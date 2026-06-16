Ciprian Deac (40 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a CFR-ului, va continua la club și după retragerea din activitate.

Fostul mijlocaș a fost numit vicepreședinte al formației din Gruia.

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Deac s-a retras la finalul sezonului 2025-2026. Ultimul său meci oficial a fost CFR Cluj - FC Argeș, scor 1-1, partidă disputată în Gruia și transformată de club într-un moment de despărțire pentru acesta.

Ciprian Deac a fost numit vicepreședinte la CFR Cluj după retragerea din fotbal

Fostul fotbalist va lucra în zona administrativă și va fi implicat inclusiv în proiectele academiei.

„CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, legenda clubului nostru, Ciprian Deac, preia funcția de vicepreședinte al CFR Cluj!

După o carieră de excepție în tricoul vișiniu și numeroase performanțe obținute împreună, Deac începe un nou capitol în cadrul clubului pe care l-a reprezentat cu mândrie, devotament și profesionalism timp de atâția ani.

Cunoscut pentru seriozitatea, implicarea și mentalitatea sa de învingător, Ciprian Deac va continua să contribuie la dezvoltarea clubului și a academiei, bazându-se pe aceleași valori.

Cipri, ne bucurăm că rămâi parte din familia CFR Cluj și îți dorim mult succes în noul tău rol!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

FOTO: Ciprian Deac, la ultimul meci al carierei

Ciprian Deac, simbol al clubului CFR Cluj

Născut la Dej și debutat în fotbal de echipa locală Unirea, Ciprian Deac a ajuns pentru prima dată la CFR Cluj în anul 2006. A jucat în Gruia până în 2010, cu o mică pauză în 2008, atunci când a fost împrumutat câteva luni la Oțelul Galați.

În 2010, Deac o părăsea pe CFR pentru a semna cu Schalke 04. Nemții plăteau la acel moment trei milioane de euro pentru aripa „feroviarilor”. Din păcate, nu s-a adaptat foarte bine la Schalke, iar după doar un an a revenit în România, la Rapid, sub formă de împrumut.

14 trofee a câștigat Ciprian Deac alături de CFR Cluj

A urmat apoi întoarcerea acasă, la CFR Cluj, în 2012, urmând să joace în Gruia timp de trei ani, până în 2015, atunci când a plecat în Kazakhstan, la Aktobe, iar mai apoi la Tobol.

După doi ani petrecuți în Kazakhstan, în 2017 s-a întors din nou „acasă”, la CFR Cluj, de unde nu a mai plecat până în prezent, fiind om de bază la marile performanțe reușite de club în ultimii ani.

Deac a devenit campion al României alături de gruparea alb-vișinie de șapte ori. Mai mult, a câștigat patru Cupe ale României și trei Supercupe tot cu gruparea „feroviară”.

509 meciuri a jucat Ciprian Deac pentru CFR Cluj. A marcat 90 de goluri și a oferit 118 pase decisive

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