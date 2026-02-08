Cîrjan, sfat pentru Boateng Ce i-a cerut căpitanul lui Dinamo fundașului togolez: „Ar rămâne în istoria clubului”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a dezvăluit că a avut o discuție cu Kennedy Boateng (29 de ani).

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că fundașul nu își va prelungi contractul cu roș-albii.

Intrat în ultimele luni de contract cu Dinamo, apărătorul togolez cu 57 de meciuri jucate în tricoul alb-roșu nu a fost impresionat de „eforturile inimaginabile” depuse de club pentru a-l convinge să rămână și în sezonul următor.

Cătălin Cîrjan, sfat pentru Boateng: „Ar rămâne în istoria clubului”

La conferința de presă premergătoare derby-ului cu Universitatea Craiova, Cîrjan a fost întrebat despre situația lui Boateng.

Căpitanul lui Dinamo, care și-a prelungit ieri contractul cu formația din „Ștefan cel Mare”, a recunoscut că a avut o discuție privată cu fundașul togolez, pe care l-a sfătuit să rămână alături de formația antrenată de Zeljko Kopic.

„Boa este fratele nostru, este foarte important pentru noi în vestiar, pe teren, un jucător extraordinar. Am avut foarte multe discuţii cu el în ultimul timp.

Până la urmă este decizia lui, dar eu îmi doresc foarte mult să rămână alături de noi, să câştigăm campionatul şi după clar că vor veni oferte şi pentru el.

Eu i-aş spune să rămână, pentru că ar rămâne în istoria clubului”, a afirmat Cîrjan, citat de orangesport.ro.

1.200.000 de euro este cota lui Boateng, potrivit transfermarkt.ro

Boateng a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Austria Lustenau, formație ce se află în Liga 2 din Austria.

FOTO. Primul gol marcat de Boateng în Farul - Dinamo 2-3

4 goluri a marcat Boateng în 24 de meciuri pentru Dinamo, în acest sezon de Liga 1

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul - Dinamo 2-3

