„Am vrut să tragem un semnal de alarmă” Peluza Nord Galați  se întoarce pe stadion, după două luni de proteste

Peluza Nord Galați și-a anunțat revenirea în tribunele stadionului la partida Oțelul - Metaloglobus, din etapa #12 din Liga 1.

Peluza Nord Galați a absentat la ultimele meciuri ale favoriților de pe teren propriu și din deplasare, în semn de protest, după ce mai mulți membri ai galeriei ar fi primit interdicție pe stadion în mod nejustificat.

Jucătorii și oficialii clubului Oțelul și-au arătat în repetate rânduri susținerea pentru galerie.

Acum, Peluza Nord și-a anunțat revenirea în tribune, printr-un amplu comunicat pe rețelele de socializare.

„PUNCT ȘI DE LA CAPĂT

OȚELUL GALAȚI – METALOGLOBUS

Luni, 06.10.2025 Ora 17:30

Vino cu eșarfă, steag, în culorile Oțelului, și vei beneficia de accesul gratuit în peluză!

TOȚI ÎN NEGRU!

PELUZA NORD – inima și sufletul stadionului – REVINE acolo unde îi este locul!

În toată această perioadă în care am lipsit, am făcut-o pentru un motiv clar: am vrut să tragem un semnal de alarmă, să arătăm că nu putem accepta abuzurile și nedreptățile la care au fost supuși membrii noștri.

Nu a fost ușor să stăm departe de ceea ce iubim, dar acum e timpul să lăsăm în urmă aceste momente și să arătăm tuturor cine suntem cu adevărat.

Ne ridicăm. Ne scuturăm de praf. Pornim din nou, mai puternici ca niciodată!

Stadionul are nevoie de noi.

Echipa are nevoie de noi.

Și tu poți fi alături de noi, pentru că:

Poți fi vocea care contează!

Poți fi al 12-lea jucător!

Poți face stadionul să vibreze!

Poți arăta dragostea ta pentru Oțelul!

Vino lângă noi, vino să arătăm că nimic nu ne poate opri și că mereu rămânem uniți ca o familie. Prin noi și alături de noi, echipa va avea un alt suflu, iar stadionul va vibra prin glasurile noastre!

OȚELUL SUNTEM NOI!” se arată în comunicatul emis de Peluza Nord pe Facebook.

În acest moment, formația antrenată de Laszo Balint ocupă locul 10, cu 13 puncte, după primele 11 etape.

