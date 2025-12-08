Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune  ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui” +32 foto
Ștefan Baiaram/ Foto: sportpictures.eu
Diferența dintre Coelho și Rădoi Ștefan Baiaram spune ce a adus nou antrenorul lusitan la Universitatea Craiova: „Are metodele lui"

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 21:09
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 21:16
  • Ștefan Baiaram (22 de ani), jucătorul celor de la Universitatea Craiova, a făcut o comparație între antrenorii Filipe Coelho (45 de ani) și Mirel Rădoi (44 de ani).

Filipe Coelho a fost instalat pe instalat pe banca tehnică a grupării din Bănie pe 11 noiembrie, la doar câteva zile după ce Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea, în urma unui eșec cu UTA Arad, scor 1-2.

Cu antrenorul lusitan pe bancă, Universitatea este neînvinsă în 5 partide: 2-1 cu FC Argeș, 1-0 cu Mainz, 4-0 cu Petrolul Ploiești, 0-0 cu U Cluj și 1-1 cu CFR Cluj.

Ștefan Baiaram, comparație între Coelho și Rădoi: „A venit cu altă filosofie”

Starul echipei de pe „Ion Oblemenco” a dezvăluit ce a adus nou Coelho comparativ cu Mirel Rădoi.

„Mister a venit cu altă filosofie, am încercat să o integrăm foarte bine cât de repede puteam.

Nu neapărat că are ceva în plus, pur și simplu comunică mai mult, vorbește mai mult cu noi, ne dă mai multă încredere în noi. Nu că nu ne-ar fi dat și domnul Mirel (Rădoi).

Fiecare antrenor are metodele lui și important este ca noi să le arătăm pe teren”, a spus Ștefan Baiaram, la Gala Fanatik.

Ștefan Bairam: „Din păcate nu reușim să înscriem”

Întrebat despre ratările numeroase ale oltenilor din ultimele partide, Baiaram a replicat:

„Nu se întâmplă nimic, din păcate nu reușim să înscriem. Ne creăm foarte multe ocazii, sperăm ca la meciurile următoare să avem mai puțin ocazii și să dăm mai multe goluri”.

A fost un an bun pentru mine, mă bucur că am ajuns la echipa națională, că am înscris și primul gol. Sper să o țin tot așa și să fiu în continuare la națională, îmi doresc foarte mult. Am trecut și prin momente mai puțin bune, cum știe toată lumea, am învățat din acele clipe. Ștefan Baiaram, jucător Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram, despre obiectivul Craiovei: „Să ne calificăm în primăvara europeană”

Atacantul echipei de pe „Ion Oblemenco” a anunțat că principalul obiectiv al oltenilor este calificarea în primăvara europeană și câștigarea titlului de campioană în Liga 1.

„Să ne calificăm în primăvara europeană. Ne dorim să luăm cele trei puncte (n.r. cu Sparta Praga) și, dacă vom câștiga, cu siguranță vom intra în primele opt. Ne dorim să mergem direct (în optimi). Și să luăm campionatul la vară”.

În primul rând, îmi doresc să iau un titlu cu Universitatea Craiova. După, pot să mă gândesc și la un transfer. Ștefan Baiaram, jucător Universitatea Craiova

În prezent, Universitatea Craiova se află pe locul 15 în Conference League, loc ce asigură calificarea în play-off-ul pentru optimi. Pe plan intern, oltenii ocupă locul 4 în Liga 1, cu 34 de puncte.

FOTO Imagini cu oamenii de fotbal prezenți la gală

Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (5).jpg
Super Gala Fanatik 2025 FOTO GOLAZO (5).jpg

Universitatea Craiova Mirel Radoi superliga stefan baiaram Filipe Coelho
