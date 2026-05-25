Golul controversat marcat de Denis Alibec în Chindia - Farul/ Foto: captura Prima Sport
„Viciere de rezultat" Chindia cere înregistrările din camera VAR de la meciul cu Farul: „Nicio dovadă concludentă"

alt-text Publicat: 25.05.2026, ora 22:11
alt-text Actualizat: 25.05.2026, ora 23:32
  • CHINDIA - FARUL 3-3. Târgoviștenii au emis un comunicat în care au anunțat că au solicitat Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) să publice conversația din camera VAR la primul gol marcat de oaspeți, în turul barajului de menținere/promovare în Liga 1.

În minutul 53, la scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, Farul a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului.

Denis Alibec a preferat un șut în forță, pe jos, pe colțul portarului, iar Isvoranu a fost surprins de execuție și nu a putut respinge mingea corespunzător.

Balonul s-a îndreptat spre poartă, a fost respins de un apărător din preajma liniei porții, însă arbitrul tușier a validat reușita atacantului.

CHINDIA - FARUL 3-3. Comunicatul târgoviștenilor: „Acordarea golului a dus la vicierea rezultatului într-un meci vital”

Oficialii Chindiei consideră că golul nu trebuia validat, deoarece mingea nu ar fi trecut cu toată circumferința linia porții.

„Printr-o adresă oficială transmisă Comisiei Centrale a Arbitrilor, Chindia a solicitat să fie făcută publică înregistrarea convorbirii pe care arbitrii meciului cu Farul, de sâmbătă, au avut-o la primul gol al oaspeților.

Pentru corecta informare a publicului și pentru respectarea participanților la competiție, considerăm că demersul va aduce un plus de claritate în privința fazei controversate din startul reprizei secunde.

La secvența de joc menționată, arbitrul asistent a ridicat fanionul la câteva secunde distanță față de momentul în care Daniel Florea a respins mingea de pe linia porții, fapt ce a creat impresia că validarea golului s-a făcut în baza reacției de bucurie a jucătorilor de la Farul.

Acordarea golului a dus la vicierea rezultatului într-un meci vital pentru accesul în noul sezon al Superligii. Înregistrările video prezentate de toți deținătorii de drepturi nu au oferit nicio dovadă concludentă a faptului că mingea a depășit linia porții.

Mai mult, probele înregistrate au întărit impresia inițială, aceea că golul nu trebuia să fie validat.

Apărăm interesul Chindiei din respect pentru suporterii ei și pentru ceea ce clubul reprezintă în fotbalul românesc”, a fost comunicatul celor de la Chindia Târgoviște transmis pe rețelele de socializare.

  • După 3-3 la Târgoviște totul se va decide în returul de la Ovidiu, programat duminică, de la ora de la ora 20:30.
  • Meciul va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Brigada de arbitri la Chindia - Farul 3-3

  • Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti). Asistenți: Radu Ghinguleac (Bucureşti), Ionuț Neacșu (Bucureşti).
  • Arbitru VAR: Florin Andrei (Târgu Mureş). Asistent VAR: Andrei Chivulete (Bucureşti)

