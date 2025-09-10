„Moldovan să tacă! Rațiu, probleme mari” Puși la zid după meciul cu Cipru: „Generație cu o doză foarte mare de insolență” +10 foto
Horațiu Moldovan/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

„Moldovan să tacă! Rațiu, probleme mari” Puși la zid după meciul cu Cipru: „Generație cu o doză foarte mare de insolență”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 22:55
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 23:01
  • CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, i-a criticat în termeni duri pe Andrei Rațiu (27 de ani) și pe Horațiu Moldovan (27 de ani).

Mihai Stoica a catalogat evoluția jucătorului de la Rayo Vallecano drept una „execrabilă”.

Reghecampf, în semifinale Tehnicianul român a câștigat primul meci la Al-Hilal Omdurman și s-a calificat în penultimul act al competiției continentale
Citește și
Reghecampf, în semifinale Tehnicianul român a câștigat primul meci la Al-Hilal Omdurman și s-a calificat în penultimul act al competiției continentale
Citește mai mult
Reghecampf, în semifinale Tehnicianul român a câștigat primul meci la Al-Hilal Omdurman și s-a calificat în penultimul act al competiției continentale

CIPRU - ROMÂNIA. Mihai Stoica: „L-au transferat ziariștii”

„Eu am spus de foarte multe ori. La un moment dat era să fiu pus la zid. Că îmi permit să vorbesc de Rațiu.

A făcut iar o partidă execrabilă. Am văzut că și Mircea Lucescu spune că probabil ratarea transferului. Păi, l-au transferat ziariștii.

Totuși, Rațiu este un fotbalist cu certe calități mai ales fizice. Aș îndrăzni să spun că și tehnice. Dar, din punct de vedere tactic, dacă noi îl considerăm apărător, el are niște carențe care se văd din avion.

Carențele astea se pot remedia numai în situația în care ești extrem de serios. Mie nu mi se pare deloc serios când vine să joace pentru echipa națională. Deloc! Adică eu consider că nu-i normal nici să vin la turneul final cu părul albastru.

Dar, ți-am spus, eu poate că sunt un comunist vechi. Nu mi s-a părut normal nici când s-a vopsit Generația de Aur. Dom'le, că am făcut pariu, că nu știu ce. Ce pariu? Alea nu sunt niște chestii care să te ajute cu nimic.

Rațiu vine și joacă ce nu trebuie să joace. Dacă îl vedeți ce face la gol, pur și simplu stă și se uită. E zona lui. El stă și se uită.

Nu mi se pare normal. Când a greșit, evident, la meciul cu Bosnia, toată lumea a sărit că de ce vorbesc eu”, a afirmat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Mihai Stoica: „Horațiu Moldovan să tacă!”

Un alt jucător luat la rost de oficialul celor de la FCSB a fost Horațiu Moldovan. Stoica a fost deranjat de afirmațiile făcute de portarul celor de la Real Oveido, la finalul partidei de la Nicosia.

„Încă un jucător cu foarte mari probleme de comportament este Horațiu Moldovan.

La ce a făcut la meciul cu Canada, trebuia să tacă din gură. Mai ales după meciul ăsta în care noi n-am câștigat, un meci pe care toată lumea s-a așteptat să-l câștigăm, să iasă revanșard și să spună: «Unii care n-au nicio legătură cu fenomenul că și portarii mari gafează».

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Galerie foto (10 imagini)

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Da, portarii gafează, dar aia nu-i gafă. Aia e bătaie de joc ce a făcut acolo. N-are niciun sens să driblezi în propriul careu. Mai ales că nu ești chiar atât de prieten cu mingea.

Ce te apuci tu acum să comentezi? Ăla a fost un meci amical. OK, s-a terminat. Ai fost acuzat pe bună dreptate, taci din gură. Tu vii după meciul ăsta și asta ai de spus? Nu se poate așa ceva.

Generația asta pentru mine este o generație care are o doză foarte mare de insolență.

Copiii ăștia trebuie să accepte, să își însușească criticile atunci când le merită cu prisosință. Și, slavă Domnului, că sunt motive. Puțin mai multă decență, puțin mai mult bun simț recomand.

De la înălțimea celor 60 de ani pe care îi am... N-am nicio treabă cu fenomenul, dacă vrea Horațiu Moldovan. N-am nicio treabă, OK. Dar am 60 de ani”, a concluzionat Mihai Stoica.

Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook
Cipru - România, meci FOTO: Echipa națională de fotbal a României/Facebook

Galerie foto (16 imagini)

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (3).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (4).jpg CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

De ce Dobre și nu Man? Mircea Lucescu l-a găsit vinovat pe fotbalistul de la Rapid pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic”
Nationala
18:46
De ce Dobre și nu Man? Mircea Lucescu l-a găsit vinovat pe fotbalistul de la Rapid pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic”
Citește mai mult
De ce Dobre și nu Man? Mircea Lucescu l-a găsit vinovat pe fotbalistul de la Rapid pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic”
Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci” » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni
Nationala
11:17
Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci” » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni
Citește mai mult
Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci” » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia
Mihai Stoica cipru romania andrei ratiu horatiu moldovan
Știrile zilei din sport
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
16:30
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
14:52
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
14:21
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
13:01
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:42
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
18:30
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici: „Viitorul se poate rescrie”
Gest de mare campion Decizia luată de David Popovici:  „Viitorul se poate rescrie”
17:43
Edi vrea un român Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
Edi vrea un român  Refuzat de Hagi, Iordănescu ar vrea să aducă un alt „tricolor” la Legia
16:21
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Cristian Geambașu Are dreptate. Pierdem timpul!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
12:19
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Tenis
11:51
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Citește mai mult
Lleyton Hewitt, suspendat  Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Superliga
11:09
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Citește mai mult
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Liga 3
10:33
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”
Citește mai mult
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față”

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
11.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share