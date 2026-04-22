Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut

S-au disputat 5 etape de play-off și play-out, dar interesul pentru meciuri în fața televizoarelor e, ca medie, sub cel al partidelor jucate în sezonul regulat

Toate partidele FCSB-ului din play-out au ratinguri cu 15-25% sub cele disputelor în primele 30 de etape cu aceleași echipe

O singură formație a reușit să fie implicată în cele două partide care au avut în play-off mai mulți telespectatori decât în sezonul regulat. Numele ei, în articol

Play-off-ul s-a disputat în proporție de 50%, în vreme ce în play-out deja s-a trecut în a doua jumătate a întrecerii. Din perspectiva audiențelor TV, meciurile din ambele părți ale campionatului, primele 6 și ultimele 8, au parte de scăderi raportat la jocurile de pe parcursul sezonului regulat.

Nu e FCSB, nu e audiență

Faptul că FCSB nu a reușit calificarea în play-off a produs prăbușirea interesului general către competiție, nu doar pentru meciurile în care au evoluat Olaru, Tănase și compania. În privința grupării roș-albastre, lucrurile sunt clare. Fără excepție, cele 5 confruntări de până acum, din play-out, au atras mai puțini telespectatori decât aceleași meciuri care au avut loc în returul sezonului regulat. Scăderea are un procent care se situează între 15 și 25%.

Audiența FCSB în play-out versus aceleași meciuri în sezonul regulat

MECI AUDIENȚĂ SEZON REGULAT AUDIENȚĂ PLAY-OUT FCSB - Metaloglobus 4,7% 3,9% FCSB - UTA 4,1% 3,6% Botoșani - FCSB 5,2% 4% FCSB - Oțelul 4,7% 3,6% Farul - FCSB 4,2% 3,3%

Lipsa de interes cauzată de absența FCSB din play-off a determinat diminuarea atractivității și la nivelul meciurilor dintre primele 6.

În ciuda faptului că lupta pentru titlu și pentru accesul în cupele europene e pasionantă, echilibrată și deschisă încă pentru oricare echipă, în marea majoritate a jocurilor, audiența TV din prima jumătate a play-off-ului a fost sub cea a acelorași confruntări din primele 30 de etape!

Exemple de meciuri care în play-off au avut audiență mai slabă decât în campionatul regulat

MECI AUDIENȚĂ SEZON REGULAT AUDIENȚĂ PLAY-OFF Rapid - Dinamo 4,1% 3,6% Dinamo - U Craiova 3,8% 3,3% U Cluj - CFR Cluj 3,1% 2,8% CFR Cluj - Rapid 3% 2,7% Argeș - Dinamo 3,4% 1,56% CFR - Dinamo 3,2% 2,7%

Sunt câteva partide care au rămas fix la același nivel de rating cu cele din sezonul regulat: Dinamo - U Cluj, Craiova - Rapid, Craiova - CFR și Argeș - U Cluj.

Datele de audiență sunt cele aferente publicului comercial, cel care cuprinde telespectatorii cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Doar două partide, din cele 15 disputate până acum în play-off, au depășit ceea ce înregistraseră la public la TV în sezonul regulat. În ambele a fost implicată marea revelație a actualei ediții: Universitatea Cluj.

Meciurile cu audiență TV mai bună în play-off decât în sezonul regulat

MECI AUDIENȚĂ SEZON REGULAT AUDIENȚĂ PLAY-OFF Rapid - U Cluj 2,9% 3,2% U Cluj - U Craiova 2,6% 3,15%

Concluziile sunt total în defavoarea actualei ediții de play-off/out. Cele mai urmărite meciuri au cifre mult sub cele mai vizionate din sezonul regulat, dar și sub cele din play-off-ul precedent, 2024-2025.

Top 5 meciuri cele mai vizionate în această ediție de play-off/out

Craiova - Rapid 1-0 → 4,1% Botoșani - FCSB 3-2 → 4% FCSB - Metaloglobus 0-0 → 3,9% FCSB - UTA 1-0 → 3,6% FCSB - Oțelul 4-0 → 3,6%

Top 5 meciuri cele mai vizionate în această ediție de sezon regulat

FCSB - Rapid 2-1 → 7,9% Craiova - FCSB 1-0 → 7,9% Rapid - FCSB 2-2 → 6,7% FCSB - Dinamo 0-0 → 6,5% FCSB - Craiova 1-0 → 6,2%

8,7% a fost cel mai mare rating al unei partide din campionatul precedent al Ligii 1, înregistrat la meciul FCSB - Dinamo 2-1, disputat în februarie 2025

Citește și

