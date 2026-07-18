Cătălin Cîrjan (23 de ani) a vorbit despre obiectivul lui Dinamo în acest sezon și a cerut conducerii să realizeze noi transferuri.

Câpitanul „câinilor” a prefațat meciul din prima etapă de Liga 1.

Petrolul - Dinamo va avea loc duminică, de la ora 19:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo a terminat sezonul precedent pe locul 4 și a ratat calificarea în preliminariile Conference League, fiind învinsă de FCSB în finala barajului.

Cătălin Cîrjan, apel la conducere: „Avem nevoie de jucători”

Căpitanul alb-roșilor a afirmat că Dinamo are nevoie de mai mulți jucători noi pentru a depăși performanța reușită în sezonul precedent.

„Nu au venit foarte mulți (n.r. - jucători), doar câțiva până acum, așteptăm și mai mulți. Dar, da, s-au integrat foarte bine, așteptăm să vedem cum vom arăta cu toții în meciurile oficiale.

Obiectivul clubului anul acesta este unul foarte mare și avem nevoie de jucători. Cred că ne-am pregătit foarte bine până acum cu Mister (n.r. - antrenorul Nuno Campos), avem ideile noastre și trebuie să le punem în aplicare pe teren.

Podiumul, locurile 1-3. Asta s-a declarat și ăsta e obiectivul” , a declarat Cîrjan, în conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul.

Transferurile realizate de Dinamo în această vară:

Răzvan Radu, fundaș stânga

Martin Pascual, fundaș central

Alaa Bellaarouch, portar (încă nu a fost legitimat)

Ștefan Opriș, fundaș dreapta

Oliver Hintsa, atacant

Dario Benavides, fundaș dreapta (încă nu a fost prezentat)

Adriano Manole, mijlocaș central (cedat la CSL Ștefăneștii de Jos)

Ianis Doană, mijlocaș ofensiv (cedat la Poli Timișoara)

Cătălin Cîrjan: „Am înțeles ce cere Mister”

Mijlocașul a vorbit și despre schimbările de pe banca tehnică a lui Dinamo: plecarea lui Zeljko Kopic și sosirea lui Nuno Campos.

„Am vorbit mult despre Mister (Zeljko Kopic), am spus ce am avut de spus, a fost o despărțire grea, dar așa este la fotbal.

A venit un nou antrenor, un nou staff, ne înțelegem foarte bine cu dânsul și sperăm să facem performanțe și mai mari anul acesta.

Din punctul meu de vedere nu a fost o schimbare foarte grea, cred că depinde de fiecare jucător în parte. Am înțeles ce cere Mister (Nuno Campos), noul sistem, și mă simt confortabil pe teren”.

Cătălin Cîrjan, pregătit de meciul cu Petrolul: „Sperăm să se repete istoria”

Cîrjan a vorbit și despre meciul cu Petrolul de pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, primul pentru „câini” în sezonul 2026/27.

„Un nou sezon pentru noi, al treilea an pentru mine la Dinamo. Sunt nerăbdător să începem, cred că ne-am pregătit foarte bine în această perioadă, rămâne doar să intrăm pe teren și să arătăm ce am pregătit.

Nu vreau să spun cuvinte foarte mari, vreau doar să intrăm pe teren și să demonstrăm că merităm să jucăm pentru Dinamo, să dăm totul pentru acest club și vom vedea unde vom fi la finalul sezonului.

Am analizat meciurile lor (Petrolul) din perioada de pregătire. Un adversar bun, de fiecare dată am avut meciuri dificile cu ei, dar sperăm să se repete istoria, cum a fost ultimul meci de la Ploiești, când a fost o victorie pentru noi (3-0).

Toate meciurile sunt foarte importante pentru noi, de fiecare dată când intrăm pe teren știm ce înseamnă să joci pentru acest club, pentru suporterii noștri. Trebuie să dăm totul pentru Dinamo.

Îi așteptăm pe suporteri în număr cât mai mare, să fim o familie, cum a fost în fiecare sezon. Putem să reușim lucruri mari”.

Cătălin Cîrjan, sub lupa lui Gică Hagi

Întrebat dacă este presat de faptul că este monitorizat de selecționerul Gheorghe Hagi, Cîrjan a spus:

Nu e o presiune, e o bucurie, am fost foarte fericit că am fost la echipa națională, acum trebuie să dau totul pentru Dinamo și, cu siguranță, dacă voi avea evoluții bune, voi fi chemat și la echipa națională. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

Cîrjan a vorbit și despre finala CM 2026, Spania - Argentina, meci programat duminică, de la ora 22:00:

„Din păcate, cred că o să fim pe drum, în autocar, când se va juca. Țin cu Argentina. La început am spus Spania, dar acum mi-ar plăcea ca Messi să ia a doua Cupă Mondială”.

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