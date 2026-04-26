DINAMO - RAPID 3-1. Golurile din repriza secundă, spectacol alb-roșu. Combinație frumoasă Soro - Cîrjan la 2-0 și finalizare dintr-un unghi imposibil marca Musi la 3-0.

Dinamo nu avea nicio victorie împotriva Rapidului în șapte dueluri cu Zeljko Kopic antrenor.

Și nu-i mai învinsese pe giuleșteni din 2015. De 11 ani! Kopic a rezolvat această problemă. Are acum primul succes contra vișiniilor: 3-1 pe Arena Națională!

Soro și Cîrjan, fază-spectacol la 2-0

Dacă golul de 1-0 a fost un autogol al lui Briciu, portarul oaspeților scăpând mingea printre picioare la lovitura de cap a lui Milanov, reușitele de 2-0 și 3-0 au fost spectaculoase.

Imediat după pauză, în locul lui Milanov, Cătălin Cîrjan a profitat de șansa oferită de Kopic.

În minutul 59, spaniolul Alberto Soro i-a pasat perfect, o pasă filtrantă de efect, el i-a deschis calea lui Cîrjan. Iar căpitanul a finalizat cu mare siguranță: șut la colțul lung. 2-0.

A patra pasă decisivă a lui Soro în acest sezon, prima în play-off. Mai are patru goluri.

8 goluri a marcat Cătălin Cîrjan în acest sezon la Dinamo: 7 în campionat, 3 în play-off, ultimele două în meciuri succesive, 2-1 cu U Cluj și 3-1 cu Rapid

Execuția furibundă a lui Musi. A „rupt” colțul scurt

A intrat și Alexandru Musi și a înscris și el, la fel de frumos.

În minutul 71, după o lovitură liberă, extrema a preluat bine la marginea careului, s-a întors cu adversar lângă el.

Și, chiar dacă era unghi foarte închis, aproape imposibil, a șutat direct. Mingea s-a dus sub bară, la colțul scurt.

Briciu a avut partea lui de vină. A fost al 7-lea gol al lui Musi în acest sezon.

Rapid s-a trezit prea târziu. Paraschiv a redus scorul în final. 3-1.

