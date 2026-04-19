„O perioadă grea pentru mine” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”

Dinamo - U Cluj 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa în meciul din etapa #5 din play-off.

Cătălin Cîrjan a fost marcatorul primului gol al partidei, în minutul 75, după un șut spectaculos lângă bară care nu i-a dat nicio șansă lui Gertmonas.

Cătălin Cîrjan s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut sâmbătă de Dinamo și a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut în ultima vreme.

„În seara asta am venit aici cu gândul la victorie. Ne doream foarte mult această primă victorie în play-off. Suntem foarte fericiți cu victoria din această seară și trebuie să continuăm la fel.

Se strânsese frustrare, pentru că jucam bine în foarte multe meciuri. Nu reușeam să marcăm. Dar nu vreau să vorbesc despre ce a fost. Suntem fericiți cu această victorie și trebuie să continuăm așa.

La fiecare meci îmi doresc să ajut echipa. A fost o perioadă grea pentru mine și familia mea, am fost înjurat, se vorbea peste tot că am un sezon prost, nu știu ce să zic, o să muncesc în continuare și voi da totul pe teren.

Chiar dacă toată lumea spunea că joc prost și la televizor se crea ideea asta: «Cîrjan are un sezon prost», până la urmă am cele mai multe contribuții din echipă (n.r. 13), am cele mai multe goluri (7), cele mai multe pase de gol (6).

Dacă Dinamo pierde, toată lumea mă înjură pe mine, dar îmi asum, sunt căpitanul echipei”, a declarat Cătălin Cîrjan la Digi Sport.

Cîrjan a vorbit și despre meciul cu Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României, care este programat săptămâna viitoare.

„În primul rând, acum concentrarea noastră este pe meciul cu Craiova. Ne dorim să câștigăm Cupa și vom da totul la acel meci”.

Despre lupta la titlu, Cîrjan a adăugat: „E dificil, dar cât timp avem șanse matematice, luptăm pentru fiecare meci”.

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - U Cluj 2-1

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 4 36 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 4 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

VIDEO: cele mai noi imagini din sport