Poate prelua Italia Ranieri e în cărți pentru Squadra Azzurra după ce a fost dat afară de Roma! A ieșit la atac

Claudio Ranieri/ Foto: IMAGO
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 18:09
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 18:09
  • Claudio Ranieri (74 de ani) a oferit o primă reacție după ce s-a despărțit de AS Roma.
  • Fostul tehnician italian ocupa funcția de consilier al echipei din iulie 2025.

Vineri, AS Roma a anunțat că Ranieri a renunțat la funcţia de consilier principal, cu cinci etape înainte de finalul sezonului din Serie A.

Decizia ar fi venit în urma unor mai multe conflicte cu antrenorul echipei, Gian Piero Gasperini (68 de ani).

Omagiu pentru Mircea Lucescu PCH pregătește o scenografie specială pentru derby-ul  Dinamo - Rapid: „Toată lumea să fie îmbrăcată în negru”
Citește și
Omagiu pentru Mircea Lucescu PCH pregătește o scenografie specială pentru derby-ul Dinamo - Rapid: „Toată lumea să fie îmbrăcată în negru”
Citește mai mult
Omagiu pentru Mircea Lucescu PCH pregătește o scenografie specială pentru derby-ul  Dinamo - Rapid: „Toată lumea să fie îmbrăcată în negru”

Claudio Ranieri: „Decizie unilaterală a clubului”

La doar câteva ore după anunțul făcut de Roma, Ranieri a negat orice zvon cu privire la demisia sa.

„Încetarea colaborării în calitate de consilier principal a fost o decizie unilaterală a clubului.

Spun acest lucru pentru transparență, claritate, fidelitate față de adevărul faptelor și dragostea pentru tricoul care reprezintă a doua piele.

Mulțumesc familiei Friedkin, echipei, angajaților și întregului popor giallorosso pentru imensa afecțiune acordată de-a lungul anilor, întotdeauna răsplătită pe deplin. Forza Roma pentru totdeauna”, a declarat Ranieri, citat de gazzeta.it.

3 mandate
a bifat Ranieri ca antrenor al Romei (septembrie 2009 – februarie 2011, martie – iunie 2019, 14 noiembrie 2024 - 30 iunie 2025)

Gian Piero Gasperini: „Roma este pe primul loc”

Întrebat despre plecarea lui Ranieri, Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, a ținut să sublinieze că nu a existat niciun fel de conflict între cei doi, care l-ar fi făcut pe fostul tehnician să-și dea demisia.

„Comunicatul subliniază încrederea, care nu a lipsit niciodată din partea clubului, încă din prima zi în care ne-am cunoscut.

A existat întotdeauna sprijin și încredere. Roma este pe primul loc, acestea sunt cele două idei principale ale comunicatului.

Nu am avut niciodată senzația că această situație ar fi foarte dură și tensionată. În niciun moment. Acesta este singurul lucru care m-a surprins foarte mult.

Nu eu am creat situația cu Ranieri, nu am creat nicio situație împotriva nimănui.

Singurul meu obiectiv este să fac fotbal, celelalte componente sunt la un nivel înalt. De la prezența suporterilor, cu un oraș care urmărește cu pasiune, dar aș vrea să se vorbească despre fotbal. Despre altceva nu vorbesc și nu vreau să fiu implicat în chestiuni în care am fost târât”, a declarat Gasperini, citat de gianlucadimarzio.com.

Ranieri, pe lista naționalei Italiei

După despărțirea de AS Roma, Claudio ar putea reveni în antrenorat.

Jurnalistul Nicolo Schira a anunțat că Ranieri se află pe lista naționalei Italiei, care este în căutarea unui nou selecționer, după despărțirea de Gennaro Gattuso.

Fostul căpitan de la AC Milan a demisionat din funcție imediat după ce Squadra Azzurra a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

Pentru Ranieri ar fi o premieră dacă va accepta postul, deoarece nu a antrenat niciodată în cariera lui o echipă națională.

Citește și

Kopic s-a enervat Întrebarea care l-a deranjat pe croat, înaintea meciului Dinamo - Rapid: „Nimic altceva. Zero!”
Superliga
16:32
Kopic s-a enervat Întrebarea care l-a deranjat pe croat, înaintea meciului Dinamo - Rapid: „Nimic altceva. Zero!”
Citește mai mult
Kopic s-a enervat Întrebarea care l-a deranjat pe croat, înaintea meciului Dinamo - Rapid: „Nimic altceva. Zero!”
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo VIDEO+FOTO: Imagini de azi, din „Ștefan cel Mare”: aproape jumătate de stadion e încă in picioare!
Diverse
15:55
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo VIDEO+FOTO: Imagini de azi, din „Ștefan cel Mare”: aproape jumătate de stadion e încă in picioare!
Citește mai mult
Ce se întâmplă la stadionul Dinamo VIDEO+FOTO: Imagini de azi, din „Ștefan cel Mare”: aproape jumătate de stadion e încă in picioare!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
Știrile zilei din sport
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
26.04
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Citește mai mult
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Superliga
26.04
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Superliga
26.04
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Citește mai mult
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Stranieri
26.04
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Citește mai mult
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
