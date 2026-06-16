Deac rămâne la CFR Cluj Fostul fotbalist intră în conducerea formației ardelene » Ce funcție va ocupa +15 foto
Ciprian Deac. Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 CLUJ
Superliga

Deac rămâne la CFR Cluj Fostul fotbalist intră în conducerea formației ardelene » Ce funcție va ocupa

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 19:11
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 19:58
  • Ciprian Deac (40 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a CFR-ului, va continua la club și după retragerea din activitate.
  • Fostul mijlocaș a fost numit vicepreședinte al formației din Gruia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deac s-a retras la finalul sezonului 2025-2026. Ultimul său meci oficial a fost CFR Cluj - FC Argeș, scor 1-1, partidă disputată în Gruia și transformată de club într-un moment de despărțire pentru acesta.

Corvinul, prezentă la Mondial Cum a ajuns steagul hunedorenilor pe SoFi Stadium, arena de  5,1 miliarde de euro
Citește și
Corvinul, prezentă la Mondial Cum a ajuns steagul hunedorenilor pe SoFi Stadium, arena de 5,1 miliarde de euro
Citește mai mult
Corvinul, prezentă la Mondial Cum a ajuns steagul hunedorenilor pe SoFi Stadium, arena de  5,1 miliarde de euro

Ciprian Deac a fost numit vicepreședinte la CFR Cluj după retragerea din fotbal

Fostul fotbalist va lucra în zona administrativă și va fi implicat inclusiv în proiectele academiei.

„CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, legenda clubului nostru, Ciprian Deac, preia funcția de vicepreședinte al CFR Cluj!

După o carieră de excepție în tricoul vișiniu și numeroase performanțe obținute împreună, Deac începe un nou capitol în cadrul clubului pe care l-a reprezentat cu mândrie, devotament și profesionalism timp de atâția ani.

Cunoscut pentru seriozitatea, implicarea și mentalitatea sa de învingător, Ciprian Deac va continua să contribuie la dezvoltarea clubului și a academiei, bazându-se pe aceleași valori.

Cipri, ne bucurăm că rămâi parte din familia CFR Cluj și îți dorim mult succes în noul tău rol!”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

FOTO: Ciprian Deac, la ultimul meci al carierei

Deac, în lacrimi la finalul partidei (4).jpg
Deac, în lacrimi la finalul partidei (4).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport
+15 Foto
labels.photo-gallery

Ciprian Deac, simbol al clubului CFR Cluj

Născut la Dej și debutat în fotbal de echipa locală Unirea, Ciprian Deac a ajuns pentru prima dată la CFR Cluj în anul 2006. A jucat în Gruia până în 2010, cu o mică pauză în 2008, atunci când a fost împrumutat câteva luni la Oțelul Galați.

În 2010, Deac o părăsea pe CFR pentru a semna cu Schalke 04. Nemții plăteau la acel moment trei milioane de euro pentru aripa „feroviarilor”. Din păcate, nu s-a adaptat foarte bine la Schalke, iar după doar un an a revenit în România, la Rapid, sub formă de împrumut.

14 trofee
a câștigat Ciprian Deac alături de CFR Cluj

A urmat apoi întoarcerea acasă, la CFR Cluj, în 2012, urmând să joace în Gruia timp de trei ani, până în 2015, atunci când a plecat în Kazakhstan, la Aktobe, iar mai apoi la Tobol.

După doi ani petrecuți în Kazakhstan, în 2017 s-a întors din nou „acasă”, la CFR Cluj, de unde nu a mai plecat până în prezent, fiind om de bază la marile performanțe reușite de club în ultimii ani.

Deac a devenit campion al României alături de gruparea alb-vișinie de șapte ori. Mai mult, a câștigat patru Cupe ale României și trei Supercupe tot cu gruparea „feroviară”.

509 meciuri
a jucat Ciprian Deac pentru CFR Cluj. A marcat 90 de goluri și a oferit 118 pase decisive

Citește și

Zeljko Kopic a semnat Fostul antrenor de la Dinamo, gata de o nouă provocare
Superliga
18:29
Zeljko Kopic a semnat Fostul antrenor de la Dinamo, gata de o nouă provocare
Citește mai mult
Zeljko Kopic a semnat Fostul antrenor de la Dinamo, gata de o nouă provocare
Duel infernal pentru U Cluj Vicecampioana României va înfrunta un nume mare în primul tur preliminar al Europa League 
Europa League
18:27
Duel infernal pentru U Cluj Vicecampioana României va înfrunta un nume mare în primul tur preliminar al Europa League
Citește mai mult
Duel infernal pentru U Cluj Vicecampioana României va înfrunta un nume mare în primul tur preliminar al Europa League 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
CFR Cluj liga 1 vicepresedinte Ciprian Deac
Știrile zilei din sport
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Stranieri
18:33
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
Citește mai mult
Tot mai rău pentru Drăgușin Tottenham are acord pentru alt stoper. Olandez titular la Mondial. Și a mai luat un fundaș central de CM
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Conference League
16:34
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
Citește mai mult
„Nu știu nimic despre ei” Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți din Conference League
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Superliga
17:13
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Citește mai mult
„Clubul îmi cunoaște părerea” Noul antrenor al lui Dinamo despre transferuri și cine rămâne în lot: „Unii jucători nu merg în cantonament”
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Superliga
16:32
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Citește mai mult
Război total Liga 1 vs FRF După ce cluburile, susținute de LPF, au reușit să anuleze Legea 5+6, pregătesc acum o acțiune la TAS și contra regulii U21
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
O nouă surpriză la CM! Portugalia doar egal cu RD Congo! Ronaldo, de nerecunoscut » Urmează Anglia - Croația
20:54
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
Transfer din liga secundă FCSB întărește defensiva: jucătorul a semnat pe 2 ani
20:54
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
„Problemă destul de gravă” Presa din Argentina, despre motivul lacrimilor lui Leo Messi: „Starea de sănătate s-a înrăutățit”
21:16
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
ML Vitebsk, calificare cu emoții în Cupă Viitoarea adversară a Craiovei, ținută în șah de o echipă de Liga 2! A avut nevoie de prelungiri pentru a merge mai departe
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Top stiri
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Superliga
15:21
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
Citește mai mult
Plecare-șoc de la FCSB? Răsturnare de situație cu Florin Tănase, despre care Becali spunea că va continua: mega ofertă din China, e aproape să semneze
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Conference League
15:33
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Citește mai mult
FCSB și CFR Cluj și-au aflat adversarele Cu cine vor juca echipele românești în turul 2 din Conference League
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Campionatul Mondial
18:32
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
Citește mai mult
Adidas, mesaj viral Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, a primit o cerere aparte de la sponsorul tehnic al superstarului Argentinei: „Te rugăm!”
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
B365
16.06
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral
Citește mai mult
VIDEO | Mii de bucureșteni, impresionați de Delia, o femeie bolnavă de cancer supărată pe Nicușor Dan, pe care l-a votat după o ședință chimio. Mesajul ei viral

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 12 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
17.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share