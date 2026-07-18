„Un cadou pe care nu ni-l poate lua nimeni” Ion Țiriac, moment emoționant la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: „Azi ne plătim tributul”

Ion Țiriac (87 de ani) a oferit o declarație emoționantă la adresa Nadiei Comăneci, la evenimentul dedicat inaugurării sălii de gimnastică care va purtea numele acesteia.

Fosta campioană olimpică și-a exprimat, la rândul său, recunoștința față de eforturile depuse de Țiriac pentru realizarea proiectului.

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Omul de afaceri a fost prezent la inaugurarea Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni, eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de marea campioană la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

Ion Țiriac: „E un cadou pe care nu ni-l poate lua nimeni”

„Azi ne plătim tributul, pentru că acum 50 de ani o fătucă care nu avea 15 ani, în mai puțin de un minut, a devenit regina lumii, sportiva perfectă.

Acest dar pe care fata din Onești, care a rămas româncă, ni l-a făcut e un cadou pe care nu ni-l poate lua nimeni, e prima care a fost perfectă.

Va rămâne prima pentru o viață întreagă. Noi, românii, am considerat că îți datorăm ceva. Pentru ca cei tineri să poată spera la ceva. Aceasta e o extindere a terenului de hochei.

Nadia, acel cadou pe care ni l-ai făcut nu poate să ni-l ia nimeni. Îți mulțumesc că nu ai uitat de unde ești și că azi ești aici. Mâine dimineață, în această sală, vom avea 300 de copii și mai putem primi încă 300 când Nadia va avea timp pentru o selecție.

Cu o floare nu se poate face primăvară. Doar cu academia lui Hagi nu putem fi campioni mondiali”, a spus Ion Țiriac, la eveniment.

Nadia Comăneci: „Această sală e una istorică”

Fosta mare sportivă și-a exprimat mulțumirea față de eforturile lui Ion Țiriac și a atras atenția asupra nevoii de săli și baze sportive pe care o are România.

„Domnule Țiriac, am emoții pentru că acum câteva luni mi-ați spus că vreți să faceți o sală de gimnastică. Am zis că e o idee fantastică, dar poate fi gata în 2028? Mi-a zis: «Nu, nu, nu, eu vreau să fie gata la aniversarea de 50 de ani».

Această sală poate fi un start pentru orice copil, e o investiție pentru tineretul de azi. Sper să rămâneți surprinși de frumusețea sălii.

Avem nevoie de baze pentru copii care să facă toate sporturile. Să găsim soluții prin care să facă sport pe gratis. Aici se va face gimnastică gratis.

Această sală e una istorică, mă bucur că sunt în viață să văd această statuie (n.r. - din fața sălii). De multe ori nu mai ai șansa să o vezi”, a transmis Nadia Comăneci.

Detaliile noi săli „Nadia Comăneci”

Suprafață: 2.837 de metri pătrați

Capacitate: 150 de persoane

Timp de construire: 9 luni

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