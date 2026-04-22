Nu e FCSB, nu e audiență! Dispariția campioanei din play-off a determinat scăderea ratingurilor TV. Doar două meciuri au crescut
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 10:18
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 10:18
  • S-au disputat 5 etape de play-off și play-out, dar interesul pentru meciuri în fața televizoarelor e, ca medie, sub cel al partidelor jucate în sezonul regulat
  • Toate partidele FCSB-ului din play-out au ratinguri cu 15-25% sub cele disputelor în primele 30 de etape cu aceleași echipe
  • O singură formație a reușit să fie implicată în cele două partide care au avut în play-off mai mulți telespectatori decât în sezonul regulat. Numele ei, în articol

Play-off-ul s-a disputat în proporție de 50%, în vreme ce în play-out deja s-a trecut în a doua jumătate a întrecerii. Din perspectiva audiențelor TV, meciurile din ambele părți ale campionatului, primele 6 și ultimele 8, au parte de scăderi raportat la jocurile de pe parcursul sezonului regulat.

Chivu, spre event! Inter s-a calificat în finala Cupei Italiei după o revenire fabuloasă: antrenorul român, în mijlocul bucuriei nerazzurre
Citește și
Chivu, spre event! Inter s-a calificat în finala Cupei Italiei după o revenire fabuloasă: antrenorul român, în mijlocul bucuriei nerazzurre
Citește mai mult
Chivu, spre event! Inter s-a calificat în finala Cupei Italiei după o revenire fabuloasă: antrenorul român, în mijlocul bucuriei nerazzurre

Faptul că FCSB nu a reușit calificarea în play-off a produs prăbușirea interesului general către competiție, nu doar pentru meciurile în care au evoluat Olaru, Tănase și compania. În privința grupării roș-albastre, lucrurile sunt clare. Fără excepție, cele 5 confruntări de până acum, din play-out, au atras mai puțini telespectatori decât aceleași meciuri care au avut loc în returul sezonului regulat. Scăderea are un procent care se situează între 15 și 25%.

Audiența FCSB în play-out versus aceleași meciuri în sezonul regulat

MECIAUDIENȚĂ SEZON REGULATAUDIENȚĂ PLAY-OUT
FCSB - Metaloglobus4,7%3,9%
FCSB - UTA4,1%3,6%
Botoșani - FCSB5,2%4%
FCSB - Oțelul4,7%3,6%
Farul - FCSB4,2%3,3%

Lipsa de interes cauzată de absența FCSB din play-off a determinat diminuarea atractivității și la nivelul meciurilor dintre primele 6.

În ciuda faptului că lupta pentru titlu și pentru accesul în cupele europene e pasionantă, echilibrată și deschisă încă pentru oricare echipă, în marea majoritate a jocurilor, audiența TV din prima jumătate a play-off-ului a fost sub cea a acelorași confruntări din primele 30 de etape!

Exemple de meciuri care în play-off au avut audiență mai slabă decât în campionatul regulat

MECI AUDIENȚĂSEZON REGULATAUDIENȚĂ PLAY-OFF
Rapid - Dinamo4,1%3,6%
Dinamo - U Craiova3,8%3,3%
U Cluj - CFR Cluj3,1%2,8%
CFR Cluj - Rapid3%2,7%
Argeș - Dinamo3,4%1,56%
CFR - Dinamo3,2%2,7%

Sunt câteva partide care au rămas fix la același nivel de rating cu cele din sezonul regulat: Dinamo - U Cluj, Craiova - Rapid, Craiova - CFR și Argeș - U Cluj.

Datele de audiență sunt cele aferente publicului comercial, cel care cuprinde telespectatorii cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Doar două partide, din cele 15 disputate până acum în play-off, au depășit ceea ce înregistraseră la public la TV în sezonul regulat. În ambele a fost implicată marea revelație a actualei ediții: Universitatea Cluj.

Meciurile cu audiență TV mai bună în play-off decât în sezonul regulat

MECI AUDIENȚĂSEZON REGULATAUDIENȚĂ PLAY-OFF
Rapid - U Cluj2,9%3,2%
U Cluj - U Craiova2,6%3,15%

Concluziile sunt total în defavoarea actualei ediții de play-off/out. Cele mai urmărite meciuri au cifre mult sub cele mai vizionate din sezonul regulat, dar și sub cele din play-off-ul precedent, 2024-2025.

Top 5 meciuri cele mai vizionate în această ediție de play-off/out

  1. Craiova - Rapid 1-0 → 4,1%
  2. Botoșani - FCSB 3-2 → 4%
  3. FCSB - Metaloglobus 0-0 → 3,9%
  4. FCSB - UTA 1-0 → 3,6%
  5. FCSB - Oțelul 4-0 → 3,6%

Top 5 meciuri cele mai vizionate în această ediție de sezon regulat

  1. FCSB - Rapid 2-1 → 7,9%
  2. Craiova - FCSB 1-0 → 7,9%
  3. Rapid - FCSB 2-2 → 6,7%
  4. FCSB - Dinamo 0-0 → 6,5%
  5. FCSB - Craiova 1-0 → 6,2%
8,7%
a fost cel mai mare rating al unei partide din campionatul precedent al Ligii 1, înregistrat la meciul FCSB - Dinamo 2-1, disputat în februarie 2025

Citește și

Louis Munteanu, uluit Atacantul vorbește în premieră despre viața în SUA: „Unii au avut dubii. E o altă lume!”
Stranieri
10:00
Louis Munteanu, uluit Atacantul vorbește în premieră despre viața în SUA: „Unii au avut dubii. E o altă lume!”
Citește mai mult
Louis Munteanu, uluit Atacantul vorbește în premieră despre viața în SUA: „Unii au avut dubii. E o altă lume!”
Coman e nemulțumit Președintele FC Argeș a dezvăluit ce nu are voie să facă, din cauza suspendării primite: „E frustrant”
Superliga
09:02
Coman e nemulțumit Președintele FC Argeș a dezvăluit ce nu are voie să facă, din cauza suspendării primite: „E frustrant”
Citește mai mult
Coman e nemulțumit Președintele FC Argeș a dezvăluit ce nu are voie să facă, din cauza suspendării primite: „E frustrant”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Universitatea Cluj liga 1 audienta tv fcsb play-off play-out
Știrile zilei din sport
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
