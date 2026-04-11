„A fost penalty și pe Lună!” Arbeloa nu s-a putut abține după remiza cu Girona. A criticat din nou arbitrajul: „VAR intervine doar când îi convine!”

Real Madrid - Girona 1-1. Alvaro Arbeloa a tras mai multe concluzii după remiza de pe „Bernabeu”, aducând din nou acuzații pentru arbitraj.

În ultimele săptămâni, după anumite eșecuri ale „galacticilor”, Arbeloa a criticat constant maniera de arbitraj, așa cum s-a întâmplat după eșecul cu Osasuna, 1-2 din februarie, sau după cel de săptămâna trecut, tot 1-2, cu Mallorca.

Alvaro Arbeloa: „ VAR-ul intervine doar când îi convine”

De această dată, antrenorul lui Real Madrid a reclamat fault la duelul dintre Mbappe și Vitor Reis, din minutul 89 al partidei cu Girona.

„Pentru mine, a fost penalty. Și aici, și pe Lună. Este doar încă una... Încă o săptămână în care se întâmplă asta și cam asta e tot.

Nimeni nu înțelege, VAR-ul intervine doar când îi convine. Mi-am spus deja părerea, iar aceste evenimente o confirmă. E fault clar.

A fost faza în care Kylian a fost lovit, despre care am crezut mai puțin că e penalty. Am avut multe, săptămâna asta, săptămâna trecută la Mallorca, aceeași poveste veche.

Plec cu ideea că nu a fost cel mai strălucit meci și că este o echipă pe care ar fi trebuit să o învingem, având în vedere ocaziile pe care le-am avut”, a declarat Arbeloa după meci, potrivit marca.com.

Barcelona se poate distanța la 9 puncte de Real Madrid, dacă va câștiga, sâmbătă, cu rivala din oraș, Espanyol, de la 19:30.

Cât despre viitorul echipei, antrenorul spaniol mizează, în mod special, pe partida retur din Liga Campionilor, cu Bayern, după eșecul 1-2 de pe teren propriu.

„Ne vom concentra pe meciul de miercuri. Trebuie să ne gândim la multe lucruri care nu au mers în prima manșă, să construim pornind de la ceea ce am făcut bine și să ne corectăm greșelile. Trebuie să mergem în Germania și să câștigăm”, a mai spus Arbeloa.

