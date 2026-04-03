Bilașco revine în Giulești Fostul atacant a fost numit în conducerea clubului: „E clar că îi lipsește ceva Rapidului. Eu cam știu ce”

Marius Bilașco (44 de ani) a fost anunțat oficial în funcția de director sportiv adjunct la Rapid.

Din sezonul viitor, el va deveni director sportiv plin și îl va înlocui pe Mauro Pederzoli (64 de ani), al cărui contract cu formația giuleșteană expiră la finalul actualei stagiuni.

Înainte de a reveni la Rapid, de unde s-a retras ca jucător, Bilașco a lucrat în conducerea celor de la CFR Cluj din 2017, iar din 2018 a ocupat funcția de director sportiv în Gruia.

Inițial, Rapid și-ar fi exprimat interesul pentru Bogdan Mara (48 de ani), și el angajat în conducerea „feroviarilor” din 2021, dar gruparea giuleșteană l-a preferat până la urmă pe Marius Bilașco.

„Marius Bilașco revine în Giulești după 13 ani, de această dată într-un rol de conducere.

Ca jucător, Marius Bilașco a avut o carieră solidă atât în România, cât și în străinătate, iar finalul carierei l-a găsit chiar în tricoul Rapidului, în 2012. Ultimul său meci din carieră a avut loc pe 27 octombrie 2012: Concordia Chiajna – Rapid 0-0

Bine ai revenit în familia Rapid, Marius!”, au notat giuleștenii, pe rețelele de socializare.

CFR Cluj, club alături de care a câștigat cinci titluri de campioană, o Cupă a României și două Supercupe, i-a transmis lui Bilașco un mesaj de adio:

„Mulțumim pentru tot, Marius Bilașco! Clubul CFR 1907 Cluj și directorul sportiv Marius Bilașco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes în carieră!”.

Marius Bilașco: „E clar că îi lipsește ceva Rapidului. Eu cam știu ce”

Fostul atacant, care a evoluat de-a lungul timpului la FC Argeș, Unirea Urziceni, FCSB și Energie Cottbus, printre altele, și-a încheiat cariera la Rapid.

„Am revenit într-o postură diferită. Nu credeam, sincer, dar știi, viața te aduce în situații la care nu te aștepți.

Pentru mine a fost tot timpul o chestie cu încărcătură emoțională faptul că ultimul meu meci oficial a fost la Rapid.

De fiecare dată când reveneam aici, îmi venea în minte același lucru. Tot ce ai realizat în cariera de jucător se termină la un moment dat și nu ai cum să uiți acel moment.

Acum regăsesc Rapidul într-o altă postură și e cu totul schimbat, mult mai bun și arată din exterior ca un club foarte bine organizat”, a declarat Bilașco, într-un interviu acordat giuleștenilor.

E o provocare pentru mine. Vin de la un club care mi-a dat încredere, m-a făcut să trăiesc niște clipe extraordinare. Vreau să le mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au dat-o. Am trăit o perioadă frumoasă. Îmi doresc să trăiesc clipe frumoase și la Rapid. Sunt momente speciale, pe care nu poți să le uiți și pe care îmi doresc să le simt din nou aici. Am luat-o de jos acolo și am parcurs multe etape până să ajung în postura în care am fost. Marius Bilașco

Rapid ocupă locul 3 în Superliga, cu 31 de puncte, la două în spatele liderului U Cluj și al formației de pe locul secund, Universitatea Craiova.

„Știu din exterior ce se întâmplă la Rapid, intuiesc anumite lucruri, știu că e un club special, știu că suporterii creează poate cea mai frumoasă atmosferă din România.

E clar că în acest moment îi lipsește ceva Rapidului pentru a face acel pas. E într-un moment foarte bun acum, foarte aproape de a realiza obiectivele propuse.

Discutând cu Victor și cu domnul Șucu (n.r. - Victor Angelescu și Dan Șucu, acționarii Rapidului), momentul este unul extrem de important pentru echipă, pentru suporteri, pentru club.

E clar că eu nu o să pot să fac prea multe în perioada asta, dar sunt convins că munca pe care au făcut-o în acest sezon poate fi încununată la final cu atingerea unui obiectiv”, a mai declarat noul oficial al Rapidului.

Eu cam știu ce lipsește, pentru că experiența din ultimii ani e acumulată. Am învățat ce trebuie să aibă un club ca să devină câștigător. Rapid are absolut toate condițiile și tot suportul să facă acest pas. E clar că vom încerca împreună să găsim acel ceva, ca să nu ne pară rău la final, pentru că e un an de muncă și e păcat să nu faci pasul acum, la final. Marius Bilașco

Elevii lui Constantin Gâlcă se pregătesc pentru partida cu U Cluj, programată pe 5 aprilie, de la ora 20:30, în etapa a 3-a din Liga 1. Întrebat cum i s-au părut jucătorii, Bilașco a răspuns:

„Din exterior, fără să intru prea mult în amănunte, mi s-au părut concentrați și focusați pe ceea ce urmează duminică.

Păreau destul de conștienți de importanța meciului. Acum să sperăm că, la meci, vom reuși să ne ridicăm la nivelul importanței momentului”, a mai spus fostul fotbalist.

