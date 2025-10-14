Yamal l-a cucerit pe Zidane Francezul a vorbit la superlativ de starul de la Barcelona : „Mă emoționează când atinge mingea”

Zinedine Zidane (53 de ani), campion mondial cu Franța în 1998 și fost antrenor la Real Madrid, a vorbit la superlativ despre Lamine Yamal (18 ani), starul Barcelonei.

Liber de contract din 2021, Zinedine Zidane a fost întrebat despre jucătorii din prezent care îl inspiră.

Unul dintre numele pronunțate de fostul mijlocaș francez a fost cel al lui Lamine Yamal, tânărul jucător de la FC Barcelona.

Zinedine Zidane, despre Lamine Yamal: „Mă emoționează când atinge mingea”

„Dincolo de poziția sa pe teren, un jucător care mă emoționează când atinge mingea este Lamine Yamal.

Împotriva lui Inter Milano sezonul trecut în Liga Campionilor, pe San Siro, a făcut totul. Totul de unul singur”, a declarat Zidane pentru Gazetta dello Sport, citat de canalplus.com.

200.000.000 de euro este cota lui Lamine Yamal, potrivit transfermarkt.ro

Zinedine Zidane: „Nu pierd mingea niciodată”

Pe lângă Yamal, Zidane a avut cuvinte de laudă și la adresa celor doi portughezi de la PSG, Vitinha (25 de ani) și Joao Neves (21 de ani): „Nu pierd mingea niciodată”.

Foto: IMAGO

Un ultim nume menționat de fostul campion mondial a fost cel al turcului Kenan Yildiz (20 de ani), aripa stângă a celor de la Juventus și a naționalei Turciei.

„Îmi place de el, e bun, marchează goluri, dar mai trebuie să se maturizeze și să prindă volum”, a concluzionat Zidane potrivit sursei citate.

Kenan Yildiz a fost promovat la prima echipă a lui Juventus în sezonul 2023 -2024/ Foto: IMAGO

Zinedine Zidane: „Unul dintre obiectivele mele este să antrenez naționala”

Zidane a vorbit despre posibilitatea de prelua în viitor echipa națională a Franței.

Fostul jucător al celor de la Real Madrid a confirmat că este pregătit să preia prima reprezentativă, dacă va apărea această ocazie.

„Cu siguranță mă voi întoarce la antrenorat. La Juventus? Nu știu de ce nu s-a întâmplat până acum. Încă este în inima mea. Mai târziu poate, nu știu. Dar unul dintre obiectivele mele este să antrenez echipa națională a Franței.

Mă simt suficient de încrezător pentru a prelua conducerea echipei naționale, unde am jucat timp de 12, 13 sau 14 ani. Este un vis și aștept cu nerăbdare să-l îndeplinesc.

Când va veni momentul, va fi o mare plăcere, dacă se va ivi oportunitatea. Mi-am pus cariera pe pauză o vreme, dar mă simt în continuare antrenor”, a declarat Zidane la Festival Dello Sport, potrivit marca.com.

Zidane a pregătit doar Real Madrid în cariera sa de antrenor, în două mandate, alături de care a reușit să câștige de trei ori Liga Campionilor.

Didier Deschamps (56 de ani), fostul coleg al lui Zidane și actualul selecționer al Franței, va părăsi naționala după CM 2026.

