Poate prelua Italia Ranieri e în cărți pentru Squadra Azzurra după ce a fost dat afară de Roma! A ieșit la atac

Claudio Ranieri (74 de ani) a oferit o primă reacție după ce s-a despărțit de AS Roma.

Fostul tehnician italian ocupa funcția de consilier al echipei din iulie 2025.

Vineri, AS Roma a anunțat că Ranieri a renunțat la funcţia de consilier principal, cu cinci etape înainte de finalul sezonului din Serie A.

Decizia ar fi venit în urma unor mai multe conflicte cu antrenorul echipei, Gian Piero Gasperini (68 de ani).

Claudio Ranieri: „Decizie unilaterală a clubului”

La doar câteva ore după anunțul făcut de Roma, Ranieri a negat orice zvon cu privire la demisia sa.

„Încetarea colaborării în calitate de consilier principal a fost o decizie unilaterală a clubului.

Spun acest lucru pentru transparență, claritate, fidelitate față de adevărul faptelor și dragostea pentru tricoul care reprezintă a doua piele.

Mulțumesc familiei Friedkin, echipei, angajaților și întregului popor giallorosso pentru imensa afecțiune acordată de-a lungul anilor, întotdeauna răsplătită pe deplin. Forza Roma pentru totdeauna”, a declarat Ranieri, citat de gazzeta.it.

3 mandate a bifat Ranieri ca antrenor al Romei (septembrie 2009 – februarie 2011, martie – iunie 2019, 14 noiembrie 2024 - 30 iunie 2025)

Gian Piero Gasperini: „Roma este pe primul loc”

Întrebat despre plecarea lui Ranieri, Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, a ținut să sublinieze că nu a existat niciun fel de conflict între cei doi, care l-ar fi făcut pe fostul tehnician să-și dea demisia.

„Comunicatul subliniază încrederea, care nu a lipsit niciodată din partea clubului, încă din prima zi în care ne-am cunoscut.

A existat întotdeauna sprijin și încredere. Roma este pe primul loc, acestea sunt cele două idei principale ale comunicatului.

Nu am avut niciodată senzația că această situație ar fi foarte dură și tensionată. În niciun moment. Acesta este singurul lucru care m-a surprins foarte mult.

Nu eu am creat situația cu Ranieri, nu am creat nicio situație împotriva nimănui.

Singurul meu obiectiv este să fac fotbal, celelalte componente sunt la un nivel înalt. De la prezența suporterilor, cu un oraș care urmărește cu pasiune, dar aș vrea să se vorbească despre fotbal. Despre altceva nu vorbesc și nu vreau să fiu implicat în chestiuni în care am fost târât”, a declarat Gasperini, citat de gianlucadimarzio.com.

Ranieri, pe lista naționalei Italiei

După despărțirea de AS Roma, Claudio ar putea reveni în antrenorat.

Jurnalistul Nicolo Schira a anunțat că Ranieri se află pe lista naționalei Italiei, care este în căutarea unui nou selecționer, după despărțirea de Gennaro Gattuso.

Fostul căpitan de la AC Milan a demisionat din funcție imediat după ce Squadra Azzurra a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Claudio #Ranieri is among the candidates for Italy National Team’s coach role. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 24, 2026

Pentru Ranieri ar fi o premieră dacă va accepta postul, deoarece nu a antrenat niciodată în cariera lui o echipă națională.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport