Ceahlăul Piatra Neamț se află într-o situație dramatică.

Clubul din Liga 2 se află în pragul unei noi desființări, după cea din mai 2016.

După ce în urmă cu câteva zile, Anton Măzărianu, patronul echipei, a declarat că nu mai poate susține clubul de unul singur în Liga 2, nemțenii au venit cu o nouă veste proastă pentru fani.

Ceahlăul Piatra Neamț, în prag de desființare: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Conducerea clubului a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, dar nu au ajuns la un consens în ceea ce privește posibilitate de finanțare sau de sprijin instituțional pentru club, din cauza faptului că Ceahlăul se află încă în insolvență.

„În urma discuției de astăzi cu reprezentanții Consiliului Județean, la care a participat și domnul președinte Harpa, ni s-a comunicat faptul că nu există nicio posibilitate de finanțare, asociere sau altă formă de sprijin pentru club, având în vedere că ACSM Ceahlăul se află în procedură de insolvență.

Dorim să precizăm că au existat nenumărate întâlniri și înainte de intrarea clubului în insolvență, însă, din păcate, nici atunci nu s-au identificat soluții concrete care să ducă la sprijinirea clubului.

De asemenea, președintele nostru, Angelo Alistar, a sugerat posibilitatea finanțării măcar a Centrului de Copii și Juniori, însă, din păcate, răspunsul a fost tot negativ. Motivația a fost aceea că ACSM Ceahlăul este o singură entitate juridică, nefiind împărțită în seniori și juniori.

O soluție propusă de reprezentanții CJ a fost ca Centrul de Copii și Juniori să funcționeze pe un alt ONG, însă această variantă nu este posibilă, deoarece ACSM Ceahlăul nu ar mai îndeplini condițiile minime necesare pentru participarea în Liga a II-a.

Chiar dacă toată lumea și-a exprimat buna-voință și dorința de a sprijini clubul, realitatea este că în acest moment nu există soluții viabile, iar situația ne îndreaptă, din păcate, către o veste nu tocmai bună pentru viitorul ACSM Ceahlăul.

Vom reveni cu informații oficiale imediat ce vor apărea noutăți.

Vă mulțumim tuturor pentru susținere și pentru că rămâneți alături de ACSM Ceahlăul”, se arată în comunicatul emis de Ceahlăul pe pagina de Facebook.

Situația financiară delicată a clubului a obligat echipa să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului, printre care și golgheterul echipei Carl Davordzie (10 goluri) la Sepsi Sf. Gheorghe, în schimbul a 50.000 de euro.

Ceahlăul a mai trecut printr-o desființare

În mai 2016, după mai multe probleme financiare grave, clubul a fost dizolvat.

Ulterior, în luna iulie a acestui an, Ceahlăul a fost reînființat sub o nouă entitate, CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

Echipa a fost înscrisă în Liga 5-a, iar după șapte ani petrecuți în ligiile inferioare, echipa a revenit în Liga 2 în vara anului 2023.

Ceahlăul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Nici situația din campionat nu este una îmbucurătoare. După 17 etape, Ceahlăul se află pe locul 15, cu 18 puncte obținute.

Astfel, dacă nemțenii vor continua activitatea, se vor lupta pentru salvarea de la retrogradarea în Liga 3.

Programul Ceahlăului până la finalul sezonului regulat:

21 februarie, stadionul „Jean Pădureanu”, Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț

28 februarie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari

- FC Voluntari 7 martie, stadionul „1 Mai”, CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț

14 martie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - CS Afumați

