Cîrjan, sfat pentru Boateng Ce i-a cerut căpitanul lui Dinamo fundașului togolez: „Ar rămâne în istoria clubului” +5 foto
Superliga

Cîrjan, sfat pentru Boateng Ce i-a cerut căpitanul lui Dinamo fundașului togolez: „Ar rămâne în istoria clubului”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 19:49
  • Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a dezvăluit că a avut o discuție cu Kennedy Boateng (29 de ani).
  • Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că fundașul nu își va prelungi contractul cu roș-albii.

Intrat în ultimele luni de contract cu Dinamo, apărătorul togolez cu 57 de meciuri jucate în tricoul alb-roșu nu a fost impresionat de „eforturile inimaginabile” depuse de club pentru a-l convinge să rămână și în sezonul următor.

„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată”
Citește și
„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată”
Citește mai mult
„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată”

Cătălin Cîrjan, sfat pentru Boateng: „Ar rămâne în istoria clubului”

La conferința de presă premergătoare derby-ului cu Universitatea Craiova, Cîrjan a fost întrebat despre situația lui Boateng.

Căpitanul lui Dinamo, care și-a prelungit ieri contractul cu formația din „Ștefan cel Mare”, a recunoscut că a avut o discuție privată cu fundașul togolez, pe care l-a sfătuit să rămână alături de formația antrenată de Zeljko Kopic.

„Boa este fratele nostru, este foarte important pentru noi în vestiar, pe teren, un jucător extraordinar. Am avut foarte multe discuţii cu el în ultimul timp.

Până la urmă este decizia lui, dar eu îmi doresc foarte mult să rămână alături de noi, să câştigăm campionatul şi după clar că vor veni oferte şi pentru el.

Eu i-aş spune să rămână, pentru că ar rămâne în istoria clubului”, a afirmat Cîrjan, citat de orangesport.ro.

1.200.000 de euro
este cota lui Boateng, potrivit transfermarkt.ro

Boateng a ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Austria Lustenau, formație ce se află în Liga 2 din Austria.

FOTO. Primul gol marcat de Boateng în Farul - Dinamo 2-3

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Fotografii: capturi TV
Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Fotografii: capturi TV

Galerie foto (5 imagini)

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Fotografii: capturi TV Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3
+5 Foto
labels.photo-gallery
4 goluri
a marcat Boateng în 24 de meciuri pentru Dinamo, în acest sezon de Liga 1

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul - Dinamo 2-3

Citește și

„Poate îi vinde pe Amazon”  A câștigat Transylvania Open în proba de dublu și a făcut un gest inedit: ce a pus sub scaunul unei fane
Tenis
17:53
„Poate îi vinde pe Amazon” A câștigat Transylvania Open în proba de dublu și a făcut un gest inedit: ce a pus sub scaunul unei fane
Citește mai mult
„Poate îi vinde pe Amazon”  A câștigat Transylvania Open în proba de dublu și a făcut un gest inedit: ce a pus sub scaunul unei fane
A avut piciorul rupt în două!  Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional
Campionate
17:32
A avut piciorul rupt în două! Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional
Citește mai mult
A avut piciorul rupt în două!  Baroan a fost operat. Cât va sta + Care a fost diagnosticul » Imagini care vă pot afecta emoțional

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
dinamo catalin cirjan superliga kennedy boateng
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share