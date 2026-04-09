Arda Turan (39 de ani), antrenorul lui Șahtior Donețk, clubul la care Mircea Lucescu a scris una dintre cele mai importante pagini din cariera sa, i-a transmis un mesaj fostului mare antrenor român.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Marele antrenor va fi înmormântat, vineri, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Arda Turan, actualul antrenor al clubului la care Mircea Lucescu a făcut istorie: „Ceea ce a predat, va rămâne mereu alături de noi”

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre Șahtior și AZ Alkmaar, din prima manșă a sferturilor de finală ale Conference League, care va avea loc în această seară, începând cu ora 22:00.

„Cele mai profunde condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu. A fost un mare profesor pentru mine personal, dar și pentru fotbalul ucrainean și cel turc. A fost o figură foarte importantă pentru țara mea.

Ceea ce a predat, ceea ce a arătat în fotbal și moștenirea pe care a lăsat-o vor rămâne mereu alături de noi ”, a declarat Arda Turan, conform shakhtar.com.

Arda Turan a fost antrenat pentru scurt timp de Mircea Lucescu la naționala Turciei, în 2017.

Mircea Lucescu și Arda Turan în 2017 FOTO Imago

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Citește și

