7 scurte despre Turcia - România 1-0, la cald din redacția GOLAZO.ro

1. „ Am jucat ca niciodată, am pierdut ca-ntotdeauna ” - de ce am ajuns iar în acest scenariu trist, ca într-o Miorița fotbalistică tricoloră, acceptându-ne senini sfârșitul pentru că știm că suntem slabi?

2. Ai noștri au intrat pe teren la Istanbul cu oasele înmuiate într-o frică teribilă, gândindu-se doar să nu ia multe. Deși s-a văzut destul de repede că prăpastia nu era atât de adâncă precum urlau cifrele de pe Transfermakt, România a fost prea speriată de Yildiz, Arda Guler și ceilalți.

3. Ne-am concentrat exclusiv pe o defensivă cât mai exactă și n-am fost în stare să construim nimic. Dar absolut nimic!

Nu suntem atât de buni încât să jucăm perfect ambele partituri. E ca și cum chemi acasă o echipă de meseriași cu baroase și pickhammere, iar după ce sparg pereți și fac moloz pe jos, le ceri să-ți picteze și un tablou frumos. N-are cum să iasă vreo operă de artă.

4. O repriză ne-am apărat de parcă eram la Mondialul din '94. Compact, fără nicio șansă de pătrundere pentru adversari. Singura diferență față de glorioșii ani '90 era că "săgețile" de pe vremuri - Hagi, Ilie Dumitrescu sau Răducioiu, stăteau acum la oficială.

5. Epigonii din 2026, Mihăilă - Man - Bîrligea, admirabili la munca de jos vreo 50 de minute, au fost însă deplorabili la munca de sus, adică la contraatacuri, la ținut de minge, la găurit apărarea adversă pe viteză. Prea sleiți de efortul defensiv sau poate prea neîncrezători.

6. Într-un meci decisiv, n-am avut nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat, care să ia o fază pe cont propriu sau să lumineze meciul când eram în beznă.

Gică Hagi a jucat mai bine în meciul său de retragere decât a făcut-o Ianis în meciul ăsta, Răzvan Marin n-a știut să liniștească jocul sau să țină de minge, Bîrligea s-a chinuit cu spatele la poartă. Atât poate fotbalul românesc.

7. Și-atunci, merită să ne aducem aminte că Federația lui Răzvan Burleanu, în loc să producă un sistem corect pentru dezvoltarea fotbalului, produce doar rumeguș, cifre umflate și realizări doar pe hârtie.

„Am dezvoltat o viziune solidă a viitorului, am făcut reforma guvernanţei, am construit un ecosistem fotbalistic dinamic". Asta a spus Burleanu când a fost reales cu aplauze acum câteva zile.

Sigur, n-a jucat el la Istanbul, dar nici fotbalul românesc nu poate reînvia cu abureli corporatiste.

Urmează Hagi. Să vedem ce poate schimba!