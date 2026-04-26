DINAMO - RAPID 3-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, nu și-a luat gândul de la locurile ce asigură prezența în cupele europene.

Cîrjan a început derby-ul de pe Arena Națională din postura de rezervă. A fost aruncat în luptă de Zeljko Kopic imediat după pauză și a reușit să marcheze golul de 2-0.

Cătălin Cîrjan: „O seară foarte frumoasă pentru noi”

„O seară foarte frumoasă pentru noi. Reușim să legăm două victorii în campionat. Simt că echipa este într-o formă foarte bună și sper să o ținem așa până la final.

De fiecare dată când am jucat cu ei nu reușeam să-i batem, dar acum s-a întâmplat și suntem foarte fericiți”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Întrebat despre decizia lui Kopic de a nu-l titulariza, „decarul” lui Dinamo a răspuns:

„A fost decizia lui Mister, o respect în totalitate. Îi respect decizia. Sunt bucuros că am intrat și am reușit să marchez”.

Cîrjan visează la cupele europene: „Ăsta e obiectivul nostru”

După victoria cu Rapid, Dinamo a urcat pe locul 4, cu 34 de puncte, la 3 puncte în spatele celor de la CFR Cluj, formație ocupă poziția a 3-a, una care asigură calificarea la barajul pentru Conference League.

Cîrjan a afirmat că formația din „Ștefan cel Mare” își dorește cu ardoare să prindă un loc european la finele sezonului.

„Cu siguranță ne gândim la Europa. Din păcate, am ieșit din Cupa României. Ne gândim la locul trei, ăsta este obiectivul nostru”, a concluzionat Cîrjan.

VIDEO. Golul marcat de Cătălin Cîrjan în Dinamo - Rapid 3-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport