Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde" și amendă de 410.000 de euro!
Publicat: 12.05.2026, ora 17:49
Actualizat: 12.05.2026, ora 17:49

Slavia Praga și Sparta Praga s-au întâlnit, sâmbătă, în etapa 2 din play-off-ul din campionatul Cehiei. În cazul unei victorii, cei de la Slavia ar fi devenit matematic campioni, cu trei runde înainte de final.

Sancțiunile dictate după incidentele din derby-ul Cehiei

Federația din Cehia, prin Comisia de Disciplină, a anunțat că Slavia Praga a pierdut meciul la masa verde, scor 0-3. Odată cu această decizie, distanța dintre Slavia și Sparta s-a redus la cinci puncte.

În plus, stadionul primei clasate din Cehia va fi închis pentru patru meciuri, iar Slavia a primit o amendă enormă, aproximativ 410.000 de euro, potrivit bbc.com.

De cealaltă parte, Sparta Praga a fost amendată cu aproximativ 25.000 de euro, după ce suporterii săi au aruncat cu materiale pirotehnice în zona stadionului în care se aflau fanii Slaviei și au provocat mai multe distrugeri stadionului.

„Acceptăm cu respect decizia comisiei disciplinare și suntem pe deplin conștienți de gravitatea întregii situații și de responsabilitatea asociată cu organizarea meciului.

Siguranța jucătorilor, a membrilor echipelor de implementare, a angajaților, a partenerilor și a fanilor este o prioritate absolută pentru clubul Slavia Praga, iar orice perturbare a terenului de joc sau comportament neadecvat pe stadion este inacceptabilă.

În același timp, ne pare foarte rău pentru impactul acestei decizii asupra zecilor de mii de fani normali și decenți, care nu au nicio legătură cu întreaga situație.

Suntem conștienți că închiderea stadionului îi va afecta pe fanii care au cumpărat bilete, au plănuit să participe la meci cu familia sau prietenii și așteptau cu nerăbdare experiența comună de la Fortuna Arena. Ne pare cu atât mai rău pentru întreaga situație”, se arată în comunicatul emis de Slavia Praga.

Ce s-a întâmplat la Slavia Praga - Sparta Praga

În prelungirile partidei, la scorul de 3-2 pentru Slavia Praga, fanii gazdelor au intrat pe teren pentru a sărbători titlul câștigat de favoriții lor, deși meciul nu se încheiase încă.

Mai erau de jucat aproximativ două minute din meci, dar suporterii nu au mai avut răbdare și au invadat terenul, unde au aprins torțe, cu care l-au rănit pe portarul advers, Jakub Surovčík.

Partida a fost întreruptă, iar jucătorii celor de la Sparta Praga au refuzat să continue meciul.

Stadionul a fost cuprins imediat de fum, iar un număr mare de fani au început sărbătoarea pe teren. În același timp, aceștia au creat un adevărat haos, unii dintre ei chiar scoțând porțile din pământ.

Astfel, Slavia Praga a ratat ocazia, pentru moment, de a cuceri matematic cel de-al 9-lea titlu din istorie. În acest moment, distanța dintre cele două rivale este de cinci puncte, cu trei etape înainte de finalul campionatului.

