Rapid București a dezvăluit diagnosticul primit de Cătălin Vulturar (22 de ani).

Mijlocașul giuleștenilor a suferit o accidentare în ultima partidă cu U Cluj, scor 1-2, iar acesta ar putea rata o bună parte din finalul acestui sezon.

Vești proaste pentru Rapid: diagnosticul primit de Vulturar

Tânărul jucător a fost înlocuit de Hromada la ultima partidă de pe Giulești, după ce a avut o aterizare nefericită, pe umăr, în urma unui fault al lui Ovidiu Bic.

Clubul urmează să revină cu durata aproximativă a recuperării acestuia.

„Buletin medical. Accidentat la umăr în meciul cu Universitatea Cluj, Cătălin Vulturar a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o disjuncție acromio-claviculară. Durata estimativă a recuperării va fi stabilită în perioada următoare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Cătă!”, este mesajul transmis de Rapid, pe pagina de Facebook.

Ce reprezintă diagnosticul lui Vulturar, potrivit kinetic.ro:

Disjuncția acromio-claviculară este o leziune care afectează articulația dintre claviculă și acromion, o parte a scapulei (omoplatului). Această articulație joacă un rol important în mișcarea și stabilitatea umărului. Disjuncția acromio-claviculară apare când ligamentele ce susțin această articulație sunt întinse, parțial rupte sau complet rupte, de obicei, în urma unei căzături directe pe umăr sau a unui impact puternic.

În funcție de gradul leziunii, Vulturar ar putea fi indisponibil între 2-6 săptămâni, dacă există o afectare minoră sau parțială a ligamentelor (grad I-II).

Dacă ligamentele sunt rupte complet, dar fără deplasare externă, va fi indisponibil între 6 și 10 săptămâni (grad III, moderat).

Dacă leziunea e de grad sever (IV-VI), existând o deplasare importantă a claviculei, de obicei, e nevoie de operație, iar indisponibilitatea e între 3 și 6 luni, uneori chiar mai mult.

FOTO. Accidentarea lui Vulturar în Rapid - U Cluj 1-2

În acest sezon, Vulturar a jucat 25 de meciuri în tricoul Rapidului, reușind să înscrie două goluri.

Meciurile rămase pentru Rapid în acest sezon

Rapid - FC Argeș, 13 aprilie, 18:30

Universitatea Craiova - Rapid, 19 aprilie, 21:00

Dinamo - Rapid, 25 aprilie

Rapid - CFR Cluj, 2 mai

U Cluj - Rapid, 9 mai

FC Argeș - Rapid, 16 mai

Rapid - Universitatea Craiova, 23 mai

