„Omenia ne face să stăm acasă” Acuzații de blat după eșecul cu FCSB! Reacții dure înainte de meciul cu Dinamo: „Le dăm și lor meciul?”

Fanii Farului își acuză propria echipă de blat în meciul pierdut cu FCSB, scor 1-2, din etapa #18 a Ligii 1.

Mai mulți suporteri ai „marinarilor” vor să boicoteze meciul cu Dinamo, din etapa #2 din Cupa României.

Farul - Dinamo se joacă miercuri, de la ora 18:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Dezamăgiți de eșecul contra celor de la FCSB, suporterii „marinarilor” au refulat pe rețelele de socializare.

Fanii Farului își acuză propria echipă de blat înaintea meciului cu Dinamo: „Le dăm și lor meciul?”

La postarea clubului în care era anunțată punerea în vânzare a biletelor pentru partida cu Dinamo, din etapa #2 a grupelor Cupei României, fanii au acuzat echipa de blat :

„ Omenia de duminică ne face să stăm acasă… ”

” „Nu mulțumesc! Eu plătesc bilet și ei joaca în culise!”

Le dăm și «câinilor» meciul? Când joci cu 2 jucători mai puțin, Sârbu și Grygorian, ce pretenții sa ai”

Când joci cu 2 jucători mai puțin, Sârbu și Grygorian, ce pretenții sa ai” „ Până când nu convingeți că nu mai faceți blaturi ordinare cum a fost meciul de aseară, nu mai calc pe stadion la niciun meci ”

” „Nu mai meritați să fiți susținuți, blatiștilor! Vânzătorilor”

„Doar meciuri trucate pentru pariuri și omenie între cumetri, fini și nași”

„După ce că faceți blaturi, mai vreți și o grămadă de bani pe bilete”

„Manevre între Nașu' și Finu'”

Farul a pierdut cu FCSB după două greșeli individuale

FCSB s-a apropiat la 2 puncte de Farul, echipa clasată pe ultimul loc ce asigură calificarea în play-off-ul campionatului, după ce a câștigat meciul direct, 2-1.

Oaspeții au deschis scorul după numai un sfert de oră. Cristi Ganea l-a scăpat din marcaj pe Adrian Șut, care a tras spre colțul scurt al porții și a marcat.

FCSB și-a mărit avantajul după ce David Miculescu a profitat de gafa lui Alexandru Buzbuchi și a înscris din a doua încercare.

VIDEO. Golul lui David Miculescu în Farul - FCSB 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport