Eric vs Firmino Povestea transferului ratat în Bundesliga: „N-au rămas cu mine..." + laudele lui Tuchel: „Trebuie să avem grijă la Eric"
Eric de OIiveira (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Special

Eric vs Firmino Povestea transferului ratat în Bundesliga: „N-au rămas cu mine...” + laudele lui Tuchel: „Trebuie să avem grijă la Eric”

alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 12:28
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 12:28
  • Eric de Oliveira (40 de ani) a povestit la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, despre cum a ajuns, la un moment dat pe lista lui Hoffenheim, alături de Roberto Firmino (34 de ani).

În urmă cu 16 ani, Eric de Oliveira juca la Gaz Metan Mediaș și avea prestații extrem de apreciate în Liga 1.

Cluburile din străinătate, printre care și Hoffenheim, îl monitorizau și, la 24 de ani a ajuns chiar pe lista scurtă a clubului german, alături de Roberto Firmino, care avea 19 ani la acea vreme.

Eric vs Firmino, pe lista lui Hoffenheim

În cele din urmă, Hoffenheim a decis să-l transfere pe fotbalistul care, ulterior, a scris istorie la Liverpool.

362 de meciuri
a jucat Firmino pentru Liverpool, pentru care a marcat 111 goluri și a dat 76 de assisturi.

Eric a povestit episodul în podcastul TOP LEVEL:

„În iarna lui 2010, înainte să prindem Europa League (n.r. cu Gaz Metan), eram golgeterul campionatului și am fost desemnat «Cel mai bun străin».

A ieșit un zvon că eu puteam să merg la Hoffenheim. A apărut în Bild (n.r. - cel mai mare ziar din Germania). Mi-a zis și impresarul meu că eram pe listă la Hoffenheim.

Erau cinci jucători. Eu eram pe listă. Au eliminat doi și am rămas eu și alți doi. Ei au mai eliminat unul și am rămas eu cu… știi cine era celălalt? Era Firmino. Eu aveam 24, Roberto Firmino avea 18 sau 19, juca în divizia B la Figueirense. Și a venit Firmino la Hoffenheim, n-au rămas cu mine...

(...) În vară, urma să jucăm cu Mainz. Și Tuchel a dat un interviu despre mine, a zis că eu eram cel mai periculos, că «trebuie să avem grijă la Eric, brazilianul»”.

Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (19).jpg
Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (19).jpg

Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din campionatul românesc într-un clasament all-time. Brazilianul a înscris 66 de goluri în 222 de partide jucate în Liga 1.

Eric a reușit să câștige Cupa și Supercupa României în 2019, pe când juca la Viitorul.

Roberto Firmino și-a început cariera profesionistă la Figueirense, în Brazilia, iar în 2011 s-a transferat în Germania, la TSG 1899 Hoffenheim, unde s-a făcut remarcat.

În 2015 a semnat cu Liverpool și a devenit un jucător-cheie în echipa antrenată de Jurgen Klopp, alături de care a câștigat Premier League, Champions League, Supercupa UEFA și FIFA Club World Cup.

În 2023 s-a transferat la Al-Ahli, iar din 2025 joacă la Al-Sadd, echipă cu care are contract până în iunie 2027.

Despre ce a vorbit Eric de Oliveira la podcastul TOP LEVEL

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
