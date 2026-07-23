„E un semn că acolo colcăie ceva” Semnal de alarmă cu privire la situația de la CFR Cluj: „E o sumă colosală!”

Cunoscutul comentator sportiv Emil Grădinescu (66 de ani) a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă CFR Cluj.

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Miercuri, formația din Gruia a primit o nouă interdicție la transferuri din partea FIFA, iar Iuliu Mureșan a decis să renunțe la funcția de președinte al clubului, pe care o ocupa din octombrie 2025.

În plus, Muhar și Cordea au notificat clubul cu privire la restanțele salariale pe care le au de încasat.

Emil Grădinescu: „E un semn că acolo colcăie ceva”

Cunoscutul comentator sportiv consideră că ultimele evenimente petrecute la CFR Cluj sunt un semn că situația este mult mai gravă decât pare.

„Zici că ai plătit toate datoriile. De fapt, nu le-ai plătit, doar o parte. Apar altele. Ai jucător care îți trimit notificare, Muhar, pentru 300.000 de euro.

E o sumă colosală, asta și pentru club, și pentru jucător. Îți dai seama câte restanțe are săracul Muhar. Mai pleacă și Iuliu Mureșan. Ăsta e un semn că acolo colcăie ceva”, a declarat Emil Grădinescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Ioan Varga: „Totul se va rezolva zilele viitoare”

Patronul celor de la CFR Cluj a anunțat că va reveni zilele următoare în țară și va plăti toate datoriile. Afirmațiile au fost făcute la scurt timp după demisia lui Iuliu Mureșan.

„I-am semnat demisia, asta e! Omu' (n.r. - Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții.

Nu e bai. De oameni care fug la greu n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri... Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă.

Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a declarat Ioan Varga, citat de gsp.ro.

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