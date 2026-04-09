Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost director de dezvoltare în cadrul FRF în perioada 2014-2020 și actual deputat AUR, a criticat prezența oamenilor politici la Arena Națională, la priveghiul lui Mircea Lucescu

Fostul șef din FRF e de părere că aceștia nu au înțeles principiile după care funcționa Il Luce și ceea ce și-ar fi dorit el pentru fotbalul românesc.

Doliu pentru Il Luce Vlad Dragomir a purtat o banderolă specială la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

„În restul zilelor blochează dezvoltarea sportului românesc”

„Astăzi, lângă sicriul lui Mircea Lucescu pe Arena Națională, după tristețe profundă, am simțit furie.

Cordoane de bieți oameni politici ai puterii, care în restul zilelor blochează dezvoltarea sportului românesc din ignoranță și sclavie față de interesele de partid, astăzi au venit și au plecat fără să înțeleagă una din marile pilde ale marelui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a marcat generații de destine în sportul românesc și, deopotrivă, destinul sportului românesc.

Pentru că a fost un inovator și un pedagog, unul din rarii promotori ai sportului legat indisolubil de educație și cultură. Pentru că a demonstrat cu propriul destin cum poți să reprezinți o identitate națională la nivel mondial prin performanța sportivă și ce minunată platformă o reprezintă acesta! De aceea o lume întreagă îl plânge acum, fără hotare!

Dacă ar fi înțeles, bieții aceia nu s-ar mai fi oprit fără scrupule la microfoanele jurnaliștilor, când ei în restul zilelor din an se pun de-a curmezișul sportului, iar astăzi vin să bifeze omagiul pentru unul dintre cei mai mari ai sportului românesc din toate timpurile!

Cum a fost să vorbiți azi, despre Mircea Lucescu, selecționerul care s-a chinuit cu o arie de selecție atât de restrânsă la echipa națională, 𝗰𝗮̂𝗻𝗱 𝗶̂𝗻 𝗿𝗲𝘀𝘁𝘂𝗹 𝘇𝗶𝗹𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁̦𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗲𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗮 𝟰𝟬% 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗿𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶 𝗽𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗶̂𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁̦𝗶𝗶?

Cum să declarați câte una și alta despre Mircea Lucescu, la moartea lui, 𝗰𝗮̂𝗻𝗱 𝗶̂𝗻 𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗮𝘁̦𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗲𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗶̂𝗻 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘀̦𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗹𝘂𝗯𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗲? Despre Mircea Lucescu, profesionistul care a bucurat generații și generații de suporteri și a fixat un model de performanță pentru cluburi?

Marele rival la nivel de club și totodată coechipier și coleg de cameră la echipa națională al lui Mircea Lucescu, alt uriaș al sportului, Anghel Iordănescu a spus astăzi, în lacrimi, despre „Il Luce”: „Îl consider înțeleptul fotbalului românesc”.

Din înțelepciunea ta, nea Mircea, fă cumva să se ducă pilda destinului tău copleșitor, învingător prin timpuri și timp, măcar o fărâmă spre bieții acestor zile! După vraja puterii smintite 𝘀𝗮̆ 𝗿𝗮̆𝗺𝗮̂𝗻𝗮̆ 𝗳𝗶𝗲 𝘀̦𝗶 𝘂𝗻 𝗰𝗿𝗮̂𝗺𝗽𝗲𝗶 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀̦𝘁𝗶𝗶𝗻𝘁̦𝗮̆, pentru viitorul României prin sport!”, a scris Ciprian Paraschiv pe Facebook.

