„Moldovan să tacă! Rațiu, probleme mari” Puși la zid după meciul cu Cipru: „Generație cu o doză foarte mare de insolență”

CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, i-a criticat în termeni duri pe Andrei Rațiu (27 de ani) și pe Horațiu Moldovan (27 de ani).

Mihai Stoica a catalogat evoluția jucătorului de la Rayo Vallecano drept una „execrabilă”.

CIPRU - ROMÂNIA. Mihai Stoica: „ L-au transferat ziariștii”

„Eu am spus de foarte multe ori. La un moment dat era să fiu pus la zid. Că îmi permit să vorbesc de Rațiu.

A făcut iar o partidă execrabilă. Am văzut că și Mircea Lucescu spune că probabil ratarea transferului. Păi, l-au transferat ziariștii.

Totuși, Rațiu este un fotbalist cu certe calități mai ales fizice. Aș îndrăzni să spun că și tehnice. Dar, din punct de vedere tactic, dacă noi îl considerăm apărător, el are niște carențe care se văd din avion.

Carențele astea se pot remedia numai în situația în care ești extrem de serios. Mie nu mi se pare deloc serios când vine să joace pentru echipa națională. Deloc! Adică eu consider că nu-i normal nici să vin la turneul final cu părul albastru.

Dar, ți-am spus, eu poate că sunt un comunist vechi. Nu mi s-a părut normal nici când s-a vopsit Generația de Aur. Dom'le, că am făcut pariu, că nu știu ce. Ce pariu? Alea nu sunt niște chestii care să te ajute cu nimic.

Rațiu vine și joacă ce nu trebuie să joace. Dacă îl vedeți ce face la gol, pur și simplu stă și se uită. E zona lui. El stă și se uită.

Nu mi se pare normal. Când a greșit, evident, la meciul cu Bosnia, toată lumea a sărit că de ce vorbesc eu”, a afirmat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare? Să rămână Mircea Lucescu % Gică Hagi % Adrian Mutu % Ioan Ovidiu Sabău % Dan Petrescu %

Mihai Stoica: „Horațiu Moldovan să tacă!”

Un alt jucător luat la rost de oficialul celor de la FCSB a fost Horațiu Moldovan. Stoica a fost deranjat de afirmațiile făcute de portarul celor de la Real Oveido, la finalul partidei de la Nicosia.

„Încă un jucător cu foarte mari probleme de comportament este Horațiu Moldovan.

La ce a făcut la meciul cu Canada, trebuia să tacă din gură. Mai ales după meciul ăsta în care noi n-am câștigat, un meci pe care toată lumea s-a așteptat să-l câștigăm, să iasă revanșard și să spună: «Unii care n-au nicio legătură cu fenomenul că și portarii mari gafează».

Da, portarii gafează, dar aia nu-i gafă. Aia e bătaie de joc ce a făcut acolo. N-are niciun sens să driblezi în propriul careu. Mai ales că nu ești chiar atât de prieten cu mingea.

Ce te apuci tu acum să comentezi? Ăla a fost un meci amical. OK, s-a terminat. Ai fost acuzat pe bună dreptate, taci din gură. Tu vii după meciul ăsta și asta ai de spus? Nu se poate așa ceva.

Generația asta pentru mine este o generație care are o doză foarte mare de insolență.

Copiii ăștia trebuie să accepte, să își însușească criticile atunci când le merită cu prisosință. Și, slavă Domnului, că sunt motive. Puțin mai multă decență, puțin mai mult bun simț recomand.

De la înălțimea celor 60 de ani pe care îi am... N-am nicio treabă cu fenomenul, dacă vrea Horațiu Moldovan. N-am nicio treabă, OK. Dar am 60 de ani”, a concluzionat Mihai Stoica.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport