin Cîrjan.

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Oțelul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2FC Botoșani1733
3U Craiova1732
4Dinamo1731
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1824
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

otelul galati dinamo bucuresti liga 1 catalin cirjan superliga
