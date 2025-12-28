„Fotbalul nu e chiar așa ușor” Adrian Mazilu știe ce i-a lipsit pentru a se impune la Vitesse + Ce l-a convins să semneze cu Dinamo +6 foto
Adrian Mazilu FOTO: Raed Krishan
Superliga

„Fotbalul nu e chiar așa ușor” Adrian Mazilu știe ce i-a lipsit pentru a se impune la Vitesse + Ce l-a convins să semneze cu Dinamo

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.12.2025, ora 22:11
alt-text Actualizat: 29.12.2025, ora 00:01
  • Adrian Mazilu (20 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a dezvăluit diferențele pe care le-a simțit când a ajuns la Vitesse.
  • După aventurile ratate în Anglia și Olanda, fotbalistul a venit la Dinamo fără să stea pe gânduri.

Adrian Mazilu a plecat în 2023 de la Farul la Brighton, cu statutul de campion al României.

Totuși, nu s-a adaptat în curtea echipei din Premier League și a fost împrumutat pentru un sezon, la Vitesse Arnhem.

Dinamo, ca Allianz Arena Detaliul noului stadion al „câinilor”: „Orice scris și orice imagine” 
Citește și
Dinamo, ca Allianz Arena Detaliul noului stadion al „câinilor”: „Orice scris și orice imagine”
Citește mai mult
Dinamo, ca Allianz Arena Detaliul noului stadion al „câinilor”: „Orice scris și orice imagine” 

Adrian Mazilu știe ce i-a lipsit la Vitesse: „Fotbalul nu e chiar așa ușor”

Ajuns în Olanda, fotbalistul s-a bucurat de un colectiv bun, care l-a ajutat să se integreze, însă nu a dat randamentul scontat.

Fotbalistul a simțit diferențele fizice dintre el și colegii săi încă din primele săptămâni în efectivul „galben-negrilor”.

„Am găsit acolo un colectiv foarte bun, bine pus la punct. Băieții m-au integrat din prima zi, adică nu a fost o problemă de genul, doar că nu cred că am fost pregătit din primele săptămâni.

Nu am fost pregătit fizic, pentru că eu nu am făcut pregătirea cu cei de acolo în iarnă și cred că asta mi-a lipsit”, a spus Adrian Mazilu, potrivit gsp.ro.

Fotbalistul crede că nu era gata de o mutare în campionatele de top din Europa și și-a imaginat ce sfat i-ar da lui Adrian Mazilu din 2023:

Mi-aș spune că nu e fotbalul chiar așa ușor cum pare și cred că mie, cel puțin, mi s-a dat totul prea ușor.

Doar am jucat 19 meciuri și am reușit să plec. Pe această parte eram fericit, dar trebuia să mă gândesc mai departe ce trebuie să fac”.

1 an și 8 luni
trecuseră de la ultimul meci jucat de Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo fără să stea pe gânduri: „Poți să îți pui încrederea în tot ce înseamnă clubul”

În vara acestui an, Dinamo a pus ochii pe fostul campion al Ligii 1, iar, la aflarea veștii interesului „câinilor”, Adrian Mazilu a luat decizia fără a fi nevoit să stea pe gânduri.

Când am auzit că Dinamo mă dorește, am spus din prima că voi veni aici, pentru că este alt sentiment când știi că un club te dorește cu adevărat și poți să îți pui încrederea în tot ce înseamnă Dinamo.

Când am auzit această ofertă, am spus că, cu siguranță, vin aici”, a spus Adrian Mazilu.

Fotbalistul a primit credit din partea lui Zeljko Kopic, iar, după 5 luni de când a ajuns la echipă, a debutat în partida cu Oțelul, 1-0.

Totuși, în ultimul duel al acestui an, împotriva celor de la UTA, 0-2, Mazilu a fost înlocuit în minutul 28, din cauza unor probleme medicale la nivelul spatelui.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform transfermarkt.com
Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Adrian Mazilu, schimbat după 28 de minute în meciul cu UTA Foto captura ecran Prima Sport .jpeg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Superliga
19:40
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Citește mai mult
Așteaptă oferta de la FCSB Jucătorul din Liga 1 propus la campioana României nu dă înapoi: „Pot face față”
Kyrgios a câștigat „Bătălia Sexelor” Fostul finalist de Grand Slam s-a impus în minimum de seturi în duelul cu Aryna Sabalenka
Tenis
19:40
Kyrgios a câștigat „Bătălia Sexelor” Fostul finalist de Grand Slam s-a impus în minimum de seturi în duelul cu Aryna Sabalenka
Citește mai mult
Kyrgios a câștigat „Bătălia Sexelor” Fostul finalist de Grand Slam s-a impus în minimum de seturi în duelul cu Aryna Sabalenka

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
dinamo bucuresti vitesse arnhem superliga adrian mazilu
Știrile zilei din sport
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Nationala
11:24
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Citește mai mult
De ce a plecat Boloni de la națională Tehnicianul a dezvăluit de ce a ales Sporting în locul României: „Mă doare când sunt numit «trădător»”
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Campionate
11:11
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
Citește mai mult
Șocurile lui Olăroiu Cele două meciuri care l-au traumatizat pe antrenorul român: „Durerea e imensă”
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Campionate
10:37
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Citește mai mult
„Inzaghi avea titularii lui” Jucătorul lui Chivu își atacă fostul antrenor: „Eram a treia variantă!” » Laude pentru român
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Superliga
10:27
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Citește mai mult
Scandalul „40% români” continuă Eduard Novak, mesaj pentru contestatarii legii care a înfuriat Liga 1: „Nu uitați că trăiți în România”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:21
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
Ce pregătește FCSB în 2026 Cum arată cele două echipe ale campioanei pentru partea a doua a sezonului. Probleme mari la meciurile din ianuarie
17:08
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
„Avem șanse foarte mari!” David Miculescu știe de ce au nevoie „tricolorii” pentru a învinge Turcia: „E visul oricărui jucător”
17:00
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți » Care e starea lui
Anthony Joshua, accident rutier! Boxerul a fost transportat la spital după o coliziune soldată cu doi morți  » Care e starea lui
16:34
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Top stiri din sport
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Campionate
10:09
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Citește mai mult
Ce l-a marcat pe primarul din New York Cum a descoperit democratul Zohran Mamdani naționala de fotbal care i-a definit copilăria
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Campionate
09:53
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Citește mai mult
Chivu îi dă replica Antrenorul lui Inter, mesaj dur pentru marele rival din Serie A: „Nu mă interesează ce spune”
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Stranieri
09:42
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Citește mai mult
Drăgușin revine în Serie A? Presa din Italia anunță că românul și-a dat acordul! Clubul la care ar putea ajunge
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Campionate
08:58
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”
Citește mai mult
Record de 111 ani, egalat! Secretul lui Aston Villa, revelația Premier League, care îi bate pe toți de 57 de zile: „Geniu tactic”

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share