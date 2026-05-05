Rapid - CFR Cluj 1-2. Christopher Braun (34 de ani), unul dintre cei mai buni jucători ai clujenilor în meciul de pe Giulești, a vorbit despre victoria împotriva fostei echipe.

Braun a transmis și un mesaj pentru Universitatea Craiova, liderul campionatului.

Fundașul german a oferit pasa decisivă la golul de 1-0, înscris de Zahovic în minutul 18, iar Andrei Cordea a majorat avantajul în minutul 35.

Moruțan a redus din diferență în minutul 58, însă Rapid nu a mai reușit să revină.

Rapid - CFR Cluj 1-2 . Braun, mesaj pentru U Craiova: „Dacă vor să fie campioni, trebuie să vină la noi și să ne învingă!”

„A fost un meci foarte, foarte greu pentru noi. Cred că am venit aici știind că ei erau într-o situație dificilă, așa că vor ataca și vor pune presiune.

Cred că în prima repriză am controlat jocul și am marcat foarte repede două goluri.

Repriza a doua a fost puțin mai relaxată. Ei au venit peste noi, au avut câteva ocazii, dar cred că am gestionat foarte bine cele 90 de minute.

Au încercat totul pentru a reveni în joc, iar eu cred că noi am gestionat bine situația, chiar și cu emoții”, a spus Braun, după meci.

Pentru Braun, meciul a avut și o încărcătură specială. Germanul a evoluat la Rapid înainte să se întoarcă la CFR Cluj.

„Pentru mine este mereu frumos să joc pe acest stadion, mai ales aici, și am fost puțin emoționat când m-am întors ca adversar, bineînțeles.

Dar am încercat să las asta deoparte și să mă concentrez doar pe prestația mea și pe prestația echipei mele. Cred că ne-am descurcat destul de bine”, a mai spus Braun.

Cred că mai avem trei meciuri și trebuie să luăm maximum de puncte. Ce va ieși la final este, pentru noi, un plus. Dacă toată lumea știe de unde am plecat, de pe locul 14, atunci cred că tot ce vom reuși de acum înainte este ca și cum am câștiga titlul. Christopher Braun, fundașul CFR-ului

Braun a transmis și un mesaj pentru Universitatea Craiova, liderul clasamentului, cu 45 de puncte. CFR Cluj se află pe locul 3, cu 40 de puncte.

„Ei vor să fie campioni, iar dacă vor să fie campioni, trebuie să vină la noi și să ne învingă. Trebuie să merite asta, iar noi vom încerca totul ca să nu se întâmple.

Vrem să fim aproape, acolo sus, așa că, dacă șansele (n.r. - la titlu) încă există, de ce să nu profităm de ele?”, a mai spus fotbalistul.

Programul celor de la CFR Cluj:

8 mai 2026: CFR - U Craiova

CFR - U Craiova 16 mai 2026: Dinamo - CFR

Dinamo - CFR 23 mai 2026: CFR - FC Argeș

VIDEO. Golul marcat de Cordea în Rapid - CFR Cluj 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport