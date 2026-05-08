„Craiova a fost avantajată!” Daniel Pancu îi înțeapă pe olteni înainte de meciul direct: „Vedem ce putem face”

Daniel Pancu (48 de ani) a prefațat partida cu Universitatea Craiova, programată în etapa #8 a play-off-ului din Liga 1.

CFR Cluj - U Craiova se joacă astăzi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre adversarul dificil pe care îl va înfrunta în această seară, însă a insistat asupra avantajului de care oltenii au beneficiat din punct de vedere al programului, în privința numărului de zile de odihnă și recuperare.

Daniel Pancu: „E al patrulea joc în care Craiova e avantajată”

„Întâmplător, de când sunt eu aici, e al 4-lea joc, dar în 3 dintre ele, inclusiv cel de mâine seară (n.r. 8 mai, ora 21:00), echipa din Craiova a fost avantajată. Pe program mă refer.

Abia azi am la dispoziție jucătorii care au jucat cu Rapid. O să jucăm, vedem ce putem face și noi într-o oră de antrenament”, a declarat Daniel Pancu la conferință, potrivit digisport.ro.

Cât despre faza controversată de la golul victoriei marcat de Nsimba, în meciul cu Dinamo, Pancu a transmis:

„Nu știu cine arbitrează. Nu știu ce s-a întâmplat la Craiova - Dinamo. A văzut toată România că a fost ofsaid, dar am văzut că pe regulament a fost gol valabil. Se poate, se întâmplă, nu vorbesc de arbitraj”.

În plus, Pancu încearcă să-și motiveze jucătorii pentru a obține o primă victorie în fața echipei pe care nu a reușit s-o învingă nici măcar o dată în acest sezon.

„Ne așteaptă un meci foarte complicat, împotriva unei echipe pe care nu am reușit să o învingem în acest sezon. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple mâine (n.r. - 8 mai) și sper să ajungem la capacitatea noastră maximă la ora jocului.

Încerc să transmit jucătorilor același lucru pe care îl simt și eu. Mi-aș dori să fiu din nou jucător și să joc cu o echipă pe care nu am bătut-o în ultimele 3 meciuri”, a mai spus Pancu.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 7 40* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport