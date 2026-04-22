„Chivu n-o să spună asta, dar...” Concluzia lui Cesc Fabregas, după ce Inter a învins Como și s-a calificat în finala Cupei Italiei

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 12:01
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 12:02
  • Inter - Como 3-2. Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în semifinalele Cupei Italiei.

Returul de pe „Giuseppe Meazza” a fost unul plin de spectacol. Como a condus cu 2-0, dar Interul lui Chivu a reușit o remontada spectaculoasă, reușind să câștige cu 3-2. În tur scorul a fost 0-0.

Astfel, formația din Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, acolo unde va da peste învingătoarea dintre Atalanta sau Lazio (2-2 în tur), care joacă în această seară, începând cu ora 22:00. Ultimul act se va disputa pe 13 mai, la Roma.

Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut
Citește și
Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut
Citește mai mult
Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut

Cesc Fabregas: „Cristi Chivu n-o să spună asta”

După ce Como a fost eliminată din competiție, Cesc Fabregas a evidențiat valoarea celor de la Inter, în special a jucătorilor care au făcut diferența în meciul de marți.

„Sunt calm. Știam că acești băieți vor avea astăzi (n.r. - marți) o prestație foarte bună. Sunt foarte mândru, chiar dacă mai lipsește ceva.

Am jucat împotriva unei echipe de veterani, care evoluează împreună de 6 sau 7 ani și care va câștiga titlul fără probleme, chiar dacă Cristi Chivu n-o să spună asta.

Este o echipă construită să câștige, iar treptat i-au adus pe cei doi tineri care astăzi (n.r. - marți) au făcut diferența, precum Sucic și Diouf.

Pentru mine era important să văd reacția echipei. Sunt foarte puternici în careu, în timp ce nouă ne lipsește ceva”, a declarat Cesc Fabregas, conform tuttomercatoweb.com.

Suntem dezamăgiți, dar și mândri de ceea ce am arătat. Nu este ușor să conduci cu 2-0 pe San Siro. Trebuie să învățăm din micile detalii pentru a câștiga următoarele meciuri, iar dacă vom progresa, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Ignace Van der Brempt, fundaș Como

FOTO. Bucuria lui Cristi Chivu, după ce Inter a marcat golul victoriei

Cristi Chivu la meciul cu Como FOTO Imago

Como a deschis scorul în minutul 32 prin mijlocașul croat Martin Baturina. Oaspeții au punctat din nou în debutul reprizei secunde, prin Lucas Da Cunha, și au dus scorul la 2-0, fiind foarte aproape de calificarea în finala Cupei.

Inter nu a renunțat și a înscris în minutul 69 prin Hakan Calhanoglu, după un șut din afara careului. Turcul a reușit „dubla” în minutul 86, în urma unei lovituri de cap, și a dus scorul la 2-2.

Elevii lui Chivu au dat lovitura în minutul 89, atunci când Petar Sucic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Astfel, Inter a reușit o remontada de excepție și a câștigat meciul cu scorul de 3-2.

Echipa lui Chivu este și marea favorită la titlu în Serie A. Astfel, românul ar putea cuceri eventul la finalul primul său sezon pe banca nerazzurrilor.

VIDEO. Rezumat Inter - Como 3-2

Citește și

Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut
Superliga
10:18
Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut
Citește mai mult
Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut
Louis Munteanu, uluit Atacantul vorbește în premieră despre viața în SUA: „Unii au avut dubii. E o altă lume!”
Stranieri
10:00
Louis Munteanu, uluit Atacantul vorbește în premieră despre viața în SUA: „Unii au avut dubii. E o altă lume!”
Citește mai mult
Louis Munteanu, uluit Atacantul vorbește în premieră despre viața în SUA: „Unii au avut dubii. E o altă lume!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Top stiri
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
