Noi probleme pentru Chivu Lautaro Martinez s-a accidentat din nou! Cât va lipsi argentinianul lui Inter

Lautaro Martinez (28 de ani) a suferit o nouă accidentare, chiar înaintea partidei dificile din campionat, contra revelației Como.

Chivu se confruntă cu noi probleme în privința atacantului argentinian, de a cărui revenire se bucurase în etapa precedentă din Serie A, iar acum trebuie să găsească o altă soluție pentru atacul lui Inter.

După o absență de o lună și jumătate, tot din cauza unei accidentări, Lautaro a revenit în partida cu Roma, scor 5-2, unde a reușit o „dublă” pentru „nerazzurri”.

Acum, Inter l-a pierdut din nou pe atacant, care a suferit o entorsă și va indisponibil pentru următoarele trei partide, informează gazzetta.it.

Testele medicale efectuate la club au arătat că accidentarea nu este una gravă și nici nu are legătură cu cea precedentă, însă Martinez are nevoie de repaus și recuperare.

Meciurile pe care le va rata sunt cele cu Como și Cagliari din campionat, dar și cel din Cupa Italiei, tot în compania formației lui Cesc Fabregas.

În prezent, Inter este lider în Serie A, la 7 puncte peste campioana Napoli și la 9 deasupra rivalei AC Milan, cu 7 etape înainte de finalul sezonului.

