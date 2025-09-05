CFR Cluj ar putea aduce în Liga 1 un alt fotbalist francez, după transferul-surpriză al lui Kurt Zouma (30 de ani).

În același timp, rivala U Cluj pregătește transferul unui atacant care a mai evoluat în primul eșalon din România.

Un fotbalist cu peste 200 de meciuri în Ligue 1 ar putea ajunge la CFR Cluj.

Marcus Coco ar putea semna cu CFR Cluj

După ce a surprins pe toată lumea cu transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj ar putea transfera acum un fotbalist care a jucat la Nantes până în această vară.

Marcus Coco este liber de contract după despărțirea de clubul francez, dar a fost ofertat de formația din Gruia și de Hapoel Tel-Aviv, informează lequipe.fr.

Coco a bifat 260 de apariții în Ligue 1, în tricourile celor de la Nantes (131 de meciuri) și Guingamp (129 de meciuri).

Și U Cluj se întărește

Tot în aceste zile, rivala U Cluj caută și ea întăriri pentru acest sezon, mai exact un înlocuitor pentru Mamadou Thiam, care a ajuns la FCSB.

„Șepcile roșii” s-ar afla deja în negocieri avansate cu Arnold Garita, fostul atacant al celor de la FC Argeș, din sezonul 2022-2023, potrivit digisport.ro.

14 goluri și două pase decisive a reușit Garita pentru FC Argeș, în 38 de apariții în Liga 1

