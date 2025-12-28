„Fotbalul nu e chiar așa ușor” Adrian Mazilu știe ce i-a lipsit pentru a se impune la Vitesse + Ce l-a convins să semneze cu Dinamo

Adrian Mazilu (20 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a dezvăluit diferențele pe care le-a simțit când a ajuns la Vitesse.

După aventurile ratate în Anglia și Olanda, fotbalistul a venit la Dinamo fără să stea pe gânduri.

Adrian Mazilu a plecat în 2023 de la Farul la Brighton, cu statutul de campion al României.

Totuși, nu s-a adaptat în curtea echipei din Premier League și a fost împrumutat pentru un sezon, la Vitesse Arnhem.

Adrian Mazilu știe ce i-a lipsit la Vitesse: „Fotbalul nu e chiar așa ușor”

Ajuns în Olanda, fotbalistul s-a bucurat de un colectiv bun, care l-a ajutat să se integreze, însă nu a dat randamentul scontat.

Fotbalistul a simțit diferențele fizice dintre el și colegii săi încă din primele săptămâni în efectivul „galben-negrilor”.

„Am găsit acolo un colectiv foarte bun, bine pus la punct. Băieții m-au integrat din prima zi, adică nu a fost o problemă de genul, doar că nu cred că am fost pregătit din primele săptămâni.

Nu am fost pregătit fizic, pentru că eu nu am făcut pregătirea cu cei de acolo în iarnă și cred că asta mi-a lipsit ”, a spus Adrian Mazilu, potrivit gsp.ro.

Fotbalistul crede că nu era gata de o mutare în campionatele de top din Europa și și-a imaginat ce sfat i-ar da lui Adrian Mazilu din 2023:

„Mi-aș spune că nu e fotbalul chiar așa ușor cum pare și cred că mie, cel puțin, mi s-a dat totul prea ușor.

Doar am jucat 19 meciuri și am reușit să plec. Pe această parte eram fericit, dar trebuia să mă gândesc mai departe ce trebuie să fac”.

1 an și 8 luni trecuseră de la ultimul meci jucat de Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo fără să stea pe gânduri: „Poți să îți pui încrederea în tot ce înseamnă clubul”

În vara acestui an, Dinamo a pus ochii pe fostul campion al Ligii 1, iar, la aflarea veștii interesului „câinilor”, Adrian Mazilu a luat decizia fără a fi nevoit să stea pe gânduri.

„Când am auzit că Dinamo mă dorește, am spus din prima că voi veni aici, pentru că este alt sentiment când știi că un club te dorește cu adevărat și poți să îți pui încrederea în tot ce înseamnă Dinamo.

Când am auzit această ofertă, am spus că, cu siguranță, vin aici”, a spus Adrian Mazilu.

Fotbalistul a primit credit din partea lui Zeljko Kopic, iar, după 5 luni de când a ajuns la echipă, a debutat în partida cu Oțelul, 1-0.

Totuși, în ultimul duel al acestui an, împotriva celor de la UTA, 0-2, Mazilu a fost înlocuit în minutul 28, din cauza unor probleme medicale la nivelul spatelui.

800.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform transfermarkt.com

