„Tineri extrem de agresivi” Deputat UDMR, mesaj dur după ce fani ai U Cluj au atacat etnici maghiari: „Știu că Boc e fan U, dar să spună public că e inacceptabil”
Csoma Botond. Foto: Facebook.com
Superliga

alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 17:05
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 17:05
  • Csoma Botond, deputat UDMR, a reacționat dur la auzul veștii că doi suporteri ai celor de la U Cluj au fost reținuți după ce au atacat alți fani ai rivalei CFR.

Incidentul s-a petrecut într-un local aflat în Piața Unirii din Cluj, în noaptea de 26 aprilie, în jurul orei 00:20, iar politicianul a tras acum un semnal de alarmă pentru autorități și cere inclusiv intervenția primarului Emil Boc.

Incidentul a avut loc în seara în care CFR a învins Universitatea Cluj, scor 1-0, într-un meci din etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1.

Cei doi suspecți au fost identificați și se află în arest pentru 24 de ore, urmând să ajungă în fața procurorilor.

Csoma Botond: „Poate ar fi bine ca domnul primar să aibă o declarație”

Conform publicației sportpulse.ro, ar fi fost vorba de mai mulți fani de etnie maghiară ai CFR-ului, 5 la număr, care au fost atacați de cei doi tineri reținuți. Fanii CFR fuseseră urmăriți anterior de alți trei suporteri ai „studenților”.

„Mă îngrozesc când văd că unii tineri din tabăra suporterilor clubului U sunt extrem de agresivi. Dar cel puțin văd că poliția a început procedurile. Se pare că în ultima vreme iau lucrurile astea mai în serios, deoarece înainte nu le acordau foarte multă atenție.

Sper să continue procedurile și să existe o sentință, pentru că ar trebui să se dea un exemplu că așa ceva nu se poate face nicăieri în lume. Conducerea clubului are o responsabilitate uriașă. Știm de mult timp că în Cluj și nu vreau să generalizez, nu cred că toți fanii U sunt așa, există un nucleu foarte agresiv.

Nu doar împotriva maghiarilor, dar acum câțiva ani, în Piața Unirii, au lovit în cap cu o piatră un jandarm, care a fost rănit grav și cred că și-a pierdut și vederea, dacă îmi amintesc bine. Deci, pe de o parte, conducerea clubului are responsabilitatea de a-i convinge pe acești oameni agresivi să-și schimbe comportamentul.

Nu știu dacă această problemă apare în cadrul conducerii clubului sau dacă încearcă să vorbească cu acești oameni, explicându-le că sportul nu este despre agresivitate. Nu am informații despre asta. Mă bucur că autoritățile iau aceste cazuri mai în serios acum.

Sper să existe o sentință judecătorească, pentru că este inacceptabil ca cineva să fie atacat în Cluj sau oriunde în lume din cauza etniei sale sau pentru că susține o echipă rivală ori poartă fularul echipei CFR.

M-aș aștepta ca și autoritățile… și poate ar fi bine ca domnul primar să aibă o declarație. Știu că este fan U, ceea ce este în regulă, dar ar fi bine să o spună public, de mai multe ori, că este inacceptabil ca fanii U să atace suporterii CFR doar pentru că văd un fular sau din motive etnice, având în vedere că CFR are și suporteri maghiari.

Știu că s-a întâmplat să fie atacați doar pentru că vorbeau maghiară după un meci. Ar fi bine ca nu doar noi, cei de la UDMR, ci și liderii politici români să spună că acest lucru este inacceptabil. Ar fi bine să existe un punct de vedere oficial clar.

Ar conta dacă i-ar interpela pe acei fani, nu pe toți, că sunt și fani pașnici care nu sunt agresivi, transmițându-le că acest comportament este inacceptabil și că managementul clubului trebuie să se ocupe de această problemă”, a declarat Csoma Botond, pentru sursa citată.

Grup de fani U Cluj, implicat într-un alt incident șocant în 2025

În urmă cu an, după un derby U Cluj - CFR Cluj, un grup de fani ai „șepcilor roșii” au atacat un câțiva copii care purtau fulare cu rivala din Gruia, iar un băiat a fost lovit cu o bâtă în cap.

Tatăl acestuia dezvăluia pentru GOLAZO.ro, la acel moment, că jandarmii se aflau la 200 de metri, însă se ocupau de un alt caz, unde unor copii li s-a spart o sticlă în față și a fost tăiați, pe motiv că vorbeau limba maghiară.

