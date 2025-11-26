Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona

CHELSEA - BARCELONA 3-0. Lamine Yamal (18 ani) a avut o prestație ștearsă în Liga Campionilor, motiv pentru internauți să-l ironizeze pe starul catalanilor prin câteva meme-uri sugestive .

. Marc Cucurella (27 de ani) a fost și el protagonist în meme-urile de după meci, după prestația extraordinară care i-a adus și trofeul pentru cel mai bun jucător al partidei.

Chelsea s-a distrat cu Barcelona în derby-ul serii de marți din Liga Campionilor, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară.

Lamine Yamal, ținta principală a glumelor după Chelsea - Barcelona

Lamine Yamal, perla Barcelonei, a fost ironizat în mai multe moduri pentru că nu a reușit să-l depășească în niciun fel pe Marc Cucurella. Hansi Flick nu a scăpat nici el de glumele fanilor.

FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona

Chelsea - Barcelona 3-0 . Victorie răsunătoare a londonezilor

Barcelona a fost de nerecunoscut în duelul de pe Stamford Bridge.

Chelsea dominat jocul de la un capăt la altul și au deschis scorul în minutul 27, după un autogol al lui Jules Kounde.

Ronald Araujo le-a ușurat misiunea londonezilor cu un minut înainte de pauză, când a văzut al doilea galben și a fost eliminat.

Echipa antrenată de Enzo Maresca a reușit să mai puncteze de două ori după pauză prin Estevao și Liam Delap pentru prima victorie a lui Chelsea în fața Barcelonei din 2012 încoace.

În urma acestui succes, englezii au urcat până pe locul 5, cu 10 puncte, în timp ce Barcelona este pe 15, cu 7 puncte.

Clasamentul poate suferi modificări după meciurile din această seară.

Toate rezultatele de marți din Liga Campionilor:

Ajax Amsterdam – Benfica Lisabona 0-2

Galatasaray – Union St Gilloise 0-1

Bodo/Glimt – Juventus Torino 2-3

Borussia Dortmund – Villarreal 4-0

Chelsea – FC Barcelona 3-0

Manchester City – Bayer Leverkusen 0-2

Napoli – Qarabag 2-0

Olympique Marseille – Newcastle 2-1

Slavia Praga – Athletic Bilbao 0-0

Rezumat VIDEO. Chelsea - Barcelona 3-0

