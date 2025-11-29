„Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan” Eroul „câinilor” din meciul cu Oțelul: „A fost foarte multă presiune pe mine” + Ce spune despre lupta la titlu

Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” știe ce nu a funcționat în jocul echipei.

Căpitanul dinamoviștilor a vorbit despre șansele la titlu ale echipei, după ce echipa a trecut pe locul 2 în clasamentul Ligii 1.

Cătălin Cîrjan a marcat singurul gol al partidei, în minutul 37.

Dinamo - Oțelul 1-0 . Cătălin Cîrjan, despre punctele slabe ale „câinilor”: „Știam că întâlnim o echipă agresivă”

La finalul partidei, Cătălin Cîrjan a fost nemulțumit că Dinamo nu reușit să profite de ocaziile din repriza secundă:

„Știam că întâlnim o echipă agresivă, care se apără foarte bine, dar cred că am făcut o primă repriză bună, ne-am creat câteva ocazii.

Din păcate, n-am marcat la acele contraatacuri, dar până la urmă sunt fericit că am luat cele trei puncte și sunt fericit că am marcat”, a declarat Cătălin Cîrjan, la Prima Sport.

Cîrjan a vorbit și despre golul marcat.

„Simțeam nevoia să înscriu, pentru că ultimele meciuri... Unele au fost bune, altele mai puțin, dar îmi lipsea golul.

A fost foarte multă presiune pe mine, toată lumea spunea că sunt într-o pasă proastă, toată lumea vorbea despre jocul meu, dar aș vrea să spun că Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan. Înseamnă toată echipa, suporterii. Nu trebuie să ne uităm doar la jocul meu, dar mă bucur că în seara asta mi-a ieșit și am reușit să-mi ajut echipa.”

Mijlocașul a acuzat probleme la nivelul gambei, însă a continuat partida.

„Am simțit (n.r. - dureri) la gambă, dar mi-am doresc să joc până la final, să luăm cele trei puncte și să dau tot până la final”, a răspuns căpitanul „câinilor”.

Cătălin Cîrjan: „Fanii visează la titlu”

Întrebat despre șansele la titlu ale lui Dinamo, căpitanul „câinilor roșii” a răspuns:

„Fanii visează, am văzut foarte multe lume care spune asta, dar eu știu că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să muncim, să o luăm ești cu meci și vom vedea în play-off, cred că se va juca totul”, a spus Cătălin Cîrjan.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 18 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

