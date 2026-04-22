- Inter - Como 3-2. Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa în semifinalele Cupei Italiei.
Returul de pe „Giuseppe Meazza” a fost unul plin de spectacol. Como a condus cu 2-0, dar Interul lui Chivu a reușit o remontada spectaculoasă, reușind să câștige cu 3-2. În tur scorul a fost 0-0.
Astfel, formația din Milano s-a calificat în finala Cupei Italiei, acolo unde va da peste învingătoarea dintre Atalanta sau Lazio (2-2 în tur), care joacă în această seară, începând cu ora 22:00. Ultimul act se va disputa pe 13 mai, la Roma.
Cesc Fabregas: „Cristi Chivu n-o să spună asta”
După ce Como a fost eliminată din competiție, Cesc Fabregas a evidențiat valoarea celor de la Inter, în special a jucătorilor care au făcut diferența în meciul de marți.
„Sunt calm. Știam că acești băieți vor avea astăzi (n.r. - marți) o prestație foarte bună. Sunt foarte mândru, chiar dacă mai lipsește ceva.
Am jucat împotriva unei echipe de veterani, care evoluează împreună de 6 sau 7 ani și care va câștiga titlul fără probleme, chiar dacă Cristi Chivu n-o să spună asta.
Este o echipă construită să câștige, iar treptat i-au adus pe cei doi tineri care astăzi (n.r. - marți) au făcut diferența, precum Sucic și Diouf.
Pentru mine era important să văd reacția echipei. Sunt foarte puternici în careu, în timp ce nouă ne lipsește ceva”, a declarat Cesc Fabregas, conform tuttomercatoweb.com.
Suntem dezamăgiți, dar și mândri de ceea ce am arătat. Nu este ușor să conduci cu 2-0 pe San Siro. Trebuie să învățăm din micile detalii pentru a câștiga următoarele meciuri, iar dacă vom progresa, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Ignace Van der Brempt, fundaș Como
FOTO. Bucuria lui Cristi Chivu, după ce Inter a marcat golul victoriei
Como a deschis scorul în minutul 32 prin mijlocașul croat Martin Baturina. Oaspeții au punctat din nou în debutul reprizei secunde, prin Lucas Da Cunha, și au dus scorul la 2-0, fiind foarte aproape de calificarea în finala Cupei.
Inter nu a renunțat și a înscris în minutul 69 prin Hakan Calhanoglu, după un șut din afara careului. Turcul a reușit „dubla” în minutul 86, în urma unei lovituri de cap, și a dus scorul la 2-2.
Elevii lui Chivu au dat lovitura în minutul 89, atunci când Petar Sucic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Astfel, Inter a reușit o remontada de excepție și a câștigat meciul cu scorul de 3-2.
Echipa lui Chivu este și marea favorită la titlu în Serie A. Astfel, românul ar putea cuceri eventul la finalul primul său sezon pe banca nerazzurrilor.